Деканонизация – каких православных святых она коснулась

Официальной процедуры деканонизации в русском православии никогда не существовало. Но всё же в разное время и при разных обстоятельствах из лика святых исключались ранее почитаемые люди. Так кого же это коснулось?

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Теперь всё будет по-новому

До второй половины XVII века православные иерархи никогда не сомневались в святости подвижников. Но раскол церкви в корне изменил ситуацию. Патриарх Никон решил унифицировать русское и греческое православие, что оценили далеко не все. Те, кто начинания священнослужителя не поддержал, тут же превратились в еретиков. Еретическим, в частности, было признано крестное знамение двумя перстами.

Одной из первых «жертв» унифицированного православия стала умершая в 1368 году Анна Кашинская, которая была причислена к лику святых в 1650 году. Её имя «оперативно» исключили из церковных уставов. Объяснялось это тем, что мощи подвижницы демонстрировали сложенные двуперстно пальцы правой руки. В итоге их признали недостойными поклонения и захоронили.

Кроме того, Ефросин Псковский был деканонизирован из-за расхождений в пении «аАллилуии», а Максим Грек – за старообрядческую направленность своих рукописей.

Петровский взгляд

Следующая волна деканонизации началась в эпоху правления Петра I. В 1721 году был учреждён Синод, который заменил патриаршее управление Церковью. Многие исследователи сходятся во мнении, что в этот период русское православие находилось под влиянием протестантизма. При этом цель ставилась благая – очищение церкви от «невежества, предрассудков и суеверий».

Направление в религиозной политике, заданное императором, продолжили и его преемники. Святыми перестали считаться Владимир и Агриппина Ржевские (1745 год), Феодор Стародубский (1746 год), Василий Мангазейский (1746 год), Савватий Тверской (1778 год) и Прокопий Устьянский (1801 год).

Святые нашего времени

К концу XIX века страсть к деканонизации угасла. А в начале XX века наконец-то появились чёткие правила, по которым следовало причислять людей к лику святых. Примечательно, что они практически не изменились и сегодня. Основными критериями продолжают оставаться святость жизни, обстоятельства смерти, нетление мощей, чудеса благодаря мощам подвижника или молитвам к нему и народное почитание.

Советский «антирелигиозный» период породил новую категорию святых – новомучеников. К ним стали относить тех священников, которые пострадали от репрессий. Таких оказалось довольно много, что привело к новому витку деканонизации. В 2013 году из церковных уставов исчезли имена 36 новомучеников. Однако, процесс исключения из лика святых до сих пор отсутствует. Но некоторые теологи и не видят в нём никакой необходимости. Фактически, деканонизация запускается сама собой после изменения религиозной политики государства.