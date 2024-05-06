Путь в космос: как Марина Василевская стала первой женщиной-космонавтом в Беларуси?

Восстановление после космического полета – обязательно для экипажей. У белоруски Марины Василевской этот период прошел гораздо быстрее. Помогают возобновить силы на родине. Марина уже в строю. Каждый день расписан. В плане пресс-конференции, встречи и фотосессии со школьниками, студентами и учеными. А значит, эксперимент – сделать популярной пилотируемую космонавтику – удался. Это только часть программы белоруски. На МКС Марина Василевская провела 7 экспериментов.

© Александр Дашук, Тимофей Чаплинский

По словам Ивана Бучи, заместителя начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси, все научные исследования, которые предполагались к проведению на Международной космической станции в виде научных экспериментов Мариной Василевской, были проведены с высоким качеством.

«Полученные результаты должны оценить постановщики эксперимента, то есть белорусские и российские ученые. И белорусы, и россияне участвовали в постановке данных экспериментов», – говорит он.

Марина Василевская провела зондирование земли с помощью белорусского оборудования. Собрала на анализы опасные бактерии с поверхностей в МКС. Ее опыты «Лактоферин» и «Проксибиотик» – оба с микроорганизмами – помогут создать продукты для повышения иммунитета космонавтов и улучшения адаптации к непривычной пище. Сырье для экспериментов предоставили белорусские ученые.

«Все очень вкусно, питание очень разнообразное. Тюбиков уже почти нет, в них только мед, горчица, какой-то соус. Все остальное питание – это консервы и сублимированная пища. Ее нужно разбавлять кипятком либо прохладной водой», – вспоминает Марина Василевская.

Марина Василевская – герой Беларуси. Это звание после полета получила из рук президента. А еще – удостоверение космонавта. В 33 года жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ.

«Плакала, когда увидела Землю из космоса, – поделилась впечатлениями Марина Василевская. – Космос действительно завораживает. И туда хочется вернуться. Но это очень непростой путь».

Летала минчанка и раньше, но на самолетах. Она – бортпроводник национальной авиакомпании.

«Захотела – надо отпускать. У нее была мечта – полететь выше неба», – рассказывает Виталий Василевский, отец Марины Василевской.

Проект полета белоруски уникальный. Это инициатива Александра Лукашенко. В кастинге на полет участвовали девушки из разных регионов Беларуси. Конкурс выше мировых университетов: нескольких тысяч претендентов на одно место в корабле.

«Были разработаны требования космонавтам, которые предполагали, что космонавтом может быть гражданин РБ, постоянно проживающий на ее территории, в возрасте от 25 до 40 лет, имеющий высшее образование по направлениям: физика, математика, биология, химия, ракетно-космическая техника. И еще один нюанс – это владение английским языком», – рассказал Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси.

Вместо 5 лет – это минимум для обучения к первому старту – подготовка Марины заняла меньше года.

«Была тренировка «невесомость». Это потрясающее испытание: огромный самолет Ил-76 с лабораторией. Мы поднимаемся, перегрузка, наступает невесомость. И ты паришь как облачко. Тебе поставлена задача, которую ты должен выполнить в течение 20 секунд», – вспоминает Марина Василевская.

За подготовкой следила большая команда Центра подготовки космонавтов: инженеры, инструкторы и врачи. Занятия адаптировали под новичков. Теорию упростили, практику сократили. Но основу, конечно, сохранили. Например, посадку на воду и в зимней тайге отработали в Подмосковье. Реалистичности, метровых сугробов и морозов добавил февральский циклон.

«В походы мы ходили. Но зимой в лесу вигвам я, конечно, не строила!» – говорит Марина Василевская.

Пройти школу космонавтов – только часть работы. После всех тренировок – экзамены. Их экипаж сдал на «отлично». К полету допущены. Команда корабля «Союз МС-25» интернациональная. В составе: белоруска Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Трейси Дайсон. Вместе тренировались, помогали и в космосе. Например, для отряда Роскосмоса косметика запрещена – может забить важные узлы корабля. Но девушки нашли выход.

«У нас запрещена косметика. Только пудра есть в моей укладке. А у Трейси есть все. Она обещала поделиться», – рассказывает Марина Василевская.

Улететь в космос у экипажа получилось со второй попытки. Первый старт – отменили из-за просадки напряжения химического источника тока. А вот вторая попытка оказалась успешной. Она состоялась через два дня. Получается, экипаж прошел двойные проводы. И дважды под «Рокот космодрома» космонавтов встретили туристы и семьи. Болельщики сопровождали команду на каждом этапе. До старта узнали музыкальный полетный плей-лист и белорусскую песню, которую услышали на МКС.

«Прыязжайце, прыязжайце, прыязжайце ў Беларусь. Сябры», – пропела Марина Василевская.

Из-за смещения МКС по орбите лететь до станции экипажу пришлось не 3,5 часа, а больше 2 дней. Марина Василевская провела на Международной космической станции 12 суток. Посадка прошла штатно в степи Казахстана.

Поделилась впечатлениями Ирина Василевская и мама белорусской космонавтки: «Переживали, волновались. Слезы капали сами по себе. Уже буду спать спокойно».

Удостоверение космонавта получили сразу две белоруски. Глава государства вручил удостоверение и Марине Василевской – основному участнику полета, и ее дублеру Анастасии Ленковой. Детский хирург тоже прошла подготовку в Центре Звездного городка.