Сверхточная и сверхдальняя стрельба: история крупнокалиберных снайперских винтовок

Опыт боевых действий на Украине будет после окончания спецоперации еще долгие годы изучаться военными и оружейниками всего мира. Внезапно выяснилось, что те виды вооружений, на которые делали ставку современные стратеги – те же танки – играют в реальности куда более скромную роль, нежели вчерашние «игрушки»-беспилотники.

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И что не менее важно для нашего дальнейшего повествования – роль снайперов, работающих на сверхдлинных дистанциях, оказалась куда весомее, нежели в ходе Первой и Второй мировых войн.

Но начнем с парадоксального вопроса: что появилось раньше – ружьё или пушка? Можно смело ответить – крепостное ружьё. Во всяком случае, первые известные пиробаллические устройства – арабские мадфаа XIII века по внешнему виду, габаритам и баллистическим данным больше подходят к крепостным ружьям, чем, скажем, к пушкам или мушкетам. На Руси крепостные ружья назывались затынными пищалями. Наверное, от них и стоит вести историю крупнокалиберных снайперских винтовок.

С 1839 года в России началось изготовление нарезных крепостных ружей. Правда, они по-прежнему заряжались с дула. В 1851 году на вооружение поступил «крепостной штуцер обр. 1851 г.». Калибр штуцера 8,5 линий (21,59 мм). Это крепостное ружьё хорошо зарекомендовало себя в ходе обороны Севастополя 1854-1855 годов.

В 1873 году член Артиллерийского комитета ГАУ полковник барон Теокар Ган спроектировал 8-линейное (20,3 мм) крепостное ружьё. Длина ствола ружья была 914 мм. В стволе имелось 8 нарезов глубиной 0,38 мм постоянной крутизны в 50 калибров. Вес ружья 20,5 кг.

20,3-мм стальная пуля весом 128 г на дистанции 1067 м пробивала и мешок с песком, и 8-мм броневую плиту.

Однако в 1914-1918 годах крепостные ружья Гана оказались невостребованными. Дистанция между русскими и германскими окопами составляла от 40 до 150 метров, так что все огневые задачи легко решались 7,62-мм винтовкой Мосина образца 1891 года.

В нашей стране первая снайперская винтовка с оптическим прицелом была создана в 1930 году на базе 7,62-мм винтовки Мосина. У немцев была снайперская винтовка на базе 7,92-мм винтовки Маузер 98К. Необходимости в снайперских крупнокалиберных винтовках (СКВ) не было ни у одной из сторон. Другой вопрос, что периодически по живым целям стреляли из 14,5-мм противотанковых ружей.

А вот в конфликте на Украине СКВ приобрели огромное значение, что связано с изменением характера боевых действий.

На Украине нет – во всяком случае пока – стремительных прорывов, глубинных охватов противника, лихих рейдов по тылам, то есть элементов манёвренной войны. Чаще имеет место позиционное противостояние, когда за городок, а то и за деревню бои идут месяцами.

Однако нет и элементов позиционной войны, как, например, сплошной линии фронта. Она размыта, имеется большое количество «серых» зон на несколько километров. Боевые действия идут стремительно, но ведут их не дивизии, а отделения и взводы, отдельные танки или САУ, в крайнем случае в составе взвода или батареи. Сделали десяток, а то и пару выстрелов, и быстро уходят.

Роль снайперов резко возросла уже в 2014-2015 годах, в самом начале украинского вооруженного конфликта.

Длина фронта на Донбассе составила 409 км, а межзональное пространство между сторонами обычно составляло 1-1,5 км. Кроме того, были большие «серые» зоны, разделяющие стороны на несколько километров.

В сложившейся ситуации 7,62-мм снайперские винтовки во многих случаях оказались недостаточно эффективными.

В итоге ополченцы и ВСУ начали пускать в ход всё, что было под рукой. Где-то даже достали со складов 14,5-мм противотанковые ружья, изготовленные в 1942-1945 годах.

С декабря 2014 года ополченцы захватили у снайперов ВСУ несколько экземпляров американских крупнокалиберных винтовок Barrett (12,7×99 мм).

Снайперы ополченцев давали достойный ответ ВСУ. Так, в начале 2017 года украинский волонтер АТО Роман Доник рассказал о невероятной точности огня снайперов ДНР: стрельбой по вспышке двумя пулями, попавшими практически в одну точку, пробит дульный тормоз крупнокалиберного пулемёта ВСУ под Донецком.

Доник опубликовал фотографии порванного пулями дульного тормоза компенсатора Борцова от пулемёта ДШК. Он добавил, что это случилось на позициях ВСУ в Авдеевке – «в дульнике порвало газовые камеры, сваренные из 4-мм металла».

Кстати, баллистическая дальность 12,7-мм пулемётов ДШК обр. 1939 г. (патрон 12,7 × 108 мм) – 6,5 км! Понятно, что попасть в цель с такого расстояния мудрено. Поэтому изначально табличная дальность ДШК была определена в 4 км, а затем – в 2 км. Дабы солдатики зря патроны не тратили.

По данным обеих сторон, в 2016-2021 годах ежемесячные потери на Донбассе от огня снайперских винтовок составляли от 30 до 70 процентов всех потерь.

В октябре 2016 года украинская компания XADO представила 12,7-мм снайперскую винтовку Snipex.50. Она была создана на базе гражданской винтовки «Охотник на носорога». В винтовке используются патроны «Браунинг»: 12,7 × 99 мм и 12,7 × 108 мм. Начальная скорость пули – 860 м/с. Прицельная дальность – 2200-2500 м. Вес винтовки – 16 кг.

Однако после 2018 года информация о винтовке пропадает. Судя по всему, изделие оказалось неудачным.

В интернете появились изображения украинской 23-мм снайперской винтовки. Станок взят от пулемёта «Утес», а качающаяся часть – от 23-мм автомата 2А14, от зенитной установки.

Между прочим, Тульское КБП с конца 2016 года работает над реальной 23-мм снайперской винтовкой с баллистическими данными, превосходящими ЗУ-23. Но, увы, уже шесть лет об этой 23-мм СКВ ни слуху, ни духу.

На взгляд автора, у СКВ калибром свыше 12,7 мм большое будущее. Вот, к примеру, южноафриканская СКВ «Mechem» NTW-20. Производство её начало в 1998 году и продолжается до сих пор, то есть 26 лет.

Винтовка выпускается с двумя сменными стволами: для стрельбы патронами 20 × 83,5 (прицельная дальность 1500 м) и 14,5 × 114 (предельная дальность 2000 м). Винтовка имеет коробчатый карабин на три патрона.

За всё надо платить, и вес NTW-20 – 29 кг. На поле боя винтовка легко разбирается и переносится двумя номерами расчёта.

Винтовка NTW-20 имеет два недостатка, свойственных практически всем СКВ. Это малая живучесть ствола и сильное действие отдачи на стрелка, поскольку винтовка установлена на сошках. Ряд тяжёлых СКВ устанавливаются на треножных лафетах. Понятно, что это увеличивает вес и заметность СКВ.

Интересна и 23-мм СКВ, представленная в Азербайджане в 2013 году. Она создана на базе 14,5-мм винтовки «Istigal», выпускающейся с 2008 года. Эта 23-мм СКВ установлена на обычных ножках. Отдача гасится мощным дульным тормозом и прикладом с вделанным в него пружинным тормозом. В качестве боеприпасов используется патрон от пушки ВЯ (23×152).

Любопытно, что по данным СМИ рекордсменом по дальности стрельбы из СКВ является система куда меньшего калибра – СВЛК-14С «Сумрак», изготавливаемая частной компанией Владислава Лобаева под патрон 10,3 × 77. Начальная скорость – 900 м/с. Табличная дальность – 2500 м.

В 2017 году «Сумрак» установил рекорд – попал в обозначенную цель с расстояния 4210 метров. С тех пор таких результатов не добивалась ни одна винтовка в мире. А в ноябре 2019 года СВЛК-14С установил новый, ночной рекорд стрельбы: из винтовки «Сумрак» с ночным прицелом «Дедал-НВ» стрелок Сергей Шмаков поразил грудную мишень № 4 всеми пятью выстрелами с расстояния два километра.

Значение снайперов на Украине еще больше возросло из-за массового применения дронов. С одной стороны, дроны успешно поражают снайперов, а с другой – снайперы успешно борются с дронами. Но главное, дроны дают целеуказания снайперам, в том числе за пределами прямой видимости, что резко повышает возможности снайперского огня.

Часто пара снайперов имеет свой квадрокоптер, переносимый в рюкзаке одного из них. Квадрокоптер предупреждает снайперов о появлении целей и об их характере иной раз за много километров, что даёт возможность подготовиться к стрельбе.