Как подлодка Щ-215 атаковала «золотой теплоход» фашистов

В проливе Босфор 30 августа 1943 года в 18 часов 37 минут акустик советской подводной лодки Щ-215 Василий Кустов услышал шум винтов двух быстроходных кораблей. Командир "Щуки" каптри Михаил Грешилов поднял перископ и увидел румынские эсминцы "Король Фердинанд" и "Королева Мария", которые конвоировали транспортное судно "Тисбе". Оно перевозило 1604 тонны хромовой руды, необходимой фашистам для строительства военной техники. Сегодня сотрудники балаклавского музея, посвященного подлодкам, называют "Тисбе" "золотой теплоход": хрома, который транспортировало это судно, хватило бы для создания сотен танков. Но благодаря советской "Щуке" Германия не получила этот ценный груз.

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Сырье стратегического значения

Во время войны экономика Третьего рейха зависела от иностранных поставок цветных металлов и другого сырья. Хуже всего обстояло дело с никелем, хромом и молибденом, так как их в Германии не добывали. Особенно важен был хром - без него невозможно было изготовить танковую броню, корпуса субмарин и другое вооружение.

- Для понимания важности цветных металлов в военном производстве приведу пример. В 1943 году в США, мощнейшей экономической и промышленной державе, из-за дефицита меди прекратилась чеканка медных монет номиналом в один цент. Их начали штамповать из низкосортной стали. Теперь вы понимаете, как важны были для лишенной полезных ресурсов Германии поставки хрома из нейтральной Турции. И как важно было подводникам Черноморского флота лишить противника сырья стратегического назначения, - рассказывает сотрудница Балаклавского подземного музейного комплекса Татьяна Бочарова.

Наша беседа проходит на глубине 120 метров, в бывшем секретном хранилище ядерного оружия и базы подлодок Черноморского флота. Здесь сотрудники музея бережно оберегают память о подводниках Великой Отечественной войны. Хранителям истории удалось собрать уникальную коллекцию наград и личных вещей знаменитых советских подводников Бурмистрова, Египко, Егорова и других. В память о Михаиле Грешилове здесь изготовили натуральный макет боевой рубки Щ-215. Фигура отважного капитана смотрит в перископ.

© Командир подлодки Щ-215 Михаил Грешилов (справа) сумел потопить судно "Тисбе", которое перевозило хромовую руду для немцев // waralbum.ru

Стоя у колоссальных размеров интерактивной карты "Черноморский театр военных действий в 1941-1944 годах", сотрудница музея продолжает рассказ:

- К началу Великой Отечественной подводники Черноморского флота имели большой опыт боевых действий, так как многие, как Иван Бурмистров или Николай Египко, во время гражданской войны в Испании командовали республиканскими субмаринами.

Накануне войны, с 14 по 18 июня на Черном море проводились военные маневры, и когда подлодки и корабли возвратились в свои базы, то были переведены на боевую готовность. Это позволило морякам эффективно отразить удары немецкой авиации, и подводные лодки сразу вышли в море. В поход отправились три "Щуки" - Щ-206 "Нельма", Щ-209 и Щ-205 "Нерпа". К сожалению, Щ-206 под командованием Сидора Каракай в Севастополь не вернулась - это была первая потеря среди подводников Черноморского флота.

От советских "Щук" немцы и румыны прикрылись "Западным валом"

Серьезное влияние на действия советских подводников в начале войны оказали географические и гидрометеорологические особенности Черного моря. В западном и северо-западном районах оно имеет малые глубины, что позволило немцам и румынам за несколько дней до начала войны выставить около Констанцы и Сулины плотные минные заграждения.

Этот пояс из морских мин был продолжен до Босфора и получил название "Западный вал". До 1943 года вдоль западного берега Черного моря, а также у южного побережья Крыма немцы установили 4950 мин, из них около 1700 с углублением 10-12 метров против подводных лодок и 2795 минных защитников.

Как уже говорилось, коммуникации врага проходили по глубинам от 8 до 50 метров, что мешало нашим подлодкам использовать торпеды, а также затрудняло для них возможность уходить от преследования кораблей и немецкой авиации. В штормовую погоду из-за большой высоты и крутизны волны субмарины даже не всегда могли держаться на перископной глубине и потому "ныряли" на грунт, и в результате снижалась вероятность обнаружить цель. Кроме того, большая часть морских коммуникаций находилась под контролем береговых постов наблюдения противника, под защитой береговых батарей и авиации.

И тем не менее советские подводники выполняли боевые задачи. 15 августа 1941 года в районе Варны подводная лодка Щ-211 под командованием капитан-лейтенанта Александра Девятко открыла боевой счет. С дистанции трех кабельтовых был атакован и потоплен румынский транспорт "Пелес" водоизмещением 5 700 тонн. А через месяц с подлодок С-32 и Щ-211 на побережье Болгарии были высажены группы болгарских коммунистов для организации партизанской борьбы с фашистами. Один из ее участников писал в мемуарах: "Раньше я никогда не задумывался о жизни подводников. Теперь же мне стало ясно, что каждый из них - герой, а вся их служба - подвиг".

Герой морских глубин

- Михаил Грешилов появился на свет 15 ноября 1912 года в крестьянской семье, проживавшей в поселке Будановка Курской области. Сначала учился в родном поселке, а школу заканчивал уже в Курске. Чтобы получить знания, парнишка каждый день преодолевал 30 километров туда и обратно на поезде. По комсомольской путевке работал на строительстве Магнитогорского металлургического комбината, а позже уехал на Донбасс осваивать профессию сталевара. Весной 1933 года добровольцем ушел на флот и после окончания Ленинградского военно-морского училища служил на подводных лодках в Севастополе, - рассказывает Татьяна Бочарова.

© Музей Балаклавы // До службы на "Щуке" Грешилов был командиром подлодки "Малютка". На ней он совершил 19 боевых походов, потопил три транспорта и одно десантное судно противника

Войну Михаил Васильевич встретил командиром подводной лодки М-5 "Малютка", на которой он совершил 19 боевых походов и потопил три транспорта и одно десантное судно противника. Перейдя на "Щуку", он действовал так же агрессивно и напористо.

В поход на Босфор "Щука" Грешилова вышла 23 августа 1943 года. Информацию о стратегическом конвое врага предоставила разведка. Спустя несколько дней нахождения на позиции противник был обнаружен.

"Слева транспорта шел миноносец, еще один справа, с каждого борта по два катера-охотника, а в воздухе - гидросамолет. Все охранение двигалось переменными курсами. Подобного эскорта я доселе не встречал! Принял решение пересечь курс "Тисбе", выйти на левый борт транспорта и ударить со стороны берега", - писал в воспоминаниях Михаил Васильевич.

Замысел удалось реализовать полностью, и в 19 часов 35 минут Щ-215 атаковала транспорт четырьмя торпедами, три из которых поразили цель. После атаки субмарина быстро погрузилась. Румынские эсминцы "Король Фердинанд" и "Королева Мария", подобрав спасшихся с тонущего транспорта моряков, ретировались и предоставили морским охотникам и гидросамолету искать подлодку. "Щуку" забрасывали глубинными бомбами. Однако атаки были безуспешны.

"Повреждений подводная лодка не получила, кроме сыпавшейся пробки с подволоков - потолков отсеков - лопнуло несколько лампочек освещения в отсеках", - вспоминал Грешилов.

© waralbum.ru // Советская подводная лодка Щ-215 в порту Батуми. 1943-1944 гг.

Щ-215 пробыла на позициях еще две недели, а затем благополучно вернулась на базу. В Батуми капитана и экипаж ждала торжественная встреча с оркестром. Потопление "Тисбе" стало огромным стратегическим успехом, не оставшимся незамеченным даже за рубежом. Спустя пару месяцев правительство США наградило Грешилова "Морским крестом", а 16 мая 1944 года прославленный подводник стал Героем Советского Союза. За флотоводческий талант и мужество Михаил Васильевич, не считая многочисленных медалей, также награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Ленина, Нахимова II степени и Красной Звезды.

- Поскольку хромовая руда для Германии была на вес золота, то уничтожение транспорта с 1604 тоннами груза - это был удар, заметный в масштабах всего Третьего Рейха. Хрома, извлеченного из этой руды, хватило бы для изготовления брони нескольких сотен боевых машин. Это было поистине "золотое" попадание, - говорит Татьяна Бочарова.

Справка "РГ"

В годы Великой Отечественной войны черноморские подводники совершили 566 боевых походов. Они внесли немалый вклад в защиту и освобождение Севастополя, в том числе препятствуя эвакуации немцев и румын из Крыма в 1944 году. Торпедным, артиллерийским и минным оружием подводниками потоплено 63 больших и малых транспортных судна противника с общим водоизмещением 147 930 тонн. Еще 13 транспортных судов водоизмещением 46 959 тонн получили повреждения. Подводники Черноморского флота безупречно выполнили воинский долг в тяжелой и героической борьбе за свободу и независимость своей Родины. Из 56 подводных лодок 28 не вернулись из боевых походов.