Древнерусская демократия: как работало новгородское вече

Западные страны привыкли считать Россию «недемократическим государством». Но на самом деле зачатки «власти народа» можно увидеть ещё в новгородской Руси, где действовало вече – собрание для принятия важных государственных решений. Принимали в нём участие представители свободных семейств сообщества, а также знать – князья и бояре. Так как же работал этот орган власти?

Собрались и обсудили

Новгородское вече совершенно справедливо считают одной из ранних форм демократии, ведь, как следует из подлинных исторических документов, мнение общественности (простого народа) в данном случае сильно влияло на решения, принимаемые правителями.

Вече не было постоянно действующим органом. Его созывали по необходимости – как по инициативе рядовых жителей, так и знати. Конечно, чаще всего поводом для проведения таких собраний служили какие-то чрезвычайные ситуации и вопросы, решить которые требовалось «здесь и сейчас».

Первое прямое упоминание о вече в летописях относится к 997 году, когда город Белгород был окружён печенегами. Жители населённого пункта страдали от голода, а поэтому на собрании необходимо было решить, как же поступать дальше – сдаться или продолжить борьбу с врагами.

Необходимость отпала

Аналогичные собрания прошли в 1016 году в Новгороде и в 1068 году в Киеве. Но не стоит думать, что вече созывалось только при военной угрозе. На таких сходах активно обсуждались вопросы благоустройства городов, общественной и культурной жизни. А вот после перехода части русских земель под контроль Великого Княжества Литовского вече стали проводиться значительно реже и больше для формальности. Вскоре необходимость таких собраний для принятия решений государственной важности и вовсе отпала.