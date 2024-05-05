Угнанные в Германию советские женщины: что они писали в письмах на родину

Из Советского Союза в Германию на принудительные работы в период Великой Отечественной войны нацисты угнали около 5 млн человек, из которых 3,3 млн оказались женщинами. По самым скромным германским подсчётам, производительность труда остарбайтера по сравнению с немцем достигала 180%, а представительницы слабого пола трудились аж на 200% эффективнее немок.

О том, каково было на чужой земле советским женщинам, сегодня можно судить по сохранившимся письмам, которые пленницы писали на родину.

Товар – деньги – товар

После провала блицкрига немецкое командование ощутило острую нехватку рабочих рук. Ответ на вопрос о том, как же не позволить экономике прийти в упадок в условиях военного времени, оказался очевиден – заставить работать на благо вермахта граждан СССР. Предпочтение изначально отдавалось молодым людям в возрасте от 16 до 18 лет, а девушек и парней набирали поровну. В 1943 году, когда стало очевидно, что Красную Армию так просто не одолеть, на принудительные работы стали забирать всех, кто мог принести хоть какую-то пользу.

«Остовцы» в Германию прибывали в товарных вагонах, после чего их доставляли в распределительные пункты – так называемые биржи труда. Там пленников внимательно осматривали, проверяя на наличие физических недостатков, после чего несчастным присваивали порядковый номер. Мужчин чаще всего отправляли в шахты или на заводы, а женщины могли попасть в качестве прислуги в дом какого-нибудь богача.

Путём взаимной переписки

Положение советских гражданок в целом оставляло желать лучшего. Но некоторым везло. «Работодатели» порой довольно внимательно относились к ним и даже заботились. Правда, были и такие «начальники», которые кормили пленниц отбросами, одевали в лохмотья и селили в сараях.

Вплоть до 1944 года остовцы могли получать посылки из дома, а до ноября 1942 года они даже вели переписку со своими родными. Конечно, она находилась под тщательным контролем нацистов. Писать что-то плохое о жизни в Третьем Рейхе категорически запрещалось. Но реальное положение дел пленницам всё же удавалось доносить до адресатов. Например, одна из украинок в письме восхищённо описывала уровень жизни в Германии – якобы они ощущают себя также сытно, как и в 1933 году на Украине (тогда в стране был голод).

Но исследователям попадаются и вполне оптимистичные послания. Девушки пишут о том, что получают хорошие зарплаты, поправляются и даже собираются материально помочь родным, оставшимся в СССР. Правда, насколько такие письма соответствуют действительности, историкам ещё предстоит выяснить. Не исключено, что строки выводились по нацистским указаниям.