Игрушки, приборы, инструменты? Ученые бьются над загадкой 12-гранников времен Римской империи

Эти мистические объекты, более 130 из которых были обнаружены чаще всего в Северной Европе и Британии, вызывают массу вопросов, оставаясь загадкой в плане своего назначения.

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Интересно, что, несмотря на свою связь с Римской империей, ни один додекаэдр не был обнаружен на итальянской территории. Основной материал для их изготовления - медные сплавы, что свидетельствует о значительных затратах металла и времени на их создание.

Форма, размеры и составы этих артефактов весьма разнообразны. Археологи предполагают, что они могли иметь религиозное, декоративное или практическое значение, возможно, служа как инструменты для вязания, измерительные приборы или даже игрушки для развлечения или снятия стресса.

Последнее открытие - 33-й римский додекаэдр, найденный в Нортон-Дисней в Англии, стал предметом особого внимания археологов. Изготовленный из сплава меди, олова и свинца, этот объект имеет внушительные размеры и вес. Его обнаружение также сопровождается находкой четырех траншей, что свидетельствует о длительном использовании территории с древних времен до эпохи Рима.

Планируется проведение дальнейших исследований нового додекаэдра, включая лабораторный анализ в университете Ньюкасла, с целью раскрытия его тайн и получения дополнительной информации о его возможном предназначении.

Возвращение археологической группы на место обнаружения в июне 2024 года обещает расширить наши знания о прошлом и значении этих загадочных артефактов.