Турист упал за борт круизного лайнера и бесследно исчез

Путешествовавший с семьей турист упал за борт круизного лайнера у берегов Сиднея, Австралия, и бесследно исчез. Об этом сообщает Daily Mail.

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Инцидент произошел 5 мая. Рано утром членов экипажа разбудил сигнал «Человек за бортом». Лайнер Pacific Adventure должен был пришвартоваться в Сиднее 6 мая после трехдневного путешествия до острова Мортон, но из-за случившегося продолжил плавание.

Остальные корабли, находившиеся поблизости, также отправились на поиски человека. Кроме того, спасатели вызвали вертолет.

Ранее пара пожилых туристов отправилась в круиз по Средиземному морю, чтобы отпраздновать день рождения, и не успела на рейс. Супруги решили догнать корабль на самолете.