Почему цунами теперь происходят не только в океанах, но и в озерах

Глобальное потепление, как доказывают наблюдения последних лет, — это не только повышение средней температуры на Земле. Где-то это приводит к аномальным грозам и ливням, ветрам и заморозкам… А в горной местности ученые начали все чаще фиксировать цунами, происходящие в озерах. Доклад об этом был представлен на ежегодном собрании Сейсмологического общества Америки.

© Shutterstock.com

«Исторически это событие [цунами в горных озерах] было довольно редким, но за последние несколько лет их произошло удивительно много», — рассказывает геолог Бретвуд Хигман из Ground Truth Alaska — общественной организации, которая занимается изучением полуострова Аляска и прилегающих территорий США.

Он объяснил, что и сам, и его коллеги фиксируют озерные цунами не только на Аляске, но и в других гористых регионах Северной Америки. При этом высота волны может не уступать тем, которые поднимаются при океанических цунами. И если раньше они происходили в отдаленных местах, то сейчас — все ближе и ближе к населенным районам.

Известно, что причиной разрушительных волн становятся гигантские оползни — миллионы кубических метров камней и грязи, которые сходят со склона над озером и фактически выталкивают воду в определенном направлении.

Хигман назвал озерные цунами «новой угрозой, связанной с климатом».

«Геологические условия, располагающие к такому стихийному бедствию в местах наподобие Аляски, обычно схожи. Должен быть ледник, поверх которого сформировались склоны долины. И более высокие температуры приводят к тому, что этот ледник начинает таять. А без него масса, формирующая склон, с большой вероятностью сойдет или в давно существующее озеро, или в образовавшееся недавно — все из-за того же таяния льда», — поясняет геолог.

Подобные таяния ледников грозят не только возникновением волн. В некоторых случаях бывает и так, что лед выступает в качестве плотины, удерживающей озеро, а значит его таяние грозит разрушением склона, идущего от водоема вниз.

В своем докладе ученый отметил, что, учитывая эти факторы, возможно определить озера рядом с населенными пунктами, в которых может возникнуть стихийное бедствие. Более того, он предполагает, что можно даже предсказать вероятность цунами, оценив сейсмические сигналы, которые могут предвещать оползни.

«В некоторых случаях наблюдаются резкие и очень характерные предварительные сейсмические сигналы, которые предшествуют катастрофическому оползню, иногда они происходят даже за несколько дней. Если бы мы выяснили, как их обнаруживать, это принесло бы большую пользу», — отметил Хигман.

Он добавил, что есть гипотеза о связи процессов, предшествующих озерным цунами, с теми, которые сейсмологи наблюдают в тектонических разломах. Возможно, при образовании оползней происходит «тектонический разлом в миниатюре».