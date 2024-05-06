Три толстяка: короли-обжоры в мировой истории

6 мая отмечается очень интересный антипраздник, который порадует многих – день отказа от диеты. И в самом деле, с этими диетами многие буквально с ума посходили, мол без них никакого жизненного успеха не будет. А вот королям этот успех был гарантирован самим положением и некоторые из них плевать хотели на ограничения в еде. Да так усердно, что стали заметными фигурами не только по положению, но и объему.

© Сцена из спектакля «Три толстяка». МХАТ, 1930 год

Для примера можно привести трех королей, живших в разные эпохи и в разных странах. Первые два сыграли заметную роль в истории не только своих государств, но и мировой. Поэтому их внушительный вес остался «за кадром» для потомков, хотя современники не заметить не могли. Третий ничего выдающегося не совершил, только ел. Но с таким азартом, что в прямом смысле чуть не лопнул и в итоге лишился трона. Тем и прославился.

© «Встреча Генриха VIII с Анной Болейн». Худ. Дэниел Маклайз (1836)

Генрих VIII

Этот король-тиран правил Англией с 1509 по 1547 год. По сравнению с ним Иван Грозный мелкий шалун – одних только жен англичанин уморил шесть штук. Но Генрих VIII прославился еще и своим аппетитом.

При этом был горячим сторонником диеты! Но самой лучшей ее частью считал мясо и сахар. Фрукты и овощи в это время считали разносчиками заразы и причиной эпидемий. В какой-то момент при этом короле они в Англии были даже запрещены.

В молодости король был вполне стройным и, даже симпатичным юношей – на трон он взошел в 18 лет. Любимым занятием стала охота. А это давало серьезную физическую нагрузку. Поэтому, когда Генрих VIII после нее опустошал буфет, то это никак не сказывалось на фигуре.

Но затем серьезная травма привела к тому, что спорт стал невозможен. А привычка обильно поесть осталась. И стала основным развлечением. Ну помимо казней.

Как только король вставал в 6 утра, то ему сразу несли слегка перекусить. Шесть пирогов, мясо с хлебом и бокал эля. После это можно было одеться, умыться и идти завтракать.

Впрочем, какого-то расписания приема пищи, которым так славятся англичане, у него не было. Ел, когда захочется. То есть непрерывно. По этой причине кухня тоже работала круглосуточно. Правильнее ее бы назвать фабрикой, поскольку она состояла из 50 помещений.

На обеденном столе всегда стояло не менее 20 блюд. Многие мясные туши зажаривали целиком на вертеле. Кроме мяса было очень много сладкого – конфеты, сахарные фигурки король просто обожал. Он даже мясо посыпал не солью, а сахаром.

Результат – вскоре объем талии достиг 137 сантиметров. Диабет и куча сопутствующих ему и ожирению болезней. От чего Генрих VIII и помер в 1547 году в возрасте неполных 56 лет.

© Людовик ХIV

Людовик ХIV

Самый знаменитый французский король-солнце многим представляется как образец безупречных манер и изящества. Галантным монарх и законодатель мод был точно, но вот изящным не назовешь. Известно, что Людовик ХIV постоянно устраивал во дворце скандалы, когда ему намекали, что слишком толстый.

Аппетит у короля был отменный с момента появления на свет. Уже с рождения у него было два зуба. Это посчитали счастливым предзнаменованием, только кормилица пришла в ужас. Ее грудь была вся изранена, ведь младенец наворачивал молоко без остановки.

Не притормозил и повзрослев. Только вместо молока уже предпочитал мясо. Из привычек Людовика ХIV отмечают, что он всегда любил обедать один. Тем больше поражает сколько всего готовили повара ежедневно на одну персону.

Вначале подавали суп из двух каплунов — это петухи такие. Назывался он «диетический». Затем суп с куропатками и капустой. Бульоны в ассортименте — из голубей, петушиных гребешков, нежного мяса. Потом еще два супа.

Потом несли четверть теленка, паштет из 12 голубей, еще один из шести куриц и устрицы. Далее шли «промежуточные» блюда – два зажаренных индюка и цыплята под трюфельным соусом. На основное блюда изволил откушать жаркое из птицы.

Это был первый обед. В 17 часов вечера следовал второй. Следует также упомянуть, что для возбуждения аппетита Людовику IV подавались в течении дня «легкие закуски» — сосиски, колбасы, паштеты. В пост король мог несколько сбавить обороты и отказаться от нескольких блюд. Что уже считал подвигом.

Стоит добавить, что родившийся с зубами Людовик IV к 40 годам их все потерял. И вот все это уплетал совершенно беззубым, фактически заглатывая не жуя. Но на продолжительности жизни короля такое обжорство никак не сказалось. Прожил 76 лет, большую часть которой правил. Хотя, может протянул бы и больше, если б не его особая диета.

© Фарук I, его вторая жена Нариман и сын Фуад II в изгнании в Италии (1953)

Фарук I

Это король Египта, который правил с 1937 по 1952 год. Никакого отношения его династия ни к фараонам, ни египетским султанам прошлого не имеет. Его отца, пашу Ахмеда Фуада, королем назначили англичане, которые в Первую мировую войну захватили страну у Турции и объявили своим протекторатом.

Наследственность у принца была отвратительная – семья всегда отличалась большим пристрастием к еде. И распутству. Дед помер, пытаясь одним глотком выпить две бутылки шампанского.

Но отец-король хотя бы понимал это. Впрочем, сам тоже вовсю наворачивал все, что не прибито. Но вот сынка пытался ограничить. По его приказу служители дворца должны были немедленно уничтожать в комнатах принца все обнаруженные булочки, эклеры, пирожки, сладости и газировку. Что, надо полагать, не без удовольствия и собственной пользы, те и делали.

Но юный наследник все равно находил способ их раздобыть. Помогал ему в этом мальчик-итальянец Антонио Пулли, ставший другом на всю жизнь и королевским камердинером. Он таскал Фаруку выпечку под одеждой. В результате принц продолжал полнеть.

Наверное, пришлось чуток поголодать пока учился в английской Королевской военной академии, но это завершилось в 16 лет со смертью отца и восшествием на престол.

С этого момента новый король начал не просто много есть, а жрать. Настолько, что когда попал в автоаварию, то носилки скорой помощи не выдержали и переломились. В дверь скорой тоже не влез.

И распутничать. Политика и управление государством его не интересовали – только еда и женщины. В результате Египет стал самой коррумпированной страной Востока, который и так этим во все века славился.

Наконец египтянам все это надоело и в 1952 году Фарука I свергли. Он уехал в Монако, а потом в Рим, где приобрел роскошную виллу. Королем стал его малолетний сын Фуад II, но недолго, вскоре провозгласили республику.

Но бывший монарх не страдал. Он веселился вовсю и вскоре получил прозвище «ночного короля Рима». И ел. За этим занятием его и постигла смерть 18 марта 1965 года.

В тот вечер, Фарук заказал себе скромный ужин в ресторане «Иль де Франс». Он состоял из семи цыплят, глазированного окорока с картофелем, дюжины устриц, тарелки риса и лобстера. На сладкое велел подать несколько шоколадных эклеров и кусок торта. Запивал все двумя бутылками вина и множеством чашек кофе.

Вдруг после полуночи ему стало плохо. Была срочно вызвана скорая помощь, бывшего короля увезли в больницу. Там самый толстый король современности Фарук I и скончался. И такую смерть за роскошным столом красивой никак не назовешь.