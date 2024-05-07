Второе по старшинству: Оренбургскому казачьему войску исполнилось 450 лет

Оренбургское казачье войско отмечает 450-летие с момента своего создания. Сегодня его отделы действуют на территории пяти регионов страны - кроме Оренбуржья, это Курганская, Челябинская, Свердловская области и Республика Башкортостан. "Родина" собрала интересные факты из истории оренбургского казачества.

© Оренбургских казаков легко отличить по синему цвету лампас и околышей

Вторые по старшинству

Свой юбилей оренбургские казаки отметили 6 мая - в день своего небесного покровителя Георгия Победоносца. Историю войско ведет с 1574 года, когда отряд под предводительством атамана Ивана Нагого - родственника царицы Марии Нагой - основал Уфимский острог на территории будущей Оренбургской губернии. Это положило начало созданию в здешних степях и других сооружений для защиты Российского государства от набегов кочевников.

Цепь крепостей, форпостов и редутов простиралась почти на 2500 километров. Поскольку регулярных войск здесь было мало, и они обходились государству дорого, власти сделали ставку на казачьи формирования. Их число быстро росло - в казаки записывали и местных крестьян.

- Оренбургское казачье войско - второе по старшинству на этих землях после донских казаков, - рассказал помощник атамана Первого отдела ОКВ Вячеслав Войтин. - Во времена правления Елизаветы Петровны была основана Оренбургская губерния и казаки наравне с армией стали сторожевым оплотом территории.

Пугачеву не покорились

Согласно архивным данным, в 1771 году общая численность Оренбургского казачьего войска вместе с отставными и детьми составляла 14209 душ мужского пола. На землях края службу несло и Яицкое казачье войско. В отличие от оренбургского, оно возникло стихийно - как результат притока беглых крестьян. Они образовали здесь своеобразную казачью республику.

В период восстания под предводительством Емельяна Пугачева часть яицких и других казаков перешла на сторону бунтовщиков. А оренбургские остались верны присяге и выступили против мятежников. За это Екатерина II отметила их особым образом.

- Оренбургских казаков легко отличить с первого взгляда. У большинства казачьих войск форменные лампасы и околыши выполнены в различных оттенках красного цвета. А у нас они - ярко-синего, василькового цвета, в тон андреевской ленты, - пояснил Вячеслав Войтин. - Орденом Андрея Первозванного награждали за верность. Так императрица отметила самых преданных казаков. А вот бунтовщиков наказала: даже Яик переименовала в Урал. И долго еще потом уральские казаки были не в чести. Но позднее доказали верность Отечеству, храбро сражаясь в годы войны 1812 года. Сегодня оренбургские и уральские казаки дружат, у нас много смешанных семей.

Атаман-француз

Когда грянула "гроза двенадцатого года", оренбургские казаки встали на защиту родины. Они участвовали в Бородинской битве, и знаменитом рейде русской конницы под командованием атаманов Платова и Уварова в тыл противника, едва не завершившемся пленением Наполеона. А во время разгрома "великой армии" в Европе брали Берлин и Париж.

Оренбургские степи в те годы стали местом ссылки для многих пленных французов. Прибывших зачисляли на службу в пограничные гарнизоны. Многие из них потом вернулись на родину, кто-то пытался бежать в казахскую степь и Бухару. А некоторые записались в казачье войско - да так и остались здесь. К концу XIX века среди оренбургских казаков насчитывалось 48 французских фамилий - потомков солдат и офицеров наполеоновской армии.

Один из них - Дезире Дандевиль - преподавал французский язык в Оренбургском Неплюевском училище. Его сын Виктор, окончив Военную академию, руководил экспедицией на восточное побережье Каспия. А затем был произведен в генералы и утвержден наказным атаманом Уральского казачьего войска.

- Отличительная черта оренбургского казачьего войска - многонациональность, - подчеркнул Войтин. - Здесь издавна служили не только русские и выходцы с Дона.

© Оренбургские казачки

Паутинка для царицы

Суровые условия оренбургских степей, в которых проходила жизнь местных казаков, тоже сильно отличались от благодатного климата дончан. Именно для защиты от морозов оренбургские казачки и начали вязать пуховые платки, со временем возведя это ремесло в ранг искусства. Сегодня оренбургская "паутинка" известна на весь мир: она по сей день служит главным брендом региона.

- Один из самых знаменитых шедевров наших мастериц - трехметровая шаль, которую казачки связали к бракосочетанию последнего русского царя Николая II и Александры Федоровны, - говорит Вячеслав Войтин.

© Оренбургский ажурный пуховый платок. Паутинка. Нечаева Екатерина Николаевна, 1990 г.

"Запишите меня в казаки"

Сегодня в области действуют 56 казачьих обществ, включенных в государственный реестр РФ. Они объединены в Первый отдел ОКВ под руководством атамана - казачьего полковника Сергея Слепова.

- Большинство нашего войска составляют потомственные или, как у нас говорят, родовые казаки. Так, предки атамана - с Дона, мои корни - в оренбургской казачьей станице, - отметил Вячеслав Войтин. - В Оренбуржье многие ведут родословную от казаков. Но вообще вступить в наши ряды может и тот, у кого таких корней нет. В оренбургском войске это происходит демократично.

Казаком можно стать, если ты изучил устав, принял наши традиции и нормы - морально-этические, религиозные. Кстати, в последнее время многие наши новобранцы записываются добровольцами на СВО, а возвращаются уже присягнувшими казаками.

Заповеди казачества

1. Честь и доброе имя для казака дороже жизни.

2. Казаки все равны в правах.

3. По тебе судят обо всем казачестве и твоем народе.

4. Служи преданно своему народу, а не вождям.

5. Держи слово, слово казака дорого.

6. Чти старших, уважай старость.

7. Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа.

8. Погибай, а товарища выручай!

9. Будь трудолюбив, не бездействуй.

10. Береги свою семью, служи ей примером!