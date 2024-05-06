«На воздушном шаре — в космос»: почему погиб экипаж стратостата «Осовиахим-1»

В 30-е годы прошлого столетия мир будоражили полеты в стратосферу – так называется слой атмосферы на высоте от 11 до 50 километров. Исследования, проводимые на этой высоте, сулили настоящий прорыв в строительстве самолетов, военном деле и даже в грядущем покорении космоса. И поэтому вплоть до появления реактивных самолетов и геофизических и метеорологических ракет, высоту вновь и вновь штурмовали отчаянные храбрецы на воздушных шарах. На заре воздухоплавания, в XIX веке, это были классические шары с плетеными корзинами, а стратостаты с герметичными гондолами стали строить значительно позже.

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СССР в 30-х годах также принял активное участие в покорении верхних слоев атмосферы. Несмотря на то, что имена наших стратонавтов не так известны, как имена первых космонавтов, их подвиг не менее значим для развития науки и укрепления престижа страны.

Стратонавтика в СССР – первые шаги

Предложение использовать для исследования верхних слоев атмосферы пилотируемые воздушные шары с герметично закрытой гондолой впервые было высказано Д. Менделеевым еще в 1875 году. Впоследствии стратонавтика развивалась именно в этом направлении.

К началу XX века интерес к полетам на воздушных шарах в научном мире был довольно слабым. Полеты такого рода воспринимались скорее как спорт. Все научные задачи – измерение температуры воздуха, влажности и т.д. – в это время научились решать, отправляя автоматические зонды. Однако, в 1912 году Виктор Гесс открыл космические лучи. Аппаратура для их изучения требовала обязательного присутствия человека. Это дало мощный толчок к движению в стратосферу.

Первые успехи были достигнуты исключительно иностранными учеными. В 1932 году швейцарец Паккар совершил полет на рекордную высоту – 16 201 метр. Мир ждал того, кто побьет этот рекорд, и практически, никто не сомневался, что следующим рекордсменом станет США.

Однако в 1933 году стратостат «СССР-1» поднялся на высоту 19 километров. Экипаж этого стратостата состоял из Э. К. Бирнбаума, К. Д. Годунова, Г. А. Прокофьева.

Над созданием шара и гондолы трудились лучшие инженеры страны, было предусмотрено все, что нужно для безопасности и удобства экипажа. С воздухоплавателями поддерживалась постоянная радиосвязь, шесть наблюдательных пунктов постоянно фиксировали положение воздушного шара.

Полет начался 30 сентября в 8.40 на одном из московских аэродромов, и благополучно завершился в тот же день около 17 часов. В 14.50, когда была достигнута высота 19 километров, экипаж отправил на землю радиограмму: «ЦК ВКП(б) — тов. СТАЛИНУ, Реввоенсовету — тов. ВОРОШИЛОВУ, Совнаркому СССР — тов. МОЛОТОВУ. Экипаж первого советского стратостата выполнил поставленную перед ним задачу и сообщает о благополучном завершении подъема стратостата «СССР» на высоту 19 000 м (по приборам). Экипаж готов к дальнейшей работе по овладению стратосферой. Командир стратостата «СССР» Прокофьев, пилот Бирнбаум, инженер Годунов». На рекордной высоте шар пробыл около двух часов, все это время экипаж проводил необходимые измерения.

В ноябре того же года американские аэронавты попытались побить советский рекорд высоты, но безуспешно.

Так СССР включился в «стратосферную гонку».

Взлеты и падения покорителей стратосферы

В 1934 году 30 января стартовал стратостат «Осовиахим-1». В его экипаж вошли П. Ф. Федосеенко, И. Д. Усыскин, А. Б. Васенко. Им удалось достигнуть высоты 20 600 метров, после чего экипаж начал снижение. Однако, при снижении шара скорость сильно возросла, в результате крепления лопнули, и гондола оторвалась от воздушного шара. Это произошло на высоте полутора километров от земли. Все члены экипажа погибли, оборудование было разбито.

После «Осовиахима-1» последовала череда полетов, полных драматических, а подчас, и трагических ситуаций.

1934 год. Стратостат «СССР-2» сгорел во время заполнения шара водородом. Обошлось без жертв.

1935 год. Стратостат «СССР-1-бис» поднялся на высоту 16 000 метров. Были произведены необходимые измерения, экипаж начал снижение. Однако, шар начал стремительно терять высоту. Командир Х. Я. Зилле приказал экипажу прыгать с парашютом. Двое членов экипажа благополучно приземлились, вслед за ними мягкую посадку совершила и гондола с командиром. Удалось сохранить всю аппаратуру и результаты наблюдений.

1937 год. «Осовиахим-2». Гондола оторвалась от шара в первые же мгновения полета, это произошло на высоте 10 метров. Члены экипажа не погибли.

1938 год. Субстратостат (пилотируемый аэростат с открытой гондолой, для подъема не более чем на 12 000 метров) в окрестностях Звенигорода поднялся на высоту около 8 000 метров, где экипаж по непонятной причине погиб от удушья. Обстоятельства и причины этой трагедии не выяснены до сих пор.

1939 год. ВР-60 «Комсомол» (стратостат-парашют). Проблемы с оборудованием начались на высоте 15 000 метров. Однако, экипаж провел необходимые измерения и начал снижение. На высоте 8 000 м стало ясно, что аппарат падает. Экипаж покинул гондолу на парашютах. Упав на землю, гондола загорелась, однако приземлившиеся стратонавты успели погасить огонь. Результаты измерений были спасены.

На этом завершилась история довоенных полетов в стратосферу.

Что дали полеты в стратосферу

Для военного дела полеты стратостатов не дали практически ничего. Уже к началу 30-х годов стало ясно, что будущее за пилотируемыми аппаратами, и инженеры сосредоточились на самолетах и реактивных двигателях. Однако, в развитии науки, знаний о строении атмосферы, ее высших, граничащих с космосом слоев, полеты стратонавтов сыграли огромную роль. В частности, была разрешена загадка космических лучей.

Кроме того, разработки инженеров, занимавшихся конструкцией гондол для полетов в стратосферу, сыграли свою роль и в развитии космической техники.