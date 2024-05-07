90 лет Еврейской автономной области. Почему идея провалилась

90 лет назад была образована Еврейская автономная область, бездумное реформирование которой обрушило и экономику, и благие идеи.

7 мая 1934 года постановлением ВЦИК в Советском Союзе была образована Еврейская автономная область. Она стала вторым в мире после Израиля еврейским административно-территориальным образованием с официальным юридическим статусом. И единственным в мире регионом, где идиш получил статус официального языка. При этом титульная нация составляет сегодня менее одного процента 172-тысячного населения автономии: русских - 90,73 процентов, украинцев - 2,76, евреев - 0,92.

Под кураторством Политбюро

Еще в начале 1920-х годов в руководстве СССР активно обсуждалась идея создать территорию компактного проживания трудящихся евреев. Для рассмотрения этого вопроса была создана ни много ни мало комиссия Политбюро ЦК. 14 июня 1924 года по ее предложению при Совете Национальностей ЦИК СССР был создан Комитет по земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ) под руководством Юрия Ларина, а в 1925 году - Общество содействия землеустройству трудящихся евреев (ОЗЕТ).

Предлагались варианты массового переселения евреев в Крым, на Алтай или на побережье Азовского моря, однако по ряду причин от этих планов пришлось отказаться. В конечном итоге в 1927 году выбор пал на территории левобережья среднего течения Амура в бассейнах рек Бира и Биджан. Предварительно этот район в августе того же года посетила специальная комиссия ученых-аграриев во главе со старшим агрономом КОМЗЕТа профессором Борисом Львовичем Бруком, имевшим специальную грамоту за подписью председателя ВЦИК М.И.Калинина.

Экспедиция сделала вывод о перспективности Биро-Биджанского района для развития сельского хозяйства. В начале двадцатого века эти земли принадлежали Амурскому казачьему войску. Интересно, что сам Борис Брук спустя три года был арестован вместе с известными учеными А.В. Чаяновым и Н.Д. Кондратьевым по делу так называемой Трудовой крестьянской партии. Впрочем, он отделался довольно легко и после двухлетней высылки в Казахстан вышел на свободу, хотя полностью реабилитирован был только в 1959 году.

Первые переселенцы

В апреле-мае 1928 года на станцию Тихонькая (ныне город Биробиджан) стали прибывать эшелоны с первыми переселенцами-евреями. КОМЗЕТ получил в свое распоряжение четыре с половиной миллиона гектаров приамурских земель. Планы были грандиозные. Председатель ВЦИК М.И. Калинин заявлял, что на территории автономии должно проживать не менее 100 тысяч трудящихся евреев. Правительство СССР, пытавшееся улучшить отношения с Западом, считало, что проект ЕАО может повлиять на еврейское и проеврейское общественное мнение в Европе и Америке. Предполагалось получение финансовой помощи на проект от богатых евреев, живших за рубежом.

Кроме того, прибытие первых еврейских переселенцев совпало с резким усилением антисемитизма в гитлеровской Германии, что вызвало повышенный интерес к ЕАО у евреев во всем мире. В начале тридцатых годов в Биробиджан приехало полторы тысячи переселенцев из Европы и Америки.

Увы, неподготовленность местных властей к приему большого числа переселенцев, тяжелые бытовые и климатические условия привели к тому, что более половины приехавших очень быстро возвращались обратно.

Удручающая статистика

Советское руководство рассчитывало, что уже к 1933 году еврейское население региона достигнет 60 тысяч, а к 1938 -150 тысяч человек. Однако, в 1928-1929 годах туда прибыло только 2 825 евреев, из которых 1 725 покинуло Биробиджан уже к концу 1929 года. Всего из 19 635 евреев, приехавших в Биробиджан с 1928 года, к 1934 осталась постоянно проживать 8185, а 11 450 уехали. Проект же переселения евреев из-за границы провалился полностью. Всего в область прибыло 500 иностранцев, в том числе 80 из Аргентины и 150 из Литвы. Все созданные в Биробиджанском районе евреями из других стран коммуны развалились, а большинство их членов уехали из СССР.

Переломный 1934-й

Стратегическое значение граничащего с Китаем региона заметно возросло после оккупации Японией Маньчжурии. Создание автономии в мае 1934 года и дополнительная пропагандистская кампания способствовали преодолению кризиса и росту числа переселенцев.

На 1 сентября 1934 года доля евреев составила 45 процентов - максимальный процент за всю историю области. Началось строительство ряда крупных объектов, дорог и мостов в Биробиджане. Стала издаваться газета "Биробиджанер штерн" на идиш, открылся Еврейский государственный театр, который в 1936 году получил имя Лазаря Кагановича. Но религиозная жизнь практически отсутствовала. В области не было ни одного культового здания какой-либо конфессии и отсутствовали зарегистрированные священнослужители.

© Макс Альперт / РИА Новости // Улица имени Шолом-Алейхема. 1967 год

Со временем ведущими отраслями промышленности в ЕАО стали машиностроение, электротехническая, горнорудная, строительных материалов. Активно развивалось и сельское хозяйство. Отсутствие передовых технологий и преобладание низкоквалифицированного ручного труда хотя бы частично компенсировалось поддержкой краевого руководства: до 1990 года Еврейская автономная область входила в состав Хабаровского края.

Но 29 октября 1991 года областной Совет народных депутатов принял Декларацию о государственно-правовом статусе ЕАО.

Один еврей за десять лет

В том же году постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР Еврейская автономная область была выделена из состава Хабаровского края в самостоятельный субъект РФ. Через десять лет самостоятельного развития область превратилась в один из самых бедных регионов России. Хуже обстоят дела только в Тыве и Ингушетии.

Характерно, что в 2013 году правительство России запустило программу привлечения в ЕАО евреев, в рамках которой в автономию приехал 1 (один) еврей. В настоящее время существуют проекты присоединения области к Хабаровскому краю, либо к Амурской области, что наглядно подтверждает фиаско проекта еврейской автономии в России.