Как герой Олимпиады сбежал на Запад, а затем неожиданно вернулся домой

В 1970-е годы славу советской гребли на каноэ ковала двойка Владас Чесюнас и Юрий Лобанов. С первым связана скандальная история о неожиданном побеге из страны, который завершился ещё более неожиданным возвращением.

Поговаривали, что литовского спортсмена буквально похитили из Германии агенты КГБ.

Поздний расцвет

Владас Чесюнас вырос в литовской деревушке Вишнелаускас, что в 50 км от Каунаса. В детстве он занимался лыжными гонками, биатлоном и даже боксом. Однако успеха в этих видах спорта не добился. В 25 лет занявшись греблей, атлет осознал: здесь его стезя.

Чесюнас начал постепенно пробиваться на вершины отечественной гребли. Начал участвовать во всесоюзных гонках, но тренеры не были уверены, что на возрастного спортсмена стоит делать ставку. Помог Владасу серебряный призёр Олимпиады в Риме, заслуженный тренер Александр Силаев.

«В любом правиле есть исключения. Я сам в 25 начинал грести и стал чемпионом мира. Будет и Чесюнас большим мастером», — приводил слова специалиста «Советский спорт» в 1973 году, рассказывая о карьерном пути тогда уже олимпийского чемпиона.

Однако начиналось международное признание для Владаса с чемпионата мира 1971 года в Белграде, где он завоевал бронзовую медаль. Сделал он это в паре с Юрием Лобановым, который в последующие годы будет постоянным партнёром Чесюнаса. Вместе они завоюют четыре золота чемпионатов мира и станут первыми на Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м.

«Было время, когда я сомневался в прочных перспективах Чесюнаса. Но Владас меня приятно удивил. Скромный, предельно выдержанный спортсмен, он раскрылся за последние годы с неожиданной стороны. Он всегда нацелен на победу и как загребной увлекает своим энтузиазмом напарника. Чесюнас и Лобанов — экипаж высшего класса», — говорил «Советскому спорту» олимпийский чемпион 1964 года Андрей Химич.

Главным достижением пары Чесюнас-Лобанов стала победа на Играх 1972 года. Там советские гребцы обошли соперников из Румынии всего на три сотые секунды. К сожалению, на следующую Олимпиаду поехать вместе гребцам уже не удалось: помешали проблемы со здоровьем. Вскоре Чесюнас принял решение завершить карьеру.

Немецкие друзья

В 1979 году Чесюнас в составе делегации сборной СССР отправился на чемпионат мира в Дуйсбург. К тому моменту в Германии у него уже были знакомые литовцы, с которыми он поддерживал переписку. Он связался с ними сразу же после прибытия в страну. Эти люди, в свою очередь, познакомили Владаса с неким Руландом, который должен был помочь с получением политического убежища. Самолёт сборной улетел из Германии без Чесюнаса. Сам он, как говорят, много и публично критиковал на Западе советскую власть.

Казалось, для Владаса началась новая жизнь. Он получил убежище, принялся за изучение немецкого языка. Однако вскоре совершенно неожиданно вновь оказался на Родине. Ходили слухи, что ради этого агенты КГБ провернули целую операцию, главным героем которой была девушка, призванная соблазнить спортсмена.

История до сих пор покрыта мраком. Вроде как Чесюнаса спецрейсом доставили в СССР, где заключили в тюрьму. Немецкие дипломаты утверждали, что за решёткой спортсмен оказался «с переломом черепа». Сами немцы называли отъезд Владаса «похищением», хотя он впоследствии утверждал, что вернулся добровольно.

Были также разговоры, что давление со стороны КГБ довело Чесюнаса до нервного срыва, из-за чего он на некоторое время оказался в больнице. Несколько месяцев после возвращения он должен был каждый день ходить на Лубянку и отвечать на вопросы следователей. Однако в итоге Владас каким-то образом умудрился избежать серьёзных санкций за свой поступок. Единственным тяжёлым последствием произошедшего стала социальная изоляция. Друзья просто боялись общаться с беглецом.

Во время перестройки Чесюнас активно выступал за независимость Литвы и даже получил травмы во время одного из столкновений с полицейскими органами. Последние годы олимпийский чемпион жил в деревне на Родине и занимался пчеловодством. Его не стало в январе 2023 года.