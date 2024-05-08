Разгадан шифр древних шумеров

Исследователь из Тринити-колледжа Дублина (Ирландия) доктор Мартин Уортингтон опубликовал исследование, которое может полностью изменить восприятие древней месопотамской иконографии. Он предложил весьма правдоподобную и простую расшифровку символов древних шумеров, которые остаются загадкой для ученых с конца XIX века.

Об исследовании рассказывает Arkeonews. Древние символы были найдены в 2700-летнем храме в городе Дур-Шаррукин на территории современного города Хорсабада в Ираке. Впервые их зарисовал в конце XIX века французский археолог Виктор Плейс. Сейчас его рисунки хранятся в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Символы представляют собой льва, орла, быка, смоковницу и плуг. Более столетия ученые не могли понять, что именно они означают. В ходе последующих исследований было установлено, что аналогичные символы в одной и той же последовательности - лев, орел, бык, смоковница и плуг - занимали видное место в храмах по всему древнему городу.

Дур-Шаррукин означает "крепость Саргона", то есть это была столица царя Саргона II, правившего Ассирией с 721 по 704 годы до нашей эры и основавшего династию Саргонидов. Известно, что он был покровителем искусств и очень любил возводить памятники.

Ранее ученые предполагали, что загадочные символы похожи на египетские иероглифы, которые символизировали царскую власть. Доктор Уортингтон выдвинул революционную гипотезу. По его мнению, последовательность пяти символов может составлять имя Саргона, а также символизировать определенные созвездия.

"Изучение древних языков и культур полно головоломок всех форм и размеров, но в древнем Ближнем Востоке нечасто можно встретить загадочные символы на стене храма", - пояснил доктор Уортингтон.

По его мнению, каждый из пяти символов может представлять известное нам как созвездие. Причем разгадка шифра оказалась достаточно простой. Так, лев символизирует созвездие Льва, орел - созвездие Орла и т.д. Тут исследователь напоминает, что многие современные названия созвездий на самом деле были унаследованы от Месопотамии и дошли до нас через греческую культуру.

"Эффектом пяти символов было то, что имя Саргона навсегда помещалось на небесах - это был умный способ сделать имя царя бессмертным. И, конечно же, идея помпезных людей, пишущих свои имена на зданиях, не уникальна для древней Ассирии…", - пишет доктор Уортингтон.