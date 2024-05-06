Кровавые берега: первая «цветная революция», сделавшая Америку великой

120 лет назад был дан старт строительству американцами Панамского канала.

© Панамский канал в 1915 году

Идея строительства канала, соединяющего Атлантический океан с Тихим, родилась еще в XVI веке, когда Васко Нуньес де Бальбоа впервые пересек Панамский перешеек. Однако испанский король Филипп II осудил ее со словами: «Что Бог соединил, человек разъединить не может». В конце XVIII столетия к замыслу вернулись. Его продвигал находившийся на испанской службе итальянский географ Алессандро Маласпина.

В XIX веке различные проекты строительства канала на территории современных Панамы и Никарагуа обсуждали представители США и центральноамериканских государств. Интерес особенно возрос после обнаружения золота в Калифорнии. Однако с учетом технической сложности и политической неопределенности в регионе за создание гидротехнического сооружения достаточно долго не могли взяться.

Серьезная попытка была предпринята в 1870-е годы, когда во Франции появилась «Всеобщая компания межокеанского канала». Возглавил реализацию проекта дипломат Фердинанд Лессепс, ранее построивший Суэцкий канал в Египте. Предприятие получило 15-летнюю концессию на создание канала от правительства Колумбии, в состав которой тогда входила Панама. Биржевые спекулянты и обычные граждане вложили в подкрепленную именем Лессепса идею баснословную по тем временам сумму — почти 400 млн долларов (около 8 млрд долларов в современных ценах).

Однако Лессепс не был инженером, и не сообразил вовремя, что строить канал в гористых малярийных джунглях Месоамерики сложнее, чем в Египте. Один из поданных на рассмотрение компании планов, предполагаdiий создание искусственного озера при помощи плотины, по мнению современных экспертов, был вполне реализуем. Однако его почему-то отбросили.

Французы сначала хотели строить канал на уровне моря, потом — остановились на проекте шлюзового канала. Однако вскоре они столкнулись с наводнениями, оползнями, массовой смертностью рабочих от инфекционных заболеваний и перерасходом средств.

© Строительство Панамского канала в 1885 году

Чтобы сокрыть происходящее от общественности руководству компании пришлось подкупать высокопоставленных чиновников и популярных журналистов, но правда все равно всплыла. Разразился грандиозный скандал. Лессепса судили и приговорили к пяти годам тюрьмы, но потом освободили от ответственности. У создателя каналов из-за публичного позора развилась деменция, и он вскоре умер. А слово «Панама» стало во Франции синонимом крупной финансовой аферы.

На фоне испано-американской войны 1898 года, которая велась сразу на двух океанах, у США резко выросла заинтересованность в том, чтобы канал все-таки был построен. В Штатах публично рассуждали о перспективах создания такого сооружения на территории Никарагуа. Это заставило французов, остававшихся хозяевами колумбийской концессии, вступить в переговоры с Вашингтоном. В итоге США в 1902 году получили юридические права на строительства канала, землю, возведенные сооружения и оборудование всего за 40 млн долларов. Однако все уперлось в согласие колумбийского Сената — законодатели не хотели его давать, так как в 1904 году срок концессии истекал, и власти страны совершенно законно могли получить французские активы бесплатно. Тогда американцы решили махнуть рукой на международное право.

Соединенные Штаты поддержали сепаратистов, действовавших в колумбийском департаменте Панама. А когда те провозгласили новое независимое государство, США первыми в мире его признали.

«Это были совершенно незаконные с точки зрения международного права того времени и законодательства Колумбии действия. Но нежелание центральных властей Колумбии согласовывать передачу концессии Соединенным Штатам предопределило дальнейший ход событий. По сути дела, это была одна из первых «цветных революций», ставших геополитической победой США. По итогам данных событий возникло подконтрольное Вашингтону государство, которое уже не возражало против создания канала на удобных для Штатов условиях», — рассказал в беседе со «Свободной Прессой» генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

© NASA // Панамский канал соединил два океана - Атлантический и Тихий

4 мая 1904 года прошла процедура передачи французской собственности в Панаме Соединенным Штатам. Лейтенант армии США Марк Брук получил символические ключи от будущего канала. Это событие считается сегодня началом возведения американцами грандиозного гидротехнического сооружения. Однако на самом деле работы над строительством канала начались позже. Американцы некоторое время модернизировали сооружения и оборудование, доставшееся им от французов, набирали рабочих, трудились над «бумажным» проектом.

Главным инженером строительства стал Джон Фрэнк Стивенс. Канал решили создавать с использованием системы шлюзов. После длительных прений относительно ведомственной принадлежности объекта и юридического оформления трудовых отношений со строителями разочарованный Стивенс подал в отставку. Его преемником стал майор Джордж Вашингтон Гетальс.

© Строительство Панамского канала. Фердинанд де Лессепс первоначально выбрал вариант ровного канала, как он сделал это с Суэцким каналом , однако реализация проекта такого типа в Панаме означала необходимость пройти через массив Кулебра и, следовательно, быть вынужденным вырыть очень в поле глубокую траншею, состоящую из разных слоев

Работы над достройкой канала потребовали почти 400 млн долларов и труда 70 тыс. рабочих, из которых примерно 5,6 тыс. погибли из-за невыносимых условий. Торжественное разрушение последней перемычки состоялось 13 октября 1913 года. А уже 15 августа 1914-го по каналу прошел американский пароход «Анкон».

Панамский канал стал одним из сложнейших сооружений, построенных в мире в начале ХХ века. Он изменил структуру мирового судоходства и резко сократил путь между атлантическими и тихоокеанскими портами США.

Канал и прилегающие к нему территории оказались под управлением Соединенных Штатов. Кроме того, Вашингтон имел огромное влияние на правительство Панамы в целом.

«США получили одновременно экономически прибыльное предприятие, контроль над транспортными потоками Западного полушария и удобный военный плацдарм. Это было одним из самых выгодных предприятий официального Вашингтона в истории», — отметил Егор Лидовской.

© ТАСС // Панамский канал, 1963 год

В 1930-е годы Соединенные Штаты на фоне массовых антиамериканских выступлений незначительно расширили суверенитет Панамы и согласились повысить арендную плату за использование канала. Однако в годы Второй мировой войны под предлогом борьбы со странами гитлеровской Оси США «временно» получили 15 тыс. гектаров земли под строительство военных объектов, а вскоре после ее завершение — право полностью оккупировать территорию Панамы. Соглашения были расторгнуты только на фоне массовых акций гражданского неповиновения со стороны панамцев. Впрочем, к их мнению прислушивались не всегда.

В 1959 году американцы открыли огонь по демонстрантам, пытавшимся поднять флаг Панамы в зоне, прилегающей к каналу. Пять лет спустя ситуация повторилась. 9 января 1964 года панамские учащиеся попытались поднять свой национальный флаг возле американской школы. Началась драка. Флаг разорвали. После этого вся Панама оказалась охвачена массовыми протестами. США в ответ развернули войска и полицейские подразделения. Погибли более двадцати панамцев, включая шестимесячную девочку, задохнувшуюся в результате использования американцами слезоточивого газа. Контроль США над каналом и прилегающими к нему территориями был сохранен.

В 1968 году группа антиимпериалистически настроенных панамских военных совершили в стране бескровный государственный переворот. Один из его участников, Омар Торрихос, фактически возглавил государство. В Панаме начались масштабные социальные преобразования. Новые власти, насколько возможно, дистанцировались от США, и установили дипломатические отношения с рядом социалистических стран.

В 1970 году Торрихос отказался продлить соглашение с США об аренде военной базы в Рио-Ато, а еще семь лет спустя — убедил официальный Вашингтон подписать договор о поэтапной передаче Панамского канала под юрисдикцию местных властей, которая должна была завершиться в 1999 году.

© Global Look Press // Dорота шлюза «Miraflores» на Панамском канале, 1970-е гг.

В 1981 году самолет, на котором летел Торрихос, разбился при невыясненных обстоятельствах. Согласно официальному заключению, катастрофа произошла из-за ошибки пилота. Однако представители окружения панамского революционера утверждают, что он был убит ЦРУ — по одной из версий, при участии агента американской разведки Мануэля Норьеги, возглавившего Панаму в 1983 году.

Получив власть, Норьега попытался освободиться от «опеки» Вашингтона. Он отказался предоставлять территорию страны для операций против Никарагуа, а его правительство даже осудило вмешательство Штатов во внутренние дела Панамы. В итоге в США Норьегу обвинили в наркоторговле и узурпации власти.

В 1989-1990 годах Соединенные Штаты под предлогом обеспечения безопасности канала и «защиты демократии» вторглись на панамскую территорию за пределами «своей» зоны. При этом погибли 234 военнослужащих Панамы и до 500 ее мирных граждан. Американские военные, вопреки всем нормам международного права, взяли в осаду дипломатические представительства «неугодных» стран. Норьега был захвачен и отправлен под суд в США.

В Панаме был установлен режим, немедленно развернувший борьбу с памятью о Торрихосе. В Вашингтоне «обновленную» Панаму назвали союзником Соединенных Штатов. Однако условия договора 1977 года США выполнили.

«Соединенные Штаты формально передали канал под управление Панаме, однако сохранили косвенный контроль над ним, имея сильное влияние на политические элиты страны. Чтобы принципиально изменить геополитическую ситуацию, необходимо построить альтернативный канал в Никарагуа, создание которого обсуждается уже достаточно давно», — резюмировал Егор Лидовской.