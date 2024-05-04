Манса Муса: сколько денег было у самого богатого человека в истории

По мнению современных историков, правитель Мали Манса Муса Кейт I является самым богатым человеком за всё время существования планеты. Известно же о нём многим стало после того, как африканский император совершил хадж в Мекку.

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Богатый и знаменитый

Интернет-издание Celebrity Net Worth, специализирующееся на публикации биографий знаменитостей, отмечает, что Манса (переводится как «правитель») Муса Кейт I обладал состоянием, соответствующим 400 миллиардам долларов. Возглавлял Малийскую Империю Муса на протяжении 25 лет с 1312 года. На тот период государство распоряжалось более чем половиной мировых запасов соли и золота. Но гражданские распри и иностранные захватчики сделали своё дело – потомкам выдающегося правителя досталось значительно меньше богатств.

Все дороги ведут в Мекку

Английская писательница Эбби Норман пишет, что о колоссальных богатствах правителя Мали в других странах узнали во время его путешествия в Мекку. Его каравану, который состоял из 60 тысяч человек и десятков животных, предстояло пройти Каир и Медину. По пути Муса раздавал золото беднякам, щедро делился с ними прочими ценными вещами.

Итог этого путешествия оказался неоднозначным. Из-за переизбытка золота, цена на него сильно упала, а малийский царь начал устанавливать цены на драгметалл во всём Средиземноморье.

Норман также отмечает, что правитель много средств тратил на возведение мечетей. По одной из легенд, Муса начинал возведение очередного культового сооружения каждую пятницу. Свидетельством огромного богатства императора сегодня остаётся Джингереберская соборная мечеть в Тимбукту.

Много внимания Муса уделял и созданию образовательных учреждений. За годы правления школы появились в каждом регионе Империи, занимавшей тогда более трёх тысяч квадратных километров.

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По подсчётам экономистов, сколотить состояние, максимально приближённое к тому, которым владел Манса Муса, удалось только Джону Рокфеллеру с капиталом в 336 миллиардов долларов. Нынешние же завсегдатаи списка «Forbes» и рядом с богатым африканцем не стояли.