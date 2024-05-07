Как СССР пытался вступить в НАТО

70 лет назад США, Франция и Великобритания официально отклонили предложение СССР присоединиться к НАТО. В ответной ноте Вашингтона отмечалось, что вступление Москвы разрушило бы совместную оборонительную систему альянса. По словам аналитиков, инициатива Советского Союза была направлена на формирование всеобщей безопасности в Европе для всех стран региона. Однако это не соответствовало целям блока НАТО, который изначально создавался исключительно для борьбы с СССР, считают эксперты.

7 мая 1954 года США, Франция и Великобритания официально ответили отказом на предложение СССР войти в состав НАТО.

«Нет необходимости подчёркивать совершенно нереальный характер такого предложения. Оно противоречит самим принципам, от которых зависит система обороны и безопасность западных государств», — говорилось в направленной в Москву ноте США.

В документе также отмечалось, что все решения в НАТО «принимаются с согласия всех членов».

«Таким образом, Советский Союз в качестве члена этой организации был бы в состоянии налагать вето на каждое её решение. Ни одно из государств — членов организации не может допускать того, чтобы их совместная оборонительная система была разрушена подобным образом», — отмечено в ноте.

О причинах отказа Запада также можно судить по телеграмме, которую в середине апреля 1954 года отправил в посольство США в Париже тогдашний глава Госдепа Джон Даллес. Разъясняя позицию Вашингтона по этому вопросу, он отмечал, что НАТО было создано для сдерживания вооружённой агрессии, которая якобы угрожала региону в результате проводимой СССР с 1945 года политики.

© www.nato.int // Церемония подписания Североатлантического договора

Даллес обвинял Москву в том, что она стремилась создать и расширить под собственным строгим контролем монолитный военно-политический блок в Восточной и Центральной Европе. Стоит отметить, что на тот момент формально Варшавского блока ещё не существовало.

«Эта политика (СССР. — RT) последовательно ставит себе целью способствовать размежеванию, разобщению и разоружению на Западе на фоне консолидации, подавления свободы и неуклонного роста весьма крупных вооружённых сил внутри советского блока... В свете политики Советского Союза в Европе его предложение о том, чтобы рассмотреть членство в НАТО, не выдерживает проверки на реалистичность. Правительство США согласно со своими союзниками в том, что это всё лишь попытка нарушить оборонные механизмы Запада», — заключил глава Госдепа.

«Замкнутая военная группировка»

Предложение СССР вступить в НАТО не было оформлено в виде отдельной заявки — оно содержалось в ноте о вопросах безопасности в Европе, которая была направлена Советским Союзом по отдельности США, Франции и Великобритании 31 марта 1954 года.

Данная нота являлась частью продолжительной дискуссии между Москвой и Западом о путях сохранения мира в послевоенной Европе. В начале 1950-х годов западные страны вынашивали планы создания Европейского оборонительного сообщества. Этот союз подразумевал формирование единых вооружённых сил шести государств: Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и ФРГ.

В Москве считали, что подписание такого договора фактически приведёт к созданию закрытой группировки государств, войсками которой будут командовать бывшие нацистские генералы. Советские дипломаты отмечали, что эти планы противоречат взятому на себя странами бывшей антигитлеровской коалиции обязательству не допустить возрождения германского милитаризма.

В качестве альтернативы СССР выдвинул идею подписать Договор о европейской коллективной безопасности, к которому могли бы присоединиться все европейские страны вне зависимости от социально-политического строя, в том числе ФРГ и ГДР. По мысли советских дипломатов, такой договор должен был положить конец практике создания в Европе антагонистических союзов, что ранее неоднократно приводило к кровопролитным войнам.

Однако предложение СССР было отвергнуто Западом. Одним из аргументов против формирования такой организации стал тот факт, что предлагаемый Москвой договор не предусматривал участия США, которые географически не относятся к Европе.

В ответ на подобные возражения СССР в своей ноте от 31 марта 1954 года допустил возможность присоединения США к договору. Соглашаясь на такой вариант, Москва вместе с тем предложила Западу, со своей стороны, снять все опасения СССР по поводу агрессивности НАТО. Для этого советское руководство и предложило рассмотреть возможность присоединения СССР к Североатлантическому альянсу.

«Совершенно очевидно, что Организация Североатлантического договора могла бы при соответствующих условиях утратить свой агрессивный характер в том случае, если бы её участниками стали все великие державы, входившие в антигитлеровскую коалицию. В соответствии с этим, руководствуясь неизменными принципами своей миролюбивой внешней политики и стремясь к уменьшению напряжённости в международных отношениях, советское правительство выражает готовность рассмотреть совместно с заинтересованными правительствами вопрос об участии СССР в Североатлантическом договоре», — говорилось в ноте советского руководства.

По мнению Москвы, в случае присоединения Советского Союза Организация Североатлантического договора перестала бы быть замкнутой военной группировкой государств, была бы открыта для присоединения других европейских стран, что, наряду с созданием эффективной системы коллективной безопасности в Европе, имело бы важнейшее значение для укрепления всеобщего мира.

Как отметил ранее в интервью RT замглавы МИД РФ Александр Грушко, присоединение СССР к блоку изменило бы природу этой организации, сделав её общеевропейской. Альянс в таком случае стал бы «инструментом коллективной безопасности в Европе», считает дипломат.

Получив отказ на свои предложения, СССР приступил к формированию Организации Варшавского договора, который был подписан в 1955 году, добавил Грушко.

«Варшавский договор появился на свет после того, как в 1954 году НАТО отвергло заявку Советского Союза на вступление в члены альянса. Тогда же НАТО приняло решение о принятии в члены альянса Федеративной Республики Германия. В 1955 году был подписан Варшавский договор, была создана Организация Варшавского договора», — отметил замглавы МИД РФ.

Две системы

Стоит отметить, что после развала СССР, когда между Москвой и Западом исчезли идеологические разногласия, Кремль вновь предложил Вашингтону рассмотреть возможность присоединения России к НАТО. Об этом в интервью Такеру Карлсону в феврале этого года рассказал президент России Владимир Путин. По его словам, тогдашний хозяин Белого дома Билл Клинтон сперва проявил интерес к этой идее, однако, посоветовавшись со своим окружением, заявил о невозможности подобного шага.

© Kremlin Pool // Президент России Владимир Путин во время интервью Такеру Карлсону

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, предложения СССР и России о вступлении в НАТО были искренней попыткой обеспечить прочную безопасность в Европе.

«Инициативы советского руководства и Владимира Путина были одним из вариантов решения проблемы НАТО. Москва пыталась выстроить систему безопасности таким образом, чтобы не противопоставлять две системы безопасности друг к другу. Мы хотели сделать её единой», — отметил аналитик в беседе с RT.

Аналогичной точки зрения придерживается и сенатор Константин Долгов.

«СССР в то время был заинтересован в том, чтобы после Второй мировой войны создать систему гарантированной безопасности для всех. Это стремление основывалось на тех договорённостях, которые ранее достигались лидерами СССР, США и Великобритании в Тегеране и на других конференциях. У СССР были более чем серьёзные намерения в этом вопросе», — отметил сенатор в комментарии RT.

Константин Долгов считает, что ответ Запада на предложения СССР и России был ожидаемым.

«Реакция западных стран была предсказуемой. Ведь НАТО изначально создавалось как антисоветский блок. Потом он стал антироссийским. У НАТО не было, нет и не будет никогда никакого другого предназначения, кроме как бороться с нами. Всё остальное для них вторично», — сказал член Совфеда.

В подобных условиях подлинное партнёрство России с НАТО в какой бы то ни было форме невозможно, считает Долгов.