«Подземная крепость душманов»: чем так поразил советских бойцов город Тора-Бора

В эфире американских телеканалов в начале 2000-х годов министр обороны США Дональд Рамсфельд демонстрировал хитроумные сооружения подземного города Тора-Бора, где скрывался Усама бен Ладен. Однако советские спецназовцы узнали о существовании комплекса Тора-Бора еще в 1980 году, и тогда он тоже поразил их воображение.

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Охота за бен Ладеном

Как пишут в своей книге «Тайные завещания Бен Ладена» Ролан Жаккар и Атман Тазагар, слухи о «тайном убежище» известного террориста Усамы бен Ладена стали распространяться в ноябре 2001 года. Согласно им, бен Ладен выбрал в качестве логова район Тора-Бора. На самом деле выбор был неплохим. Тора-Бора (в переводе «черная пещера», по другим данным — «черная вдова»), представлял из себя комплекс пещер и тоннелей, расположенный в Белых Горах (хребет Сафедкох) на высоте около 4 тысяч метров над уровнем моря. Мало того, что горный массив был труднодоступен, так еще и находился в непосредственной близости к афгано-пакистанской границей.

Тем не менее зимой 2001 года, как утверждает Александр Попов, автор издания «Полная история ислама и арабских завоеваний», американцы выдвинулись в район Тора-Бора для ликвидации бен Ладена. Бои продолжались с 12 до 17 декабря. А.М. Буровский и С.П. Якуцени в своей книге «Большая война» пишут о том, что применялись даже крупномасштабные бомбардировки Тора-Бора. Тогда бен Ладен был впервые объявлен погибшим. Для того, чтобы подтвердить смерть бен Ладена, американцы даже провели ДНК тесты нескольких погибших боевиков. Однако в действительности террорист №1 успел покинуть пещерный комплекс незадолго до начала сражений.

Операция «Шквал»

До 2001 года о Тора-Бора многие вообще никогда не слышали. Однако на самом деле первыми о нем узнали советские бойцы еще в 1980 году. В тот момент Тора-Бора действительно был тайным убежищем моджахедов, о котором ходили только слухи. Но благодаря работе информаторов удалось узнать, что боевики, удерживавшие заложников, скрываются в горах. Если верить Олегу Кривопалову, автору издания «Политработники в Афганистане», осенью 1980 года подразделение спецназа КГБ СССР «Каскад» совместно с подразделениями 66-й отдельной мотострелковой бригады 40-й армии осуществило секретную операцию под кодовым названием «Шквал», в результате которой комплекс Тора-Бора был взят.

После проведения операции стало ясно, как не сотни, а тысячи моджахедов могли так долго скрываться в горах. Оказалось, что Тора-Бора – это целая сеть пещер и тоннелей, образующих настоящие лабиринты, где несведущий путник легко мог заблудиться. Пещерный комплекс, как утверждает автор издания «Легенды метро и подземелий» Матвей Гречко, уходил в глубину на 400 метров. Подземные же коридоры имели общую протяженность около 25 километров. Как пишет Николас Хаггер в своей книге «Синдикат. История мирового правительства», все проходы в пещерах были наклонными и поднимались от входа – предосторожность на случай авиаударов.

Целый пещерный город

По словам Хаггера, несмотря на авиаудары бой американцев за Тора-Бора длился около 2 недель. Впрочем, это неудивительно: у террористов было все, чтобы держать оборону в течение и более долгого срока. В пещерном комплексе имелись склады оружия, боеприпасов, продовольствия, а также помещения, предназначенные для жилья и для укрытия. Комплекс был оснащен системой вентиляции и собственными источниками энергии, которые подпитывались от генератора, установленного в горной реке. Если верить Михаилу Зыгарю, автору книги «Война и миф», все это демонстрировал на американских телеканалах министр обороны США Дональд Рамсфельд. Только к тому моменту в Тора-Бора уже был и интернет.

Неудивительно, что Дмитрий Винтер, автор издания «Взять Берлин в 1941 году», задается вопросом о том, мог ли такой террорист как Усама бен Ладен организовать в Афганских пещерах супергород с подобным техническим оснащением. По мнению Винтера, есть основания полагать, что к сооружению комплекса причастны сами Соединенные Штаты Америки. А упомянутый ранее Николас Хаггер на страницах своей книги прямо заявляет о том, что Тора-Бора был построен именно на американские деньги и именно для противостояния советским войскам. Как бы то ни было, Игорь Прокопенко, автор издания «Правда и мифы о спецназе», утверждает, что база Тора-Бора была разрушена до основания.