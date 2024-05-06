«Личный архив Сталина»: какие секреты хранятся в фонде 558

Некоторые документы фонда 558, который называют «личным архивом Сталина», в данный момент рассекречены. Архив составлен из материалов, представляющих интерес не только для историков, но и для широкой общественности. Однако специалисты предполагают, что даже вместе с бумагами, оставшимися под грифом «Секретно», фонд далеко не полон.

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История «личного архива Сталина»

Как утверждает Борис Илизаров, автор книги «Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого», личный архив Иосифа Виссарионовича Сталина его помощники начали собирать еще в 1922 году в кремлевском кабинете. После кончины Сталина наиболее ценные документы хранились в так называемой «особой папке» Генерального секретаря ЦК КПСС. После развала Советского Союза эта «папка» превратилась в Архив Президента Российской Федерации. Спустя 8 лет сталинский фонд № 558 был частично передан в Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).

Борис Илизаров затрудняется ответить на вопрос, по какому принципу отбирались материалы для передачи в РГАСПИ. Как бы то ни было, по мнению Ольги Эдельман, автора издания «Сталин, Коба и Сосо. Молодой Сталин в исторических источниках», фонд 558 нельзя однозначно назвать личным архивом Сталина. На самом деле фонд не представляет собой собрание бумаг, которые хранились в столе, шкафу или сейфе вождя. Скорее, это коллекция различных материалов, касающихся Сталина и его деятельности, которая была сформирована в Центральном партийном архиве Института Маркса-Энгельса-Ленина, преемником которого и является РГАСПИ.

Что есть в фонде 558?

Если верить Рудольфу Пихоя и Михаилу Зеленову, авторам издания «Историческая идеология в СССР в 1920-1950-е годы», в описи № 1 упомянутого фонда сосредоточены рукописи Иосифа Сталина, а также пометы на книгах и письмах. Опись № 2 значится как «Авторские документы», опись № 3 – это библиотека Сталина, включающая книги с пометками, сделанными его рукой, опись № 4 – материалы биографического характера, включающие дореволюционный период жизни генералиссимуса, опись № 5 – снова книги с пометками, описи №№ 6, 7 и 8 – приветствия в адрес Сталина в связи с его 70-летним юбилеем, опись № 10 – телеграммы и письма, присланные в связи со смертью вождя, опись № 11 – материалы секретариата Сталина.

Многие документы, составляющие так называемый «личный архив Сталина», были рассекречены только в 2000-х годах. Наибольший интерес широкой публики, присутствовавшей на выставке в РГАСПИ в 2018 году, вызвали письма Иосифа Виссарионовича. Это подлинники прошений Джугашвили ректору Тифлисской православной духовной семинарии о зачислении на учебу и о переводе на полуказенное содержание, которые приведены и в издании «Сталин. Главные документы. 1878-1953». Также в фонде хранятся письма Сталина, адресованные матери и жене, правки советского гимна, газеты с опубликованными стихами будущего вождя, решение о сносе Сухаревой башни, различные удостоверения (в том числе члена ВКП(б)) и другие документы.

И чего в нем нет?

Несмотря на такое количество материалов, ставших доступными для общественности, некоторые документы фонда 558, как пишут в издании «Историческая преемственность традиций российской цивилизации» С. А. Мельников, Л. П. Колодникова и Т. С. Бушуева, пока остаются засекреченными. Мало того, большинство историков уверены в том, что многие материалы были уничтожены. Так, известно, что в ночь с 4 на 5 марта 1953 года, когда Иосиф Сталин еще был жив, на заседании Бюро Президиума ЦК было принято решение:

«Поручить Маленкову Г. М., Берии Л. П., Хрущеву Н. С. принять меры к тому, чтобы документы и бумаги товарища Сталина были приведены в должный порядок».

Борис Илизаров подозревает, что эта формулировка предполагала не только опечатывание сейфов и шкафов.

Светлана Аллилуева, дочь вождя, в своих мемуарах «Двадцать писем к другу» вспоминала о том, что еще до похорон отца по указанию Лаврентия Берии дачу в Кунцево очистили от всех вещей. Биограф Дмитрий Волкогонов также предполагал, что к исчезновению сталинских материалов был причастен Берия. По словам Волкогонова, недаром Лаврентий Павлович, оставив партийное руководство у смертного одра Сталина, срочно уехал в Кремль, где, скорее всего, изъял документы из сейфа умирающего вождя. По версии Волкогонова, в сейфе могло находиться завещание Иосифа Виссарионовича, которое в то время еще вряд ли кто решился бы оспорить. Олег Хлевнюк, автор книги «Сталин. Жизнь одного вождя», утверждает, что пропали и многие книги из библиотеки Сталина.