Катастрофа «Декабриста»: тайна гибели первой советской подводной лодки

Неподалеку от Мурманска, на дне Мотовского залива Баренцева моря установлен православный крест. Возле него, на корпусе затонувшей субмарины, напоминает о давней трагедии мемориальная доска с поименным списком членов экипажа и названием подводного судна – Д-1 «Декабрист». Первую советскую подлодку, таинственным образом погибшую на учебном полигоне в тихий солнечный день 13 ноября 1940 года, не могли обнаружить долгие десятилетия, и лишь 78 лет спустя, в июле 2018 года, военнослужащие Северного флота с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов сумели наконец ее обнаружить на глубине 250 метров, на том самом месте, где она и должна была быть, согласно архивным документам. Однако причина случившейся катастрофы до сих пор вызывает немало вопросов.

Начали за здравие…

5 марта 1927 года стало датой начала возрождения отечественной школы подводного кораблестроения после долгого периода тяжелейшей разрухи, вызванной Первой мировой, революцией и Гражданской войной. В этот торжественный день на Балтийском заводе № 189 в Ленинграде при участии первого секретаря Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б) С.М. Кирова и начальника Военно-Морских Сил РККА Р.А. Муклевича состоялась закладка первой советской многоцелевой подводной лодки типа «Декабрист», впоследствии получившей второе название Д-1. А 9 ноября 1928 года «Декабрист» был спущен на воду и через год вошел в состав Морских сил Балтийского моря. Следом было построено еще пять подлодок той же серии.

Авторами амбициозного проекта стали инженеры-кораблестроители К.И. Руберовский и Б.М. Малинин. Корпусы субмарин строились еще из царских запасов высококачественной стали, однако по сравнению с дореволюционными советские технологии значительно продвинулись вперед. Крупный двухкорпусный подводный корабль клепаной конструкции с водонепроницаемыми отсеками практически не уступал по вооружению и тактико-техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам. Однако при этом корабли серии I «Декабрист» имели и ряд существенных недостатков, главным из которых было слишком быстрое заполнение цистерн главного балласта, из-за чего существовала угроза «провалиться» ниже допустимой глубины. Правда, это не помешало советскому Военно-морскому флоту за последующие 13 лет нарастить численность подводных лодок до 212 единиц, а первому «Декабристу» совершить два дальних арктических похода в период между 1933-1939 гг., а затем три успешных боевых похода во время Советско-финской войны 1939-1940 годов.

Обстоятельства гибели

Что именно стало причиной трагедии, разыгравшейся 13 ноября 1940 года в Мотовском заливе на учебном полигоне № 6 на виду двух береговых постов, до сих пор до конца не выяснено. Приступая к отработке подныривания под идущее судно, экипаж головной подлодки «Д-1» под командованием капитан-лейтенанта Ф. М. Ельтищева произвел дифферентовку, и в 13.30 субмарина погрузилась на перископную глубину в семи милях от мыса Выев-Наволок. Вскоре белый след от перископа скрылся в глубинах вод – «Декабрист» ушел на заданную глубину и… бесследно исчез.

Когда в назначенный срок «Декабрист» не прибыл на губу Эйна, где его ожидал командир бригады подлодок Д.А. Павлуцкий, а все попытки связаться с подлодкой через радиограммы оказались тщетными, военно-морские и военно-воздушные силы оперативно развернули беспрецедентную на тот момент для Северного флота поисково-спасательную операцию. Однако продолжавшиеся в течение суток интенсивные поиски с моря и с воздуха не дали никаких результатов. Все, что удалось обнаружить, – большое масляное пятно, спасательный круг, мелкие деревянные обломки и куски изоляционной пробки. На основании этих находок и проведенной экспертизы, подлодку «Декабрист» с 55 членами экипажа на борту было решено считать погибшими.

Но поиски продолжались. В последующие недели в различных районах рокового полигона обнаружили еще несколько солярных пятен и различные фрагменты деталей, которые могли принадлежать подлодке Д-1. А ночью 18 ноября в южной части залива, в полутора милях от острова Большой Арский, один из тральщиков «оборвал придонный трос», после чего металлоискатель показал присутствие большой массы металла. В эту же ночь аналогичный сигнал приборов поступил и в двух милях от мыса Выев-Наволок. Придя к выводу, что где-то в этих координатах и покоится корпус затонувшего «Декабриста», моряки завершили поиски.

Основные версии

Согласно выводам комиссии, проводившей расследование инцидента, причиной гибели «Декабриста», вероятнее всего, стало разрушение прочного корпуса из-за погружения на запредельную глубину, которое могло быть спровоцировано тем, что лодочные горизонтальные рули заклинило, или имела место ошибка экипажа. Надо сказать, что накануне злополучных учений подводная лодка Д-1 около двух месяцев находилась в ремонте и была отправлена на полигон без дополнительной проверки, а кроме того, на этом последнем выходе была произведена замена командира и старшего инженера-механика. В качестве возможной причины аварии также рассматривался взрыв боезапаса. Не исключалась и версия внешнего воздействия в виде мины или другого неизвестного подводного корабля. Так или иначе, вопрос о причинах трагедии не мог быть решен окончательно за отсутствием возможности осмотреть корпус лодки и провести соответствующую исследовательскую работу.

Мистический оттенок гибели подлодки «Декабрист» придавало то, что полигон, где она затонула, был хорошо изучен, а его акватория была сравнительно невелика. При этом даже при помощи полученных поисковых данных все последующие попытки обнаружить останки корабля до недавнего времени не давали никаких результатов. Впрочем, на долгие годы о погибшем «Декабристе» вообще как будто забыли: страну захлестнула Великая Отечественная война, а после нее о загадочной трагедии в Баренцевом море практически никто не упоминал. Северный флот возобновил поиски субмарины Д-1 только в 1990 году. После нескольких безуспешных операций в 2018 году корпус затонувшей подводной лодки наконец удалось обнаружить. Однако детали этой печальной истории еще только предстоит раскрыть.

Источник: Катастрофа «Декабриста»: тайна гибели первой советской подводной лодки - Русская семерка

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