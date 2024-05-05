За что Троцкий хотел расстрелять комдива Чапаева

Смерть легендарного комдива до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов. Некоторые историки, а также родственники Василия Чапаева считают, что имел место заговор, организованный Троцким. Если бы «операция» по уничтожению Чапаева не удалась, его бы все равно расстреляли. Соответствующий приговор красному командиру уже был вынесен Реввоенсоветом.

© РИА Новости

«Жестокость» и «миролюбивость»

Василий Иванович Чапаев вступил в Красную армию сразу после революции. За короткое время он сумел вырасти до командира полка, а потом и дивизии. Чапаев не только оказался прирожденным командиром, но и бросался в бой наряду со всеми. Комиссар чапаевской дивизии Д. А. Фурманов писал: «Бойцы считали его (Чапаева) олицетворением героизма». Если верить Ольге Елисеевой, автору книги «Великие люди России», рвение Чапаева объяснялось тем, что у него были свои счеты со старым режимом. Во время первой русской революции старшего брата Василия Ивановича Андрея казнили. Был арестован и отец комдива. А сестру Чапаева избили так, что она скончалась от побоев.

Несмотря на то, что тот же Фурманов приписывал Чапаеву не только удаль, решительность и выносливость, но и «неизбежную жестокость», на самом деле легендарный командир всеми способами старался избежать жертв как среди солдат, так и среди мирных жителей. Так утверждает автор издания «100 знаменитых символов советской эпохи» А. Хорошевский. По словам Хорошевского, подобная «миролюбивость» вызвала возмущение у Льва Троцкого, который был в то время наркомом по военным делам и председателем Реввоенсовета Республики. Чапаев упорно не выполнял приказы Троцкого, поэтому Лев Давидович сам отправился арестовывать строптивого командира.

Троцкий точит зуб

Правда, Василий Чапаев об этом не знал. Лев Троцкий якобы был намерен посмотреть парад войск. Впрочем, как пишет Олег Смыслов в своей книге «Любви все звания покорны», Чапаева сразу насторожили орудия на бронепоездах Троцкого, которые оказались повернуты в сторону площади, где и должен был состояться парад. Поначалу нарком вел себя вызывающе. Хорошевский утверждает, что Троцкий, слушая доклад Чапаева, ел арбуз, а семечки выплевывал прямо под ноги комдива. Однако, поняв, что солдаты встанут горой за Василия Ивановича, Лев Давидович сменил гнев на милость и вместо того, чтобы арестовать командира, наградил его серебряной шашкой и золотыми часами.

Но Троцкий на этом не успокоился. Вернувшись в Москву, он собрал совещание Реввоенсовета, на котором было принято решение расстрелять Василия Чапаева. Это подтверждала и дочь комдива, Клавдия Чапаева, посвятившая много лет изучению архивных документов. Если верить военному историку Владимиру Дайнесу, автору книги «Чапаев», Троцкий хотел обманом заманить Чапаева в Москву якобы для очередного доклада, а в действительности для исполнения смертного приговора. Однако Василия Ивановича кто-то предупредил об опасности. Комдив отправил в Москву телеграмму:

«Вам нужно убить меня? Так это просто! Возьмите и убейте. Но ради меня убивать всю дивизию — это преступление, ибо я один — ничто!».

Заговор по устранению комдива

По словам Клавдии Чапаевой, начальству не нравилось, что ее отец выходил из большинства боев с минимальными потерями. Кроме того Чапаева считала, что комдив знал «больше, чем ему положено было знать», вследствие чего он всем постоянно мешал. Именно поэтому наиболее вероятной версией гибели Василия Чапаева некоторые до сих пор считают версию о заговоре, организованном Львом Троцким. Правнучка Чапаева, Евгения, со ссылкой на воспоминания своей бабушки рассказывала, что незадолго до трагедии из штаба прислали аэропланы. Летчики во время разведывательных полетов казаков якобы не обнаружили. Позже бабушка Евгении поинтересовалась у летчиков, почему они так себя повели. Те ответили, что им хорошо заплатили.

Как указано в издании «Красные полководцы» (редактор-составитель доктор исторических наук М. Ю. Мягков), штаб чапаевской дивизии в Лбищенске был уничтожен в результате конного рейда казаков, которых как раз и «не заметили» летчики. Да и смерть Василия Чапаева до сих пор остается загадкой для историков. Некоторые считают, что комдив погиб, переплывая реку Урал, другие склоняются к тому, что он умер в ходе перестрелки. Дочь Чапаева утверждала, что отца переправили на другой берег венгры. Скончавшегося от потери крови Василия Ивановича они похоронили в песке и забросали камышами. Однако могилы у Чапаева нет: участок, где предположительно находятся его останки, теперь скрыт под водой.