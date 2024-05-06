Средневековых белок признали первыми переносчиками проказы

Свидетельства передачи проказы между людьми и белками обнаружили ученые. Они извлекли обрывки ДНК из костей людей и животных, живших в средние века, и обнаружили и в тех, и в других множество обрывков геномов возбудителя заболевания – бактерии Mycobacterium leprae. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского Базельского университета.

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Для анализа и расшифровки ученые-палеогенетики взяли геномы древних возбудителей проказы, поражавших человека и белок в средневековой Англии. Человеческие образцы они получили из захоронений на территории лепрозория Святой Марии Магдалины в окрестностях английского Уинчестера, а кости 12 белок были найдены в окрестностях дома одного из торговцев мехами в Уинчестере.

В результате исследования специалисты получили доказательства, что болезнь способна передаваться между людьми и животными. Как оказалось, обычные белки были первыми разносчиками проказы среди животных. При этом, как рассказала профессор Верена Шюнеманн, геном бактерии, которую они переносили, был больше похож на возбудителя средневековой человеческой проказы, чем на современную версию этой бактерии, которая заражает грызунов.

Кроме того, ученые выяснили, что распространение проказы было связано с торговлей мехами в Северной Европе. Работу в этом направлении эксперты планируют продолжить в будущем, пишет журнал Current Biology.

Проказа, или лепра – одно из старейших заболеваний в истории человечества, которое до сих пор распространено в Азии, Африке и Южной Америке. При проказе поражаются кожа, слизистые оболочки верхних дыхательных путей, периферическая нервная система, костно-мышечный аппарат и внутренние органы.

Ранее ученые предположили два возможных пути распространения проказы: она либо зародилась в Западной Евразии или в Европе и оттуда распространилась по всему миру, либо «прибыла» в Европу в древности или в средние века из других частей континента. Эпидемиям способствовало активное торговое сообщение между странами, в том числе торговля мехом и мясом белок.