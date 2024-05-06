Секретный протокол: почему в СССР свернули изучение мозга Ленина

Государственный архив РФ опубликовал в Telegram-канале "Документальное прошлое" уникальный документ с грифом "Секретно", который проливает новый свет на историю изучения мозга Владимира Ленина.

Документ датирован 13 января 1932 года и представляет собой протокол совещания Центрального исполнительного комитета СССР - высшего органа государственной власти в 1922-1938 годах, который формировался Всесоюзными съездами Советов.

В повестку дня заседания был включен всего один вопрос: обмен мнениями по вопросу о дальнейшей работе над мозгом Ленина и о взаимоотношениях с немецким профессором Фогтом (в архивном документе он именуется как Фохт).

По итогам совещания участники постановили войти в ЦК ВКП (б) с предложением временно свернуть работы над изучением мозга Ленина и перенести все части мозга в Мавзолей. При этом предлагалось временно сохранить "пантеон".

"Пантеоном мозга" называлось устроенное в 1920-е годы хранилище и лаборатория, в который помещали мозг известных людей для изучения природы гениальности, - поясняет Госархив РФ. - Центральным элементом коллекции, разумеется, был мозг Ленина.

© Москва. 27 января 1924 года

Исследованием по собственной методике занимался специально приглашенный из Германии профессор Оскар Фогт. В 1928 году он покинул СССР. На совещании ЦИК предлагалось командировать в Германию эмиссара, чтобы конфиденциально побеседовать с профессором и вновь пригласить его в Москву".

Рассекреченная протокольная запись гласит: "Принять меры к тому, чтобы проф. Фохт в ближайшее время приехал в Москву с тем, чтобы по его приезде выяснить все вопросы, связанные с дальнейшей работой над изучением мозга Ленина".

Вероятно, после отъезда Фогта советские власти не вполне представляли, как исследовать мозг Ленина или не доверяли местным сотрудникам, предполагают в архиве.

Под протоколом заседания стоит подпись Авеля Енукидзе, который председательствовал на нем. Енукидзе был революционером, советским государственным и политическим деятелем. В 1932 году занимал должность секретаря президиума ЦИК СССР, был членом Центральной контрольной комиссии ВКП(б). Енукидзе - крестный отец Надежды Аллилуевой, жены Иосифа Сталина, что не уберегло его от расстрела в 1937 году.

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года в возрасте 53 лет. На следующий день из его тела был извлечен головной мозг, для исследования которого в СССР и был приглашен немецкий ученый Оскар Фогт как ведущий специалист в данной сфере.

В 1925 году Фогт предложил вывезти мозг Ленина в Германию, чтобы продолжить изучение в своей лаборатории, но получил отказ. Ему было предложено вместе с женой и лаборантами переехать в СССР и возглавить специально созданный институт мозга (НИИ мозга АМН СССР), для которого советское правительство закупило необходимое оборудование и инструментарий.

Мозг Ленина был иссечен на 30 953 тончайших среза, которые хранились в комнате №19 института. После 1928 года Фогт в СССР больше не появлялся. При отъезде в Германию он прихватил с собой несколько срезов мозга Ленина, которые демонстрировал слушателям во время своих лекций.