Как советы экстрасенса разрушили семью

Женщина наняла частного детектива, чтобы найти любовницу супруга, после слов экстрасенса о его изменах. Этой историей сам муж поделился в сабреддите Am I The Asshole («А не сволочь ли я?»), чтобы узнать мнение комментаторов.

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Пользователь Reddit под ником Successful-Top3827 рассказал, что его жена Рона начала странно себя вести, а затем неожиданно заявила, что он ей изменяет. Об этом ей сообщила ее подруга-экстрасенс Анна, зарабатывающая пошивом костюмов для театральных актеров и косплееров.

Автор поста утверждает, что не давал поводов для ревности. В ответ на обвинения жены он рассмеялся, а она заявила, что его реакцию предсказала Анна, поэтому теперь она только убедилась в правоте подруги. В итоге Рона уехала к родителям, несмотря на все аргументы мужчины, что он все время проводит либо на работе, либо с ней и ее родственниками.

«Они тоже думают, что она чокнутая», — написал мужчина.

Несколько месяцев автор поста пытался убедить жену в своей правоте, но она отказывалась его слушать. В итоге через некоторое время после того, как он начал готовить документы к разводу, Рона попросила его о встрече. Женщина призналась, что шесть месяцев за ним наблюдал частный детектив, чтобы уличить в изменах, но не нашел никакого компромата. Рона решила вернуться к мужу, но тот ее отверг. Тогда ее отец предложил оплатить четверть взноса за их новый дом, чтобы муж все же решил вернуться к ней. Однако автор поста снова отказался.

«Меня нельзя купить», — подчеркнул он.

Мужчина добавил, что до сих пор не может принять, что она поверила предсказаниям подруги, а не его логичным аргументам. По его словам, Роне очень плохо, но он не готов связать жизнь с ней после всего случившегося.

«Она достаточно молода, она может выйти замуж снова и сломать жизнь какому-то другому парню», — подытожил он,

Большинство пользователей Reddit поддержали мужчину. Один из них отметил, что «экстрасенс помог ему увернуться от огромной пули», намекнув на странное поведение его жены.