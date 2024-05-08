Ученые из Массачусетского технологического института (США) впервые зафиксировали ранее неуловимый звездный свет, окружающий самые древние квазары Вселенной.

Об открытии рассказывает Phys.org. Квазары - это крайне яркие центры активных галактик, в ядрах которых находятся сверхмассивные черные дыры. Поскольку черная дыра может поглощать окружающий ее газ и космические объекты, вокруг нее возникают краткие вспышки света в форме светящегося кольца.

Квазары же способны поглощать огромное количество материи в течение гораздо более длительных периодов времени, создавая чрезвычайно яркое и продолжительное кольцо. Однако квазары, одни из самых ярких объектов во Вселенной, затмевают остальную часть галактики, в которой они находятся.

Поэтому астрономам до сих пор не удавалось наблюдать более слабый свет звезд в родительских галактиках древних квазаров. В рамках нового исследования это сделать удалось - астрономы впервые наблюдали ранее неуловимый звездный свет в родительских галактиках трех древних квазаров.

Их возраст превышает 13 миллиардов лет, то есть они появились вскоре после рождения Вселенной. Поэтому изучение таких квазаров может понять, как формировались и развивались самые первые черные дыры и галактики.

В рамках нового исследования астрономы также оценили массу каждой родительской галактики. Оказалось, что черные дыры изученных квазаров были гораздо более массивными по сравнению с их родительскими галактиками, чем черные дыры в современных галактиках. Кроме того, ученые предположили, что самые ранние черные дыры вырастали из более массивных "семен", чем современные черные дыры.

"После того, как Вселенная возникла, появились зародышевые черные дыры, которые затем поглотили материал и выросли за очень короткое время, - объясняет соавтор исследования Минхао Юэ. - Один из самых больших вопросов - понять, как эти чудовищные черные дыры могли вырасти такими большими и так быстро".

Ранние черные дыры были в миллиарды раз массивнее нашего Солнца, хотя Вселенная в те времена сама находилась в зачаточном состоянии. Полученные результаты указывают на то, что в ранней Вселенной сверхмассивные черные дыры могли набирать свою массу раньше, чем это делали их родительские галактики. Значит, зародыши тех черных дыр могли быть более массивными, чем в наши времена.

Полностью исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.