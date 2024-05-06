Как Гитлер собирался договориться с англо-американцами и вместе с ними уничтожить большевизм

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал на официальном сайте ведомства рассекреченные документы из следственного дела бывшего личного адъютанта фюрера штурмбаннфюрера СС Отто Гюнше. Это дело с грифом "секретно" хранилось в архиве управления ФСБ России по Ивановской области.

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В ходе боев за Берлин в апреле - мае 1945 года Гюнше попал в советский плен и был доставлен сотрудниками "Смерш" в Москву. Особый интерес представляют его рассекреченные показания, а точнее, собственноручно написанное заявление в адрес советского правительства. В нем он подробно описал события, происходившие в ставке Гитлера в конце лета и осенью 1944 года во время наступления вермахта в Арденнах.

Как напомнили в ЦОС ФСБ, в 1948 году Госдепартамент США опубликовал сборник документов под заголовком "Нацистско-советские отношения, 1939-1941: документы из архивов Министерства иностранных дел Германии".

В ответ на эту публикацию в Советском Союзе в газете "Правда" был напечатан исторический очерк - заявление Совинформбюро "Фальсификаторы истории". В серии статей, которые позже вышли отдельным сборником, рассказывалось о переговорах американцев и англичан с представителями нацистской Германии по вопросу о заключении сепаратного мира в 1941, 1942 и 1943 годах. При этом ни Великобритания, ни США о результатах этих переговоров не поставили в известность СССР.

Вот после этих публикаций Отто Гюнше и выступил с собственным заявлением, пролив свет на реальные отношения своего бывшего босса с американцами и англичанами.

В частности, он рассказал о "специальном совещании по обсуждению обстановки", которое Гитлер провел в конце августа 1944 года в ставке в Растенбурге. Оно было посвящено положению германских войск после проведенной советскими войсками Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции. Ее результатом стал разгром немецкой группы армии "Южная Украина". В результате чего была освобождена Молдавия и выведена из войны Румыния.

Гюнше также привел слова Гитлера о том, что хотя положение на Восточном фронте следует считать очень серьезным, но на этом этапе войны нужно подходить к рассмотрению военного положения империи и с политических позиций.

"С этой точки зрения занятие Плоешти, то есть богатых нефтяных районов Румынии, русскими войсками и их дальнейшее продвижение означает для англичан потерю их важных экономических позиций и политического влияния в Румынии и на Балканах", - написал адъютант в своем заявлении.

Далее, по его словам, фюрер сделал вывод: "следует ожидать, что в ближайшее время отношения между англо-американцами и русскими настолько обострятся, что это может привести к открытому конфликту между ними". В связи с этим он поставил задачу "всеми средствами выиграть время и всемерно способствовать тому, чтобы наши противники скорее передрались". После чего, по мнению фюрера Германии, представится "блестящая возможность договориться с англо-американцами, чтобы вместе с ними уничтожить большевизм".

Как вспоминал Гюнше, в подтверждение своего мнения Гитлер на совещании зачитал сообщение британского информационного агентства Exchange Telegraph, переданное ему руководителем всей прессы Третьего рейха Отто Дитрихом, котрое содержало резкие выпады против России.

"Однако было очевидно, что Гитлер опирается в своих выводах не только на сообщение английского телеграфного агентства, но еще и на другие более важные данные. В этом я убедился спустя несколько дней", - отметил адъютант.

В частности он сообщил, что в конце августа 1944 года узнал от представителя МИД Германии при Гитлере посла Вальтера Хевеля о проходивших в Стокгольме по инициативе англичан тайных переговорах о заключении сепаратного мира между Германией и англо-американцами.

"Вскоре после упомянутого выше совещания Хевель сказал мне как-то в разговоре, что он получил от Риббентропа задание доложить Гитлеру одно важное сообщение германской дипломатической миссии в Стокгольме о происходящих там по инициативе англичан тайных переговорах о заключении сепаратного мира между Германией и англо-американцами. Хевель отметил при этом, что уверенность Гитлера в неизбежности конфликта между англосаксами и Россией, которую он высказал на совещании, основывалась именно на этом сообщении", - рассказал Отто Гюнше.

При этом, как напомнили в ФСБ, именно Советский Союз в январе 1945 года пришел на помощь англо-американским союзникам, оказавшимся в тяжелом положении.

С 16 декабря 1944 по 29 января 1945 года германские войска начали наступление на Западном фронте. Операция получила кодовое обозначение "Стража на Рейне". Ее цель заключалась в разгроме сил союзников в Бельгии и Нидерландах и склонении США и Великобритании к сепаратным переговорам о мире и прекращении боевых действий на Западе с тем, чтобы высвободить силы для Восточного фронта.

В наступлении участвовали 6-я танковая армия СС, 5-я танковая армия и 7-я армия, объединенные в группу армий "Б" под командованием генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя.

Германской группировке уже в первый день боев удалось прорвать американо-британский фронт на участке в 80 км и захватить в плен 30 000 солдат и офицеров. Гитлер рассчитывал в ходе наступления в Арденнах устроить американо-британским войскам второй Дюнкерк.

6 января 1945 года британский премьер-министр Уинстон Черчилль обратился с посланием к Иосифу Сталину: "На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения... если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января...".

7 января 1945 года Сталин направил ответное послание британскому премьеру, в котором сообщал: "...Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку, и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам".

В итоге 12 января 1945 года, на восемь дней раньше намеченного срока, части Красной армии начали Висло-Одерскую стратегическую наступательную операцию, перейдя в широкое наступление на всем советско-германском фронте.

Если вернуться к показаниям Отто Гюнше, то, с его слов, в начале декабря 1944 года, накануне операции в Арденнах на совещании в ставке в Бад Наугейме, Гитлер "...подчеркнул особе значение наступления, указав, что его успех будет равноценен успеху Дюнкерка, где в 1940 году германские армии нанесли англичанам сокрушительный удар".

В своем заявлении штурмбаннфюрер также отметил:

"...окончательному успеху немецких войск на Западе помешало грандиозное наступление, предпринятое русским командованием на всем фронте от Балтийского моря до Карпат. Это привело к прекращению немецкого наступления против англо-американцев на Западе и переброске крупных немецких войсковых соединений на немецко-русский фронт. Дальнейший поворот военных действий на Востоке дал англо-американским войскам возможность вторгнуться в Германию...".

Далее Гюнше констатировал: "...Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию".