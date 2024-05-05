За какое преступление сидел отец Раисы Горбачевы

Отец первой леди СССР всю жизнь проработал на железной дороге. Наверное, именно поэтому, пока он находился в лагере, его жена и дети, лишившись жилья, скитались по заброшенным железнодорожным вагонам. В чем же провинился простой рабочий Максим Титаренко?

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Железная дорога в жизнь

Дед и бабушка Раисы Горбачевой по отцовской линии, Андрей Филиппович и Мария Максимовна Титаренко, были родом из сельской местности. Однако, как утверждает Тамара Красовицкая, автор книги «Генеральный секретарь ЦК КПСС, первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев», земля не смогла прокормить супругов, поэтому в какой-то момент они все бросили и перебрались в город Чернигов. Именно там в 1907 году у них и родился сын Максим, будущий отец первой леди СССР. Максиму Титаренко было чуть больше 20-ти, когда он тоже решил сменить место жительства. Вместе с товарищами Титаренко отправился на заработки на Алтай.

Как пишут Ольга Деркач и Владислав Быков, авторы книги «Горбачев: переписка переживших перестройку», Максим Андреевич приехал на Алтай с «корчагинской» целью – строить железную дорогу. Строительство дороги проходило через село Веселоярск, уроженкой которого и являлась Александра Петровна Парада, впоследствии ставшая матерью Раисы Горбачевой. Александра Петровна была дочерью богатого крестьянина, которого раскулачили, а в 1937 году и расстреляли. Как бы то ни было, тогда же в 1930-х годах создалась новая ячейка общества. В семье железнодорожника Максима Титаренко и домохозяйки Александры Парады появилось трое детей: сын Евгений и дочери Людмила и Раиса.

Беспартийный верующий

Раиса была первенцем супругов Титаренко. Она родилась в 1932 году. Несмотря на то, что к тому моменту в стране уже установилась советская власть, Максим Андреевич отнес свою новорожденную дочь на квартиру к священнику. Там, как рассказывала сама Раиса Горбачева, слова которой приведены в издании Валентины Красковой «Кремлевские дети», и совершилось и таинство крещения.

«Не в церкви — какая уж там церковь в 1932 году, в самый разгар борьбы с ними!» — восклицала Раиса Максимовна.

Горбачева утверждала, что имя ей выбрали не из святцев. Максим Андреевич сам решил назвать дочь Раисой. Титаренко хотел, чтобы девочка жила, как в раю, вот и окрестил ее Раей.

Как пишет в своей книге «Самые секретные родственники» Николай Зенькович, Максим Титаренко был не только верующим человеком, но и беспартийным. И на то у Титаренко были свои причины. Зенькович утверждает, что в свое время отец Горбачевой был арестован за высказывания против ускоренной коллективизации. За такие «выходки» Максим Андреевич отправился в лагерь. Правда, Титаренко повезло: он вернулся домой невредимым уже через 4 года. Однако, пока глава семьи находился в заключении, его супруга вместе с детьми вынуждена была скитаться по заброшенным железнодорожным вагонам. Раиса Максимовна запомнила это на всю оставшуюся жизнь.

Поверил, но не вступил

Интересно, что жена первого и единственного президента Советского Союза в своих мемуарах «Я надеюсь…» писала о том, что вера в партию пришла к ее отцу вместе с Михаилом Сергеевичем. По словам Раисы Максимовны, «несмотря на разницу в возрасте, он (Горбачев) стал для него (Титаренко) коммунистом, олицетворяющим правду и справедливость». Впрочем, Максим Андреевич не дожил до ликвидации партии. Как выражается Николай Зенькович, Титаренко так и не узнал о том, что именно Горбачев, олицетворявший для него «правду и справедливость», приложил к этому немало усилий. Как бы то ни было, многие историки считают, что именно благодаря своему беспартийному отцу Раиса Максимовна оказала известное влияние на мужа.

Впрочем, если верить Александру Костину, автору книги «Заговор Горбачева и Ельцина: кто стоял за хозяевами Кремля?», Раиса Горбачева читала в вузе курс марксистко-ленинской философии. Будучи сторонницей коммунистического мировоззрения, она учила этому и своих студентов, и членов семьи. Михаил Сергеевич даже поговаривал, что его супруга возглавляла «домашнюю партийную ячейку». А Максим Титаренко так и остался беспартийным. Он провел последние годы жизни в Краснодаре, где, несмотря на пенсионный возраст, продолжал работать. Однако Титаренко стало подводить сердце. Отца Горбачевой, казалось бы, подняли на ноги в ЦКБ. Он вернулся в Краснодар, где скоропостижно скончался в 1986 году на пороге своего дома.