Почему мужчинам нельзя повышать голос на женщин 8 мая

Православная церковь 8 мая воздает почести апостолу от семидесяти Марку. В народном календаре — Марков день. В старину в это время полагалось очищать жилье от нечистой силы. Делали это с помощью особого отвара.

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В этот день нельзя сплетничать, поучать, вмешиваться в чужую жизнь и судьбу, иначе после этого все может пойти вкривь и вкось. Влюбленным нельзя рассказывать о своих планах окружающим, так как они могут не сбыться.

Особый запрет налагается на ссоры и споры. Мужчинам в праздник Марка Ключника запрещается повышать голос на женщин. Если через запрет «переступить» можно тяжело заболеть.

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