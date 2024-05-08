«Достаточно мгновения»: снайпер-легенда выиграл дуэль, когда у врага кончилось терпение

В канун Дня победы в Бурятии вспоминают легендарного снайпера, Героя Советского Союза Жамбыла Тулаева. Он воевал на Северо-Западном фронте, защищал Ленинград, лично застрелил 313 гитлеровцев и воспитал более 30 учеников, которые уничтожили еще более 500 фашистов.

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До войны Жамбыл Ешеевич жил в Иркутске и заведовал тарной базой, в 1941 году ему исполнилось 36 лет. Он не раз обращался в военкомат с просьбой отправить его на фронт, но красноармейцем стал только в начале 42-го. В первых же боях у деревень Сенчево и Присморжье таежный охотник показал себя умелым разведчиком и метким стрелком. После того, как счет застреленных им из обычной винтовки немцев перевалил за 20, командир роты выхлопотал ему винтовку снайперскую.

Однажды командование поставило перед Тулаевым задачу выследить немецкого снайпера, сильно досаждавшего нашим солдатам на передовой. Жамбыл и его напарник, украинец Пяточенко наметили огневую позицию и ползли до нее около километра. Там залегли и договорились, что Пяточенко будет наблюдать, а Тулаев - стрелять. Только устроились, как украинец случайно шевельнул веточку куста над собой - с немецкой стороны тут же грохнул выстрел. Пуля впилась в землю рядом с их позицией. Жамбыл понял, что дело предстоит серьезное, и решил воспользоваться приемом, не раз выручавшем на охоте.

Из плащ-палатки, каски и веток они соорудили чучело, затем Пяточенко чуть выдвинул его из окопчика. Опять грохнул выстрел. Пяточенко резко откинул чучело в сторону - чтобы немец подумал, что это его пуля отбросила подстреленного красноармейца.

"Мы ждали, что немец захочет проверить, кого убил. Или хотя бы сменит позицию. Но враг попался опытный. Еще два часа мы лежали, не шевелясь, только водили биноклями по немецкому переднему краю. Наконец, кустик впереди шевельнулся - видимо, немец все-таки решил сменить позицию. Этого мгновения мне было достаточно, чтобы гитлеровец замер навсегда", - вспоминал снайпер.

Прославился Тулаев не только меткой стрельбой. Первый орден он получил за бой 1 мая 1942 года. В тот день немцы решили подпортить нашим праздник и под прикрытием сильного огня артиллерии и минометов стали обходить позиции нашего батальона. Отделение Тулаева оказалось в сложном положении, среди бойцов возникло замешательство.

"Нам дан приказ стоять насмерть и никто его не отменял! Не сметь оставлять оборону! Держаться за последнего!" - закричал Жамбыл. Он схватил ручной пулемет и открыл огонь в упор по наступавшим гитлеровцам. Враг опешил и снова были выиграны какие-то секунды, за которые красноармейцы оправились и открыли огонь по немцам. Враг отступил, потеряв десятки солдат и офицеров.

Начинающих снайперов Жамбыл Тулаев учил хладнокровию и терпению.

"Немудрено произвести десяток выстрелов за несколько секунд. Гораздо сложнее найти цель, подстеречь врага в тот момент, когда одна твоя пуля сразит его. У меня были случаи, когда я находился на позиции по двое суток и не сделал ни одного выстрела. Снайпер должен иметь трезвый рассудок, сильную волю, умение сдерживать себя. Может быть, мое хладнокровие было причиной, что за год я не был ни разу ранен".

После Победы Тулаев вернулся в родной улус Тагархай и стал председателем колхоза.