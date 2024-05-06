Как теннисистку-красавицу из России преследовал голый маньяк

В середине нулевых Анна Курникова была одним из главных секс-символов российского спорта. Неудивительно, что теннисистка привлекала к себе внимание разного рода озабоченных персон по всему миру. Сумасшедший американец переплыл залив во Флориде и в голом виде звал спортсменку под окнами её дома.

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Дело дошло до суда.

Ночной пловец

В 2005 году Анна Курникова уже была в отношениях с известным певцом Энрике Иглесиасом и проживала во Флориде, завершив теннисную карьеру. В какой-то момент она начала получать на свой адрес странные письма с признаниями в любви, которые, очевидно, писал не самый психически здоровый человек. Однако спортсменка тогда не придала большого значения этому. В конце концов, она была звездой не только спорта, но и высшего света. Такие люди привычны к вниманию.

Курникова, вероятно, полагала, что человек напишет несколько раз и успокоится. Но вскоре ей пришлось, признать что насчёт своего нового поклонника она ошибалась. Мужчина совершил поступок, который всерьёз напугал теннисистку.

Поздним вечером 30 января соседи Курниковой вызвали полицию, потому что на их участке стоял совершенно голый мужчина и кричал: «Анна, спаси меня!» При задержании странный человек оказал сопротивление, буквально, как писали в газетах, избив одного из служителей закона. Однако маньяка всё же скрутили и доставили в участок.

Курникова, узнав об инциденте, тут же обратилась в суд. Её требованием было навсегда оградить её от возможного контакта с маньяком. Она также усилила охрану своего дома и некоторое время ходила с телохранителями, всерьёз опасаясь за собственную безопасность.

Маньяк со стажем

Основания для беспокойства у Курниковой были самые серьёзные. Задержанный на территории соседского дома голый мужчина оказался маньяком со стажем. Его звали Уильям Лепеска, и ранее он уже был судим за убийство в городе Милуоки, штат Висконсин. Он ни с того ни с сего напал на заснувшего в кафе студента. Во время допросов Лепеска также признался, что до Курниковой был влюблён в участницу группы Spice Girls Мелани Браун. Ей он тоже писал письма романтического содержания, но затем решил переключиться на российскую спортсменку.

На суде Лепеска утверждал, что влюбился в Курникову без памяти и хотел, чтобы она ответила ему взаимностью. Он почему-то был уверен, что девушка тоже испытывает к нему влечение, хотя она даже никогда его не видела. Уильяму светило 30 лет заключения, если бы его признали виновным по всем пунктам обвинения.

Однако мужчина в итоге отделался довольно легко. На суде он сам представлял свои интересы и, судя по всему, представил их весьма умело. Вместо 30 лет тюрьмы он в итоге получил лишь полгода принудительного лечения и ордер, запрещающий ему приближаться к Курниковой менее чем на тысячу футов (чуть больше 300 метров). В суде Анна зачитывала отрывки из писем Лепески, так что ему также запретили писать теннисистке по почте или имейлу.

«Я была совершенно шокирована и напугана. Это очень страшно — осознавать, что где-то там есть кто-то, кто одержим тобой», — сказала Курникова в суде.

Сам Лепеска, что интересно, называл своё поведение «обыкновенным ухаживанием» и, пожалуй, во времена Шекспира его поступок действительно могли бы расценить как романтичный (если отбросить факт его наготы). Но в XXI веке, увы, со сталкерами разговор короткий. Впоследствии упоминания о Лепеске пропали из прессы. По всей видимости, он послушался судей и перестал донимать Курникову, ровно как и других людей.