Как российский врач в Антарктиде прооперировал сам себя

Обычно, когда исследователи отправляются в далекие путешествия, с ними рядом находится врач, чтобы при необходимости оказать помощь. Так, у одного из участников антарктической экспедиции 1961 года вдруг заболел живот с правой стороны, поднялась температура и появилась рвота. Сомнений не было, это аппендицит. Но по иронии судьбы больным оказался именно врач-хирург, который обычно следил за здоровьем своих подопечных. Он нашел единственный выход из сложившейся ситуации — прооперировал сам себя.

Вечером 29 апреля врач-хирург Леонид Иванович Рогозов, пребывавший в антарктической экспедиции, обнаружил у себя все признаки аппендицита. Он попытался убрать болевые симптомы путем покоя, антибиотиков, прикладывания холода, но ничего не помогало. Разыгравшаяся непогода сделала невозможной его транспортировку к станции «Новолазаревская». Без долгих колебаний Леонид принял волевое решение: оперировать самого себя.

Его ассистентами стали метеоролог, механик и начальник станции, которые не имели никакого понятия об операциях. Леонид Рогозов быстро провел инструктаж каждого из них и даже пытался приободрить товарищей, у которых от ужаса округлились глаза.

© Леонид Рогозов после операции на станции «Новолазаревская» с другом Юрием Верещагиным

Операцию хирург выполнял без перчаток. Приходилось все делать на ощупь, т. к. в зеркале, которое держал механик, все отражалось наоборот. Операция длилась 1 час и 45 минут. Уже через полчаса после ее начала врач стал отдыхать каждые 4-5 минут. Леонид запрещал себе думать о том, что будет, если он не справится, и продолжал работать.

© Леонид Рогозов в СССР после возвращения из экспедиции

Хирург выполнил все четко: вырезал аппендикс, вколол антибиотик и зашил разрез. Несколько дней спустя температура опустилась, молодой врач почувствовал себя лучше и снял швы. Этот случай стал единственным в медицинской практике, когда человек сам себе вырезал аппендикс.