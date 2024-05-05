Народный календарь. Почему мужчинам нельзя повышать голос на женщин 8 мая
Православная церковь 8 мая воздает почести апостолу от семидесяти Марку. В народном календаре — Марков день. В старину в это время полагалось очищать жилье от нечистой силы. Делали это с помощью особого отвара.
В этот день нельзя сплетничать, поучать, вмешиваться в чужую жизнь и судьбу, иначе после этого все может пойти вкривь и вкось. Влюбленным нельзя рассказывать о своих планах окружающим, так как они могут не сбыться.
Особый запрет налагается на ссоры и споры. Мужчинам в праздник Марка Ключника запрещается повышать голос на женщин. Если через запрет «переступить» можно тяжело заболеть.
Приметы погоды:
- Если в этот день ясно, то будет жаркое лето.
- Если вы увидели низкую радугу, то скоро начнутся дожди.
- Именины отмечают: Марк, Сергей, Василий.