Людей с какой группой крови в Японии не берут на работу

Японское общество на протяжении веков было четко ранжировано. Эта традиция в некотором роде сохранилась и до сих пор. Например, у них есть сарариманы – офисные интеллектуалы - «белые воротнички», хикикомори – асоциальные люди, живущие за счет родственников, фурита – фрилансеры, не желающие иметь постоянную работу.

И японцы уверены, что способности и мировоззрение у человека формируются генетически, поэтому понять, на что он способен, можно по группе крови.

Научные истоки теории

В Японии идея о различии людей согласно группе крови впервые была высказана в 1926 году. Тогда в «Журнале организации военврачей» появилась статья «О реакции агглютинации эритроцитов человека», авторы — Рин Хирано и Томита Ясима. Однако образованное общество отвергло их утверждения, заявив, что они спорные и ненаучные. Тем не менее идеи о превосходстве одних групп людей над другими витали в воздухе, и не только над Японскими островами, но и в Западной Европе. В начале XX века Япония заключила союзнический договор с Британской империей, и их ученые осуществляли взаимный обмен некоторыми открытиями.

В 1927 году профессор Токийского педагогического института Такэдзи Фурукава издал в научном журнале «Изучение психологии» труд под названием «Исследование темперамента по группе крови». Несмотря на отсутствие у профессора Фурукавы репутации солидного ученого, японское правительство поручило ему разработать методику психологической подготовки военных. Для изучения его теории Кэцуэкигата – способностей по группе крови, профессору Фурукаве выделили людей и средства. Но к 1930-м годам интерес к данной теме угас и вновь вспыхнул только в 1970-е.

Тогда юрист и журналист Масахико Номи, изучив труды профессора Такэдзи Фурукавы, издал свою книгу под названием «Понимание родства по группе крови». Она тут же стала бестселлером, автор написал еще множество статей на эту тему для разных журналов. А после его смерти в 1981 году изучение теории Кэцуэкигата продолжил его сын, Тошитака Номи. В 2004 году этот ученый основал «Центр гуманитарных наук ABO» и с тех пор идея определения различных способностей по группам крови человека стала использоваться в японском обществе. В одном из интервью Тошиката Номи заявил, что его классификация не направлена на то, чтобы ранжировать людей, а нужна для того, чтобы максимально точно использовать их таланты и смягчать между ними отношения: «…Теория групп крови — простой эффективный индикатор, который может давать суждения о людях вне зависимости от расы и религиозной принадлежности…».

Теория Кэцуэкигата в действии

Сегодня в Японии даже существует профессия — консультант по контактам с учетом группы крови. Такой специалист анализирует возможности сотрудничества разных людей, разбивая их на группы для наибольшей эффективности работы корпораций.

Согласно теории Кэцуэкигата, человек, имеющий I группу крови, обладает амбициозностью и целеустремленностью, он — прирожденный лидер и способен брать на себя серьезную ответственность. Но если организация стремится найти не руководителя, а простого сотрудника среднего звена, то брать такого работника не следует. Ему сложно подчиняться, он может быть грубым к коллегам, скорость его деятельности часто зависит от настроения и этим он может создавать проблемы себе и окружающим.

Охотнее всего корпорации нанимают людей со II группой крови. Они обычно достаточно педантичны, усидчивы, серьезны и внимательны, способны хорошо справляться с рутинной деятельностью. Такие сотрудники беспрекословно подчиняются начальству, всегда содержат в чистоте свое рабочее место и при этом являются интеллектуалами. Поэтому они ценят хорошее отношение к себе, в противном случае могут демонстрировать упрямство и вспыльчивость.

Человека с III группой крови на работу в офис, скорее всего, не возьмут. Такой специалист обычно креативен и любопытен, часто и быстро теряет интерес к своему делу, ведь ему необходимо постоянно находить в нем что-то новое. Но вот журналисты, повара и дизайнеры из людей с III группой получаются отменные.

Считается, что хикикомори – асоциальные люди, бездомные, а также артисты, учителя и, как ни странно, социальные работники, обычно обладают IV группой крови. В резюме любого японского специалиста пункт с такими данными будет минусом для HR-менеджера. Хотя вопрос дискриминации по группе крови до сих пор остается наиболее острым и осуждаемым в любом азиатском обществе.

Влияние на современное общество

И все-таки теория Кэцуэкигата до сих пор в Японии является одной из самых популярных. В первую очередь ее плотно используют в маркетинге и поэтому на территории страны активно реализуется масса товаров и услуг, связанных с группами крови. Для каждой конкретно предлагаются свои книги, компьютерные игры, меню в ресторанах, лакомства, дизайн одежды и мебели.

В 2009 году по телеканалу «Fuji TV» транслировался сериал «Как выйти замуж женщине с определенной группой крови». У шоу было 4 эпизода и столько же рассказов о разных судьбах женщин. У каждой из них была отличная от другой, группа крови, и истории успеха и неудач тоже были индивидуальными.

Сайты знакомств, да и просто сексуальные, а уж тем более брачные отношения, строятся людьми непременно с учетом данных по группам крови.

Баллотировавшиеся на руководящиеся посты политики и чиновники, на своих официальных сайтах, в первую очередь пишут имеющуюся группу крови – непременно I, а затем уже образование и опыт деятельности.

Однако молодежь, считающая себя прогрессивной и глобалистской, старается не обращать внимания на использование теории Кэцуэкигата в повседневной жизни. Ведь их сверстники в Европе и Америке зачастую даже не знают, какая у них группа крови, если чувствуют себя физически здоровыми.