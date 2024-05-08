Война глазами ребенка: голодное детство, незнакомый папа и мечты о светлом будущем

«11-летний брат остался на хозяйстве» «Я родилась в 1943 году, когда война шла уже более двух лет. В это время старшие брат Николай и сестра Ольга проходили службу в действующей армии на Дальнем Востоке, поскольку тут у границы стояли японцы, они были на Корейском полуострове и в Китае. В годы войны Николай доставлял почту в воинские части, а Ольга занималась техническим обеспечением войск действующей армии. Николай и Ольга в 1945 году были награждены медалями «За боевые заслуги». На 17-летнего брата Федора в годы войны была наложена бронь – он работал на машинно-тракторной станции и занимался ремонтом сельскохозяйственной техники. Брат Михаил в это время еще учился в школе, но они постоянно привлекались на работы в полях для сбора урожая. 11-летний брат Иван также еще учился в школе, когда я родилась, но на нем буквально было все: хозяйство, дети, дом. Владимир и Анатолий ходили в то время еще в сад». Через 9 дней после родов женщина шла в поле «Раньше декретных отпусков не было. И спустя девять дней после моего рождения мама уже работала в поле. Такие были правила: хочешь – бери ребенка с собой, хочешь – нанимай нянек, но в обязательно порядке нужно было идти работать в поля. Занимались они выращиванием свеклы, из которой в Приморье делали сахар. Каждому двору был выделен один гектар свеклы, который нужно было обработать. Когда время подходило к уборке зерновых, то женщины работали на полевых станах или в местах, куда свозилось зерно: его пересеивали, пересушивали и отправляли на фронт, где уже выпекали хлеб. Мой отец был комбайнером-механизатором и трактористом, работал на посевных работах. На мужчин, которые занимались посевными работами, накладывалась бронь, потому что фронту нужен был хлеб. В зимнее время года мужчины занимались ремонтом техники, которую готовили к посевным работам весной, а женщины работали на животноводческих и молочнотоварных фермах и птицефабриках. Условия работы в те годы были совсем другие – даже зонта не было во время дождей, а хлеба убирали на открытом палящем солнце». Еды не было, родители отдавали последнее детям «Как вспоминала мама, на поля приезжала полевая кухня, которая кормила работников. Каждому выдавали по тарелке супа и хлеба. Она говорила: «Беру эту тарелочку супа с хлебом, сама не ем, а бегу домой, потому что дома Ваня и его нужно покормить». В годы войны Ваня был со мной один дома: он и хлеб пек, и со мной нянчился, и следил за хозяйством. В 11 лет на него были возложены большие обязанности, что не позавидуешь. Мама уходила рано на работу с рассветом, а Ваня отводил детей в сад, после чего занимался хозяйством. В 1943 году в Приморье случилось страшное наводнение – все ушло под воду. Это был очень тяжелый год: есть было просто нечего. Мама вспоминала: «Встала утром, а приготовить было не с чего: ни хлеба, ни картошки – ничего. Я расплакалась, села и говорю отцу, чтоб шел в колхоз к председателю и просил хоть немного муки, чтобы хоть что-то приговорить – дети голодные». Председатель колхоза тогда выписал отцу 10 кг муки. Из-за большой воды картошка на полях вся пропала. Ее вытаскивали, сушили и перетирали на крахмал, который потом использовали для приготовления еды. А весной в 1944 году люди собирали, что осталось: колоски, кукурузу, которые пересушивали, перемалывали и также использовали для приготовления пищи. В другие годы трудящимся давали зерно – пшеницу, овес, ячмень. Что-то уходило на корм животным, а вот из пшеницы пекли сами хлеб в русских печах. Легче было тем, у кого была своя корова, было для детей молоко. Благодаря этому люди и выживали». Когда закончилась война «Воспоминая о победе в войне – самые яркие для тех, кто застал то время. Мама мне рассказывала, что в тот момент они работали в поле, был теплый солнечный день: «Бежит девчонка, размахивает руками и кричит «Победа!». Мы тогда побросали всю работу, сначала перепугались, не поняли, что случилось, подбежали к ней, а она нам говорит: «Война кончилась, победа». Мы все в слезы». На поле приехал бригадир и сказал всем собраться в клубе на собрание, посвященное Дню Победы. Это были непередаваемые эмоции счастья и радости – самая кровопролитная война, которая длилась четыре года, завершилась. После войны родители продолжали работать в колхозе. Как таковых денег не было, зарабатывали на продажах излишков: мяса, зерна, картофеля. Зарплату выдавали в конце года, после уборки урожая, когда были подведены итоги: сколько сдано, сколько прибыли и т. д. В те годы были так называемые трудодни, которые начислялись за работу. Это могло быть полтора трудодня или два, например. В конце года они складывались, и производился расчет. Стоимость трудодня составляла приблизительно три рубля. Трудились люди с раннего утра и до позднего вечера – пока не опустится роса. Солнце заходило, комбайны еще работали – молотили. Получалось так, что работали от темна до темна. На время не смотрели, нужно было все убрать, чтобы хлеб не пропал. Поздние сорта даже убирали, когда были заморозки – в ноябре и декабре. Помню, как мой отец вышел в 6 утра в поле, чтобы подготовить комбайн к работе, и встретил по дороге волка. Покричал, посвистел, а он никак не реагировал, решил идти обратно, повернулся, а там тоже волк сидит. Недалеко от этого места был так называемый скотомогильник – это место, куда свозили с села скотину, которая умирала, и там волки и паслись. Отец свистел и кричал, а волки не уходили, хорошо, что в это время люди с бригады ехали на лошадях, которые и услышали крики. После этого случая отец в поле один рано так не ходил». Воспоминания из детства «Конечно, вся эта работа в поле была для меня очень интересна. Я была маленькая и как-то отпросилась у мамы отнести отцу обед в поле, несмотря на то, что еду им привозила полевая кухня. Я до сих пор помню: бегу босиком по полевой дороге, а вокруг такая красота – с двух сторон колосится зерно. Подбегаю к отцу, залезаю в бункер и сижу в нем, пока он не наполнится зерном. Как раз проехали целый круг, и в это время подъезжает повариха, накладывает борщ с куском мяса, наваристую картошку с мясом и компот. Отец говорит: «Валя, иди с нами покушай». Мне было тогда лет 6–7, какой там кушать, мне было интересно именно покататься на комбайне! Пока родители работали в полях, дети дома занимались хозяйством. Вечерами собирались дворами и играли в волейбол или лапту. В то время была популярна игра лапта. Сейчас, наверное, дети не знают о ней…» Фото: РИА Новости / Яков Халип, скриншот сайта pamyat-naroda.ru