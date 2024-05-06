Историк опроверг миф о водке на полевой кухне на фронтах ВОВ

Солдаты могли получить 100 миллилитров спиртного.

Алкоголь выдавали в зимнее время и после боя. Это делалось для согревания и снятия стресса, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» шеф-повар Антон Прокофьев.

«Это сложная система — перепродавали, обменивали, советская система не особо денежная. Огромная роль такого обмена играла на фронте, обмен тех самых 100 граммов. Это миф, что всех заливали водкой. 100 граммов стали выдавать действующим частям чуть ли не поголовно в 41-м году. Практически сразу поменялась эта парадигма на выдачу 100 граммов только воюющим частям. Потом только наступающим. Повального фронтового пьянства даже быть не могло. Выдавали 100 граммов после боя для снятия стресса и согрева. В мемуарах часто встречается момент, что 100 граммов зимой были спасением».

Также Прокофьев добавил, что служащие флота и авиации потребляли в сутки около 4700 калорий. Боевые части должны были получать 3000 калорий.