Как подлодка Щ-215 атаковала «золотой теплоход» фашистов

Атака на "золотой теплоход": как подлодка Щ-215 оставила фашистов без хрома
В проливе Босфор 30 августа 1943 года в 18 часов 37 минут акустик советской подводной лодки Щ-215 Василий Кустов услышал шум винтов двух быстроходных кораблей. Командир "Щуки" каптри Михаил Грешилов поднял перископ и увидел румынские эсминцы "Король Фердинанд" и "Королева Мария", которые конвоировали транспортное судно "Тисбе". Оно перевозило 1604 тонны хромовой руды, необходимой фашистам для строительства военной техники. Сегодня сотрудники балаклавского музея, посвященного подлодкам, называют "Тисбе" "золотой теплоход": хрома, который транспортировало это судно, хватило бы для создания сотен танков. Но благодаря советской "Щуке" Германия не получила этот ценный груз.
Сырье стратегического значения
Во время войны экономика Третьего рейха зависела от иностранных поставок цветных металлов и другого сырья. Хуже всего обстояло дело с никелем, хромом и молибденом, так как их в Германии не добывали. Особенно важен был хром - без него невозможно было изготовить танковую броню, корпуса субмарин и другое вооружение.
- Для понимания важности цветных металлов в военном производстве приведу пример. В 1943 году в США, мощнейшей экономической и промышленной державе, из-за дефицита меди прекратилась чеканка медных монет номиналом в один цент. Их начали штамповать из низкосортной стали. Теперь вы понимаете, как важны были для лишенной полезных ресурсов Германии поставки хрома из нейтральной Турции. И как важно было подводникам Черноморского флота лишить противника сырья стратегического назначения, - рассказывает сотрудница Балаклавского подземного музейного комплекса Татьяна Бочарова.
Наша беседа проходит на глубине 120 метров, в бывшем секретном хранилище ядерного оружия и базы подлодок Черноморского флота. Здесь сотрудники музея бережно оберегают память о подводниках Великой Отечественной войны. Хранителям истории удалось собрать уникальную коллекцию наград и личных вещей знаменитых советских подводников Бурмистрова, Египко, Егорова и других. В память о Михаиле Грешилове здесь изготовили натуральный макет боевой рубки Щ-215. Фигура отважного капитана смотрит в перископ.
Стоя у колоссальных размеров интерактивной карты "Черноморский театр военных действий в 1941-1944 годах", сотрудница музея продолжает рассказ:
- К началу Великой Отечественной подводники Черноморского флота имели большой опыт боевых действий, так как многие, как Иван Бурмистров или Николай Египко, во время гражданской войны в Испании командовали республиканскими субмаринами.
Накануне войны, с 14 по 18 июня на Черном море проводились военные маневры, и когда подлодки и корабли возвратились в свои базы, то были переведены на боевую готовность. Это позволило морякам эффективно отразить удары немецкой авиации, и подводные лодки сразу вышли в море. В поход отправились три "Щуки" - Щ-206 "Нельма", Щ-209 и Щ-205 "Нерпа". К сожалению, Щ-206 под командованием Сидора Каракай в Севастополь не вернулась - это была первая потеря среди подводников Черноморского флота.
От советских "Щук" немцы и румыны прикрылись "Западным валом"
Серьезное влияние на действия советских подводников в начале войны оказали географические и гидрометеорологические особенности Черного моря. В западном и северо-западном районах оно имеет малые глубины, что позволило немцам и румынам за несколько дней до начала войны выставить около Констанцы и Сулины плотные минные заграждения.
Этот пояс из морских мин был продолжен до Босфора и получил название "Западный вал". До 1943 года вдоль западного берега Черного моря, а также у южного побережья Крыма немцы установили 4950 мин, из них около 1700 с углублением 10-12 метров против подводных лодок и 2795 минных защитников.
Как уже говорилось, коммуникации врага проходили по глубинам от 8 до 50 метров, что мешало нашим подлодкам использовать торпеды, а также затрудняло для них возможность уходить от преследования кораблей и немецкой авиации. В штормовую погоду из-за большой высоты и крутизны волны субмарины даже не всегда могли держаться на перископной глубине и потому "ныряли" на грунт, и в результате снижалась вероятность обнаружить цель. Кроме того, большая часть морских коммуникаций находилась под контролем береговых постов наблюдения противника, под защитой береговых батарей и авиации.
И тем не менее советские подводники выполняли боевые задачи. 15 августа 1941 года в районе Варны подводная лодка Щ-211 под командованием капитан-лейтенанта Александра Девятко открыла боевой счет. С дистанции трех кабельтовых был атакован и потоплен румынский транспорт "Пелес" водоизмещением 5 700 тонн. А через месяц с подлодок С-32 и Щ-211 на побережье Болгарии были высажены группы болгарских коммунистов для организации партизанской борьбы с фашистами. Один из ее участников писал в мемуарах: "Раньше я никогда не задумывался о жизни подводников. Теперь же мне стало ясно, что каждый из них - герой, а вся их служба - подвиг".
Герой морских глубин
- Михаил Грешилов появился на свет 15 ноября 1912 года в крестьянской семье, проживавшей в поселке Будановка Курской области. Сначала учился в родном поселке, а школу заканчивал уже в Курске. Чтобы получить знания, парнишка каждый день преодолевал 30 километров туда и обратно на поезде. По комсомольской путевке работал на строительстве Магнитогорского металлургического комбината, а позже уехал на Донбасс осваивать профессию сталевара. Весной 1933 года добровольцем ушел на флот и после окончания Ленинградского военно-морского училища служил на подводных лодках в Севастополе, - рассказывает Татьяна Бочарова.
Войну Михаил Васильевич встретил командиром подводной лодки М-5 "Малютка", на которой он совершил 19 боевых походов и потопил три транспорта и одно десантное судно противника. Перейдя на "Щуку", он действовал так же агрессивно и напористо.
В поход на Босфор "Щука" Грешилова вышла 23 августа 1943 года. Информацию о стратегическом конвое врага предоставила разведка. Спустя несколько дней нахождения на позиции противник был обнаружен.
"Слева транспорта шел миноносец, еще один справа, с каждого борта по два катера-охотника, а в воздухе - гидросамолет. Все охранение двигалось переменными курсами. Подобного эскорта я доселе не встречал! Принял решение пересечь курс "Тисбе", выйти на левый борт транспорта и ударить со стороны берега", - писал в воспоминаниях Михаил Васильевич.
Замысел удалось реализовать полностью, и в 19 часов 35 минут Щ-215 атаковала транспорт четырьмя торпедами, три из которых поразили цель. После атаки субмарина быстро погрузилась. Румынские эсминцы "Король Фердинанд" и "Королева Мария", подобрав спасшихся с тонущего транспорта моряков, ретировались и предоставили морским охотникам и гидросамолету искать подлодку. "Щуку" забрасывали глубинными бомбами. Однако атаки были безуспешны.
"Повреждений подводная лодка не получила, кроме сыпавшейся пробки с подволоков - потолков отсеков - лопнуло несколько лампочек освещения в отсеках", - вспоминал Грешилов.
Щ-215 пробыла на позициях еще две недели, а затем благополучно вернулась на базу. В Батуми капитана и экипаж ждала торжественная встреча с оркестром. Потопление "Тисбе" стало огромным стратегическим успехом, не оставшимся незамеченным даже за рубежом. Спустя пару месяцев правительство США наградило Грешилова "Морским крестом", а 16 мая 1944 года прославленный подводник стал Героем Советского Союза. За флотоводческий талант и мужество Михаил Васильевич, не считая многочисленных медалей, также награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Ленина, Нахимова II степени и Красной Звезды.
- Поскольку хромовая руда для Германии была на вес золота, то уничтожение транспорта с 1604 тоннами груза - это был удар, заметный в масштабах всего Третьего Рейха. Хрома, извлеченного из этой руды, хватило бы для изготовления брони нескольких сотен боевых машин. Это было поистине "золотое" попадание, - говорит Татьяна Бочарова.
Справка "РГ"
В годы Великой Отечественной войны черноморские подводники совершили 566 боевых походов. Они внесли немалый вклад в защиту и освобождение Севастополя, в том числе препятствуя эвакуации немцев и румын из Крыма в 1944 году. Торпедным, артиллерийским и минным оружием подводниками потоплено 63 больших и малых транспортных судна противника с общим водоизмещением 147 930 тонн. Еще 13 транспортных судов водоизмещением 46 959 тонн получили повреждения. Подводники Черноморского флота безупречно выполнили воинский долг в тяжелой и героической борьбе за свободу и независимость своей Родины. Из 56 подводных лодок 28 не вернулись из боевых походов.