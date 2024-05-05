Полк Мишки Япончика: как уголовники сражались в рядах РККА

Одесский разбойник и бандит Мойша-Янкель Винницкий был одним самых одиозных деятелей Гражданской войны. Он воевал вместе с Котовским, от Япончика (тогда же) открещивались в ЧК. Но, тем не менее документально подтверждено: полк Япончика входил в стрелковую дивизию РККА Ионы Якира, сражавшуюся с подразделениями Симона Петлюры.

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Человек Котовского

Об одессите Мишке Япончике, ставшем прототипом бабелевского Бени Крика, вспоминал знаменитый советский артист Леонид Утесов, который его знал – по его словам, Япончик «не любил белогвардейцев». В 1907 году на каторге (на нее Мойша-Янкель Винницкий был осужден за участие в убийстве полицмейстера) Мишка Япончик познакомился с Георгием Котовским, будущим «героем Гражданской войны», осужденным за множественные грабежи и разбойные нападения. Как и Вишневского-Япончика, Котовского за его злодеяния поначалу приговорили к смертной казни, замененной впоследствии на каторгу.

Доктор исторических наук, украинский историк Виктор Савченко писал в своей книге «Авантюристы гражданской войны»: Котовский многое сделал для продвижения своего каторжанского знакомца. Котовские банды и люди Япончика, воспользовавшись «революционной ситуацией», в 1919 году громили одесские объекты торговли, освободили из местной тюрьмы арестантов…

В Одессе, по воспоминаниям очевидцев тех событий, была вакханалия бандитствующих элементов – повсеместные грабежи, кражи и разбои. Георгий Котовский с Мойшей Винницким были их активными участниками.

Япончик в РККА

В мае 1919 года Мойше Винницкому позволили сформировать отряд в составе 3-й Украинской армии, впоследствии преобразованный в 54-й революционный полк. Тем не менее, большевики не хотели видеть боевиков Мишки Япончика в своих рядах и всячески препятствовал этому. Тогда еще можно было публично высказаться, подискутировать, и «Известия Одесского Совета рабочих депутатов» опубликовали в конце мая 1919 года соответствующую заметку, где было выражено явное недоверие новому революционному лидеру.

Участие Мишки Япончика (его так официально именовали в революционном одесском движении) в ЧК Одессы, публично оспаривалось. Причем в тексте корреспонденции писали, что он, «небезызвестный одесский грабитель Мишка Японец», претендовал на должность секретаря одесской чрезвычайки.

Мишка Япончик написал опровержение, в котором заявил, что большевистской власти его нечего стесняться, он поборник искоренения буржуазии почище многих, и винить его «в активных действиях» (грабежах, разбоях) в отношении неё могут только истовые поборники капитализма. Япончик публично оправдывался, «заверял честным словом», что «теперь не будет грабежей и налетов, со старым покончено».

Тем временем Деникин приближался к Одессе, и Япончику позволили сформировать из «своих ребят» полк, комиссаром которого назначили анархиста Александра Фельдмана. Фельдман потом докладывал: помимо «ребят» Япончика в полк влилось порядка семисот студентов, еще какие-то люди, далекие от воинской службы.

Дисциплины там не было никакой, одно «безобразие», как писал Фельдман: идти на фронт воинство не желало, в госпитале брали взятки (чтобы получить освобождение от службы).

Внешний вид полковых воинов зачастую напоминал облик Попандопуло из кинофильма «Свадьба в Малиновке» – «ребята» шествовали по одесской Молдаванке под еврейский оркестр в белых штанах, обязательных тельняшках, обвешанные винтовками и маузерами. А на головах – от канотье до цилиндра.

Александр Фельдман докладывал: эта армия была абсолютно неорганизована и не боеспособна. Во время второй боевой операции против деникинских войск полк Мишки Япончика дрогнул и, рассыпавшись, большей частью бежал в родную Одессу.

Финал Япончика

Уездный военный комиссар М. Синюков (биографических данных о нем не сохранилось) докладывал (этот документ опубликован): во время второй операции против деникинских войск разношерстное воинство [под руководством Япончика], разбежалось. Дезертиры начали грабить мирное население, мародерствовать. Братию Япончика решили разоружить, а самого несостоявшегося полководца арестовать.

В начале сентября 1919 года на станцию Вознесенск (Кировская область) военком М. Синюков, как следует из его доклада, прибыл с этой целью с отрядом кавалеристов.

Кавалеристами был остановлен эшелон с «ребятами» Мишки Япончика. Истребовали самого командира, объявили его арестованным и приказали сдать оружие. Тот засопротивлялся, попытался было бежать и был при этом застрелен. Свыше 100 «ребят» Мишки Япончика, по докладу Синюкова, арестовали. Он писал, что они были направлены «на работу в огородную организацию».

Некоторые историки трактуют это иносказательное выражение как расстрел. Но убедительных свидетельств о том, как все же поступили с подчиненными Мишки Япончика, нет.