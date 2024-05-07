Как появилась фраза «Главное — не победа, а участие»

Все знают фразу «Главное – не победа, а участие», многие полагают, что это и есть олимпийский лозунг. Хотя официально он «Citius, altius, fortius – communiter» — «Быстрее, выше, сильнее – вместе». Но появилось выражение об участии при таких обстоятельствах, что разлетелась по всему миру. А виновником стал итальянский пекарь Дорандо Пьетри, который практически выиграл олимпийский марафон, но в последнюю минуту произошла драма, которая лишила его медали, но прославила на века.

© ГлагоL

У россиян еще в памяти скандал, когда у российских фигуристок буквально отсудили победу по требованию американцев. Но оказывается, это у них в давнишней традиции и схожая история случилась на Олимпиаде 1908 года в Лондоне на марафоне. Медаль американец получил, но для них это закончилось мировым позором и презрением.

Дорандо Пьетри родился в 1885 году в итальянском городке Корреджо, знаменитый тем, что когда-то тут появился на свет и художник Антонио Аллегри. Но Дорандо был крестьянским сыном, в 1897 году семья переехала в Карпи, где отец открыл овощную лавку. Лавка, наверное, совсем маленькая была и в 14 лет мальчика отдают в ученики пекарю.

Каких-то особых увлечений у Пьетри не было, в свободное время он много ходил пешком или ездил на велосипеде. То есть был вполне себе спортивным молодым человеком и не удивительно, что в 18 лет начал регулярные тренировки в клубе «La Patria».

Ну это примерно как сейчас ходить на фитнес. То есть о профессиональной карьере даже и не помышлял. Впрочем, в те наивные времена спорт, особенно олимпийский, все еще был любительским, что не мешало спортсменам уже тогда зарабатывать на нем.

© Дорандо Пьетри

В 1904 году проходили соревнования по бегу, которые привлекли к себе внимание тем, что в них участвовал самый знаменитый бегун Италии того времени Перикл Пальяни. Пьетри тоже пришел посмотреть, а когда выяснилось, что в забеге могут принять участие все желающие немедленно записался. И бежал прямо как был, в рабочей одежде.

К изумлению собравшихся и, надо полагать самого Дорандо, он пришел вторым после заезжей знаменитости. Решив, что это случайность, Пьетри буквально через несколько дней пробежался на соревнованиях в Болонье и снова был вторым. Тут он и поверил в свои силы.

Уже следующий год становится для Пьетри победным – в 1905 году он выигрывает забег на 30 км в Париже, причем опередил соперника на целых шесть минут. Следующая планка – марафон. Он побеждает на квалификационных соревнованиях к «промежуточной Олимпиаде» в Афинах в 1906 году, лидировал и на основных соревнованиях, но не добежал до финиша – подвел кишечник и пришлось на всей скорости бежать не к финишной ленточке, а в несколько иное место.

Но, похоже, особо не расстроился, поскольку и сама «олимпиада» была неофициальной. Зато в 1908 году планировалась самая настоящая – в Лондоне. Весь 1907 год Дорандо тренируется, принимает участие в забегах и, наконец, выигрывает отборочную квалификацию в марафоне в родном Карпи. Мечта сбылась!

Но в столице Великобритании Пьетри и остальных спортсменов ждал сюрприз – увеличили марафонскую дистанцию. Как известно, эти соревнования проводятся в память о «забеге» воина Фидиппида, который пробежал от местечка Марфон, где в 490 году до нашей эры греки победили персов, до Афин, сообщил радостную весть и помер.

Расстояние составляло 34,5 км, но для возрожденной Олимпиады ее округлили до 40 км. На это расстояние первые соревнования и бежали, к нему и готовились. Но тут британской королевской семье захотелось посмотреть на бегунов с балкона своего дворца. Хотя королевская чета была на стадионе, но позаботились об остальном августейшем семействе, которое туда не пошло. Финиш, кстати, тоже сделали напротив королевской ложи. В результате марафон увеличился до 42 км 195 метров и с тех пор остается таковым.

Но эти два километра и 195 метров Пьетри и сгубили. На старте, 24 июля, он особо не торопился и дал возможность выложиться остальным спортсменам. По мере их усталости он обходил коллег и к 32 километру вышел на второе место. На 39-м «сломался» лидер забега южноафриканец Чарльз Хефферон, причем сильно сломался. Дорандо вышел в лидеры.

На стадионе его ждали 75 тысяч зрителей, которые сидели в изнуряющей жаре. А спортсмены в нее еще и бежали – старт начался вообще в самый зной, в половине третьего дня. Тут-то и случилась одна из самых известных спортивных драм.

© vk.com

Вбежав на стадион Пьетро вдруг потерял ориентацию и понесся в другую от финиша сторону. Судьи отчаянно пытались ему объяснить, не сразу, но он понял ошибку. Но упал на развороте. Следующие 200 метров он постоянно падал и поднимался, судьи ринулись помогать. Последние метры его поддерживали главный судья Джек Эндрю и врач Майкл Балгер, с ними Дорандо и преодолел финишную черту сразу лишившись сознания – его приводили в чувство три часа.

Стадион неистовствовал, напряжение достигло предела. Однако это не помешало американской команде внести протест и потребовать победу своему спортсмену, который пришел вторым. Судьи были вынуждены исключить Пьетри из протокола, победителем объявили Джона Хейса.

Взбешенный король Эдуард VII отказался вручать Хейсу кубок и это сделала королева Александра. Но она же заказала ровно такой же и впоследствии вручила его Дорандо – он всю жизнь считал его самым ценным призом.

Знаменитый писатель Артур Конан Дойл был на Олимпиаде корреспондентом газеты «Дейли Мейл» и присутствовал при этой драме – она разыгралась в нескольких метрах от него. «Величайшие достижения итальянца никогда не будут вычеркнуты из истории спорта независимо от решения судей», — написал он.

Вот тогда-то, 24 июля 1908 года, и была впервые произнесена фраза, ставшая такой знаменитой: «Главное — не победа, а участие». Сейчас ее приписывают основателю современного олимпийского движения Пьеру де Кубертену. Но похоже, он лишь повторил вслед за епископом Пенсильвании Эльбертом Томпсоном, который сказал ее во время проповеди в соборе святого Павла.

Что касается американцев, то позор был таким, что даже они почувствовали нечто вроде стыда. Дважды устраивали состязания Дорандо Пьетри с Джоном Хейсом в надежде доказать справедливость отсуженной победы – осенью того же олимпийского 1908 года и весной 1909 года. И оба раза итальянец победил. И, как напророчил Конан Дойл, навсегда вошел в историю спорта. А кто такой Хейс никто уже и не помнит.