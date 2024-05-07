Война 1904-1905 годов: почему Россия проиграла Японии на море, но не на суше

Война между Россией и Японией 1904-1905 годов, в которой столкнулись колониальные интересы двух империй, привела к поражению России, которая продемонстрировала отставание от ведущих держав мира. Вместе с тем война оказала большое влияние на развитие мирового военного искусства: действия сомкнутым строем пехоты заменила стрелковая цепь, получила широкое распространение стрельба из орудий с закрытых позиций, в морском бою стали активно применяться подводные лодки, торпеды и мины. «Лента.ру» вспоминает ход событий.

© Плакат «К войне России с Японией», 1904

Предпосылки Русско-японской войны

В царствие Николая II одной из главных целей внешней политики стало укрепление влияния России в Восточной Азии. Главным препятствием этому была Япония, которая после реформ 1868-1889 годов императора Муцухито стремительно превращалась из отсталой аграрной страны в одну из ведущих промышленных держав мира, перейдя в 90-х годах ХIХ века к внешней экспансии.

В 1894 году в Корее началось мощное крестьянское восстание под лозунгами изгнания иностранцев и защиты страны. Напуганный размахом выступления, король Коджон попросил военной помощи у Китая. Токио воспользовался моментом и тоже ввел свои войска в Корею, после чего между Китаем и Японией вспыхнула война.

В ходе боевых действий в 1894-1895 годах Япония нанесла Китаю сокрушительное поражение. По итогам войны стороны заключили 17 апреля (по новому стилю) 1895 года в японском городе Симоносеки договор, согласно которому Китай отказывался от своих прав в Маньчжурии и Корее, передав Стране восходящего солнца ряд территорий, в том числе Ляодунский полуостров.

23 апреля 1895 года Россия, Германия и Франция, встревоженные усилением Японии, потребовали пересмотреть Симоносекский договор. Россия подкрепила заявление мобилизацией своих войск в Приамурском военном округе. Токио был не готов к войне и 5 мая объявил о выводе частей, находившихся на Ляодунском полуострове.

Причина ненависти Николая II к Японии

Антияпонский вектор внешней политики России на Дальнем Востоке во многом определялся личностным фактором — Николай II относился к Стране восходящего солнца с крайней неприязнью.

Казаки приветствуют Николая II перед отправкой на Дальний Восток, 1904 год

Этому способствовал факт его биографии: будучи цесаревичем 11 мая 1891 года он подвергся в японском городе Оцу нападению местного полицейского Цуда Сандзо, который нанес гостю несколько колото-резаных ран. От смерти будущего российского императора спас греческий принц Георг, который бамбуковой тростью сумел изменить силу удара сабли, а также рикша Николая Мукохата Дзисабуро, который сбил нападавшего с ног.

Аренда Ляодунского полуострова

В 1896 году Россия заключила с Китаем договор о дружбе, договорившись о защите своих территорий при нападении Японии. Россия получила право строить железную дорогу (названную Китайской-Восточной железной дорогой) к Владивостоку через северную Маньчжурию. В 1898 году Россия взяла у Китая на 25 лет в аренду Ляодунский полуостров, в том числе два незамерзающих порта, получивших названия Порт-Артур и Дальний.

Общественно-политические круги Японии расценили переход Ляодуня под контроль Петербурга как национальное оскорбление. Было принято решение активно готовиться к войне, на этот раз против России. Модернизации армии и особенно флота помог заключенный 30 января 1902 года англо-японский союз. Параллельно в 1901-1903 годах велись российско-японские переговоры о разграничении сфер влияния двух империй, в частности, о выводе Петербургом войск из Маньчжурии, которые зашли в тупик.

Расклад сил и намерения сторон

Русская армия насчитывала чуть более одного миллиона человек. Однако у нее к началу войны к востоку от Байкала было 100 тысяч солдат полевых войск и 24 тысячи пограничников, причем эти силы были разбросаны на широком пространстве от Читы до Владивостока. ВМФ имел в регионе 69 боевых кораблей, 55 из них базировались в Порт-Артуре, который был недостаточно укреплен. Флотские офицеры были прекрасными моряками, однако, в отличие от японцев, их практически не готовили к ведению артиллерийского боя в составе эскадры. Из-за огромных расстояний и недостаточной пропускной способности строящейся Транссибирской магистрали доставка вооружений и личного состава на Дальний Восток занимала несколько месяцев. Японская армия имела опыт сравнительно недавних боевых действий против Китая, тогда как вооруженные силы Российской империи со времен Русско-турецкой войны 1877-1878 годов не участвовали в крупномасштабных сражениях. Учитывая все эти факторы, в военном руководстве России планировали вести оборонительную войну, постепенно подтягивая резервы (имея мобилизационный запас в три с половиной миллиона человек), для перехода затем в решительное контрнаступление. Напротив, японские генералы и адмиралы готовились к быстрой, наступательной войне (страна могла призвать не более 670 тысяч резервистов) с уничтожением вражеского флота, чтобы установить господство на море, а также вторжением полевых войск в Маньчжурию. Японская армия насчитывала около 180 тысяч человек.

Русско-японская война 1904-1905 годов. Планы сторон и развертывание армий

Начало боевых действий

Война началась в ночь на 9 февраля 1904 года, когда восемь японских миноносцев провели торпедную атаку русских кораблей, находившихся на внешнем рейде Порт-Артура. В результате броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», а также бронепалубный крейсер «Паллада» были на несколько месяцев выведены из строя.

Гибель русского крейсера «Варяг» в бухте Чемульпо, 1904 год

В тот же день бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец», находившиеся в нейтральном корейском порту Чемульпо, были вынуждены вступить в бой против японской эскадры из шести крейсеров и восьми миноносцев. Силы были неравны: тяжелые повреждения «Варяга» в 50-минутном сражении заставили русских моряков затопить крейсер и взорвать «Кореец».

10 февраля в Японии был опубликован манифест императора Муцухито об объявлении войны России.

Главнокомандующим сухопутными и морскими силами в Тихом океане был назначен наместник царя на Дальнем Востоке адмирал Евгений Алексеев, командующим Маньчжурской армией стал генерал-адъютант Алексей Куропаткин, командующим Тихоокеанской эскадрой — вице-адмирал Степан Макаров. Начальником Квантунского укрепрайона был назначен комендант Порт-Артура генерал-лейтенант Анатолий Стессель.

Вице-адмирал Степан Макаров

В отличие от сверхосторожного Куропаткина, Макаров был сторонником активных действий и, прибыв 8 марта в крепость Порт-Артур, начал энергично действовать против японских ВМС, пытавшихся запереть русские корабли в гавани. 13 апреля флотоводец и известный русский художник-баталист Василий Верещагин погибли вместе с броненосцем «Петропавловск», который подорвался на мине.

Первые сражения на суше

1-я японская армия (42 тысячи человек) под командованием генерала Куроки Тамэмото начала высадку в Корее и к концу апреля вышла к реке Ялу, где проходила корейско-китайская граница. 23 апреля на Ляодунском полуострове высадилась 2-я японская армия (50 тысяч человек) генерала Оку Ясуката, которая начала двигаться к Порт-Артуру.

28 апреля японцы перерезали железнодорожное сообщение Порт-Артура с Россией и приступили к штурму Кинджоуского укрепленного перешейка, который оборонялся одним пехотным полком. Несмотря на численный перевес (35 тысяч человек атакующих), японцы смогли взять вражеские позиции лишь после длительных боев.

1 мая на реке Ялу произошло первое сухопутное сражение Русско-японской войны, в ходе которого Восточный отряд Маньчжурской армии генерал-лейтенанта Михаила Засулича потерпел поражение и отступил.

Демаскирующая униформа

В войну армии противника вступили в неудачной по цвету форме: русские полевые части были экипированы в белые полотняные гимнастерки и черные мундиры, японские солдаты носили темно-синие кители. В весенне-летний период такая расцветка не позволяла войскам сливаться с местностью, служа прекрасными мишенями для вражеских стрелков. Но если японцы после первых крупных потерь ввели для своих войск униформу защитного цвета, то русская армия переоделась в серо-зеленые гимнастерки только уже после Русско-японской войны.

Отступление русских войск

29 мая 1904 года японцы без боя заняли порт Дальний, захватив в полной сохранности портовые сооружения и многочисленные склады, электростанции, а также внушительные запасы угля. Город стал в течение войны перевалочной базой для японских войск и флота.

Куропаткин приказал 1-му Сибирскому армейскому корпусу генерал-лейтенанта Георгия фон Штакельберга наступать в направлении Порт-Артура с тем, чтобы ослабить противника, действующего на Квантунском полуострове. При этом генералу предписывалось:

Не доводить дела до решительного столкновения и отнюдь не допускать израсходования своего резерва в бою, пока не выяснится обстановка

Такая двойственная установка привела к тому, что в сражении с армией генерала Оку у железнодорожной станции Вафангоу 14-15 июня 1904 года Штакельберг предпочел отступить к станции Ванзелин.

Осада Порт-Артура

Это позволило 3-й японской армии генерала Ноги Марэсукэ (48 тысяч человек) приступить к осаде главной военно-морской базы противника, гарнизон которой был к тому времени усилен до 41 тысячи защитников. Сухопутная оборона Порт-Артура легла на плечи генерал-майора Романа Кондратенко.

Генерал-майор Роман Кондратенко

6 августа 1904 года последовал первый штурм крепости, который стоил японцам 20 тысяч человек, русские потеряли 6 тысяч солдат и офицеров. Генерал Ноги вновь приступил к осаде цитадели.

Неудачный прорыв русских кораблей

В связи с угрозой захвата японцами русских кораблей на рейде Порт-Артура командованием 1-й эскадрой Тихоокеанского флота были предприняты две попытки прорваться во Владивосток.

10 августа в ходе боя в Желтом море, после того как командир эскадры контр-адмирал Вильгельм Витгефт погиб на броненосце «Цесаревич», большая часть кораблей вернулась в Порт-Артур, передав на сухопутный фронт значительную часть экипажей и орудий. Прорваться в нейтральные порты удалось немногим, где они до конца войны были интернированы.

На помощь Порт-Артуру 2 октября 1904 года Петербург послал 2-ю эскадру Тихоокеанского флота вице-адмирала Зиновия Рожественского, сформированную на Балтике.

Куропаткин против Ояма

24 августа 1904 года началось крупное сражение при Ляояне, в котором с обеих сторон сошлись 254 тысячи человек. Русской армией командовал Куропаткин, японской — маршал Ояма Ивао. В ходе многодневных боев русские войска отбили натиск противника, потеряв при этом три тысячи человек, японцы лишились более пяти тысяч солдат и офицеров.

Несмотря на то что неприятель не добился успеха, генерал-адъютант посчитал, что японцы могут зайти в тыл его войскам, и в ночь на 3 сентября отдал приказ об отступлении к городу Мукден, оставив поле боя врагу.

Вскоре Куропаткин, ставший вместо адмирала Алексеева главнокомандующим сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке, попытался взять у Оямы реванш, двинув войска на реку Шахэ. Там с 5 по 17 октября 1904 года развернулось встречное сражение, в котором стороны не достигли успеха. Общие потери русских составили 40 тысяч человек, японцев — 20 тысяч солдат и офицеров.

Падение Порт-Артура

Осенью 1904 года генерал Ноги, невзирая на колоссальные потери своих войск, предпринял еще три штурма Порт-Артура. 22 ноября японские солдаты захватили гору Высокую, с которой корректируя огонь 11-дюймовых гаубиц, начали один за другим топить в гавани русские корабли. 2 декабря 1904 года при артобстреле погиб генерал Кондратенко вместе с ближайшими помощниками, с этого момента участь Порт-Артура была решена.

Вопреки мнению военного совета крепости Стессель, ставший к тому времени генерал-адъютантом, 5 января 1905 года сдал Порт-Артур японцам (в 1908-м военный суд приговорил Стесселя к расстрелу, который Николай II заменил заключением в крепости).

Число убитых и раненых защитников крепости, по разным оценкам, составило от 15 тысяч до 31 тысячи человек, в плен попали 23 тысячи. Японцы потеряли в борьбе за русскую цитадель от 94 тысяч до 110 тысяч погибшими и ранеными.

Значение сдачи Порт-Артура

Падение Порт-Артура позволило армии Ноги присоединиться к основным войскам, усилив их. Теперь весь поток резервов и боеприпасов из Японии шел только в Маньчжурию.

Маршал Ояма Ивао

Потеря главной военно-морской базы на Дальнем Востоке стала сильнейшим ударом по престижу царской власти в России, где война с Японией была и так непопулярна. Правительство попыталось закрутить гайки: 22 января 1905 года в Петербурге войсками было расстреляно шествие рабочих к Зимнему дворцу. В ответ в стране вспыхнула революция 1905-1907 годов.

Генеральное сражение войны

С 26 по 29 января 1905 года в 60 километрах к юго-западу от Мукдена у деревни Сандепу в ожесточенном сражении вновь сошлись войска Куропаткина и Ояма. К концу боев положение японцев было близко к поражению, однако Куропаткин, сочтя действия 2-й Маньчжурской армии генерал-адъютанта Оскара-Фердинанда Гриппенберга слишком рискованными, приказал прекратить наступление и отойти на исходные позиции.

Возмущенный Гриппенберг сложил с себя командование и уехал в Петербург жаловаться Николаю II на самоуправство Куропаткина. Отступление русских позволило японцам подступить к Мукдену, где с 19 февраля по 10 марта 1905 года развернулось самое масштабное и кровопролитное сухопутное сражение войны, в котором с обеих сторон на 100-километровом фронте приняли участие 550 тысяч солдат и офицеров.

Нанеся несколько мощных ударов по русской обороне, японские войска прорвали восточный фланг противника, окружив в районе Мукдена части 2-й Маньчжурской армии генерала от кавалерии Александра Каульбарса и 3-й Маньчжурской армии генерала от кавалерии Александра Бильдерлинга.

В ночь на 10 марта окруженные начали прорыв на север по узком коридору, простреливаемому японской артиллерией. Участник сражения будущий генерал Антон Деникин вспоминал:

Одни части пробивались с боем, сохраняя порядок, другие, расстроенные, дезориентированные, — сновали по полю взад и вперед, натыкаясь на огонь японцев. Отдельные люди, то собираясь в группы, то вновь разбегаясь, беспомощно искали выхода из мертвой петли. Первый раз за время войны я видел панику

В тот же день японские части заняли Мукден. Русские потери убитыми, ранеными, пропавшими без вести и попавшими в плен составили 88 352 человека. Неприятель лишился 77 504 солдат и офицеров.

Отставка Куропаткина

После Мукденского сражения Куропаткин подал в отставку, после чего Николай II назначил на его место генерал-адъютанта Николая Линевича. Войска под руководством нового главнокомандующего удерживали те позиции, куда отступили от Мукдена. Истощенные гигантским сражением противники перешли к позиционной войне.

Генерал Алексей Куропаткин

Посланная в феврале 1905 года для усиления 2-й Тихоокеанской эскадры 3-я Тихоокеанская эскадра контр-адмирала Николая Небогатова присоединилась в середине мая 1905 года у берегов Французского Индокитая к кораблям Рожественского, который как старший в чине взял на себя командование боевым соединением.

Главное морское сражение войны

Поскольку Порт-Артур пал, было решено прорываться во Владивосток. Можно было обойти Японские острова справа, по более безопасному маршруту, но это заняло бы больше времени. Рожественский, идя без разведки, решил обогнуть Страну восходящего солнца слева, по более опасному, но короткому пути, через Цусимский пролив, надеясь, что японцы не ожидают от русских такой дерзости.

Однако его расчет не оправдался: в проливе русскую эскадру поджидал Объединенный флот Японии под командованием маршала флота Того Хэйхатиро.

В Цусимском сражении (27-28 мая 1905 года) 2-я Тихоокеанская эскадра была разгромлена, потеряв 21 корабль. Прорваться во Владивосток удалось только крейсеру «Алмаз» и миноносцам «Бравому» и «Грозному». Количество погибших, раненых и пленных составило 11 864 человека. Японцы лишились трех кораблей, потеряв ранеными и убитыми 655 офицеров и матросов.

За сдачу пяти кораблей противнику Небогатов в декабре 1906 года был приговорен к расстрелу, который был заменен тюремным заключением. Рожественский же судом был оправдан, как получивший в бою тяжелое ранение.

Захват Сахалина

7 июля 1905 года солдаты 15-й японской дивизии (14 тысяч человек) генерал-лейтенанта Кэнсая Харагути вторглись на Сахалин. Регулярным частям противостояли отряды самообороны, сформированные в основном из местных охотников, ссыльных и каторжан, общей численностью более 7 тысяч человек, под руководством губернатора острова генерал-лейтенанта Михаила Ляпунова, который 31 июля принял предложение японцев о капитуляции.

Портсмутский мир

К августу 1905 года война зашла в тупик: нанеся России стратегическое поражение на море, Япония не смогла сделать этого на суше. Количество русских войск в Маньчжурии все увеличивалось, достигнув полумиллиона солдат и офицеров. Японские соединения насчитывали 300 тысяч человек, однако Страна восходящего солнца исчерпала свои мобилизационные запасы и была истощена экономически.

Со своей стороны, российское правительство было куда больше озабочено подавлением нараставшей революции, чем продолжением войны. Противники обратились за дипломатической помощью к нейтральной стороне — президенту США Теодору Рузвельту, при посредничестве которого в американском городе Портсмут 5 сентября 1905 года был подписан Портсмутский мирный договор.

Российская делегация в Портсмуте. Сергей Витте и посол России в США барон Роман Розен (сидят — слева направо), 1905 год

При этом глава российской делегации, председатель Совета министров Сергей Витте дипломатически переиграл представителей Страны восходящего солнца, во многом сведя на нет выигрыш Японии в войне.

С одной стороны, Россия признавала Корею сферой японского влияния, передавала арендные права на Ляодунский полуостров вместе с Порт-Артуром и Дальним, а также южную часть КВЖД, с другой — Япония уступала России северную часть Сахалина и отказывалась от требования выплаты контрибуции в 1,2 миллиарда иен (не считая вознаграждения за содержание русских военнопленных).

В Японии договор был расценен как издевательский и в тот же день, 5 сентября 1905 года, в Токио вспыхнули беспорядки. В конечном счете Портмутский договор в начале 1906-го привел к отставке премьер-министра страны Кацуры Таро.

Потери сторон

По разным данным, Россия потеряла от 58 тысяч до 86 тысяч человек, Япония — от 43 тысяч до 120 тысяч человек. В японский плен попали 71 272 человека, в русский — 2332 человека. Через несколько месяцев после заключения Портмутского мирного договора состоялся обмен пленными.

Последствия

Русско-японская война выдвинула Страну восходящего солнца в число ведущих держав мира. Вместе с тем боевые действия показали неготовность Российской империи к большой войне. Это вызвало в стране ряд реформ, направленных на модернизацию государственного аппарата (отказ от самодержавия и создание парламента в виде Госдумы, усиление полевых и инженерных войск, развитие тяжелой артиллерии, появление авиации, централизация высшего военного управления).

Данные меры позволили русской армии вступить в Первую мировую войну гораздо более подготовленной. Советский Союз взял реванш за поражение царской России, разгромив в августе 1945 года в Китае и Корее Квантунскую императорскую армию и тем самым принудив вместе с союзниками Японию к капитуляции, а также вернув под свой контроль южную часть Сахалина.