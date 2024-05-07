Какие современные территории Германии были владениями русских императоров

Император Николай II – не только последний русский правитель, но и «герцог Шлезвиг-Гольштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский».

Такая внушительная «приставка» являлась напоминанием о том, что русские цари когда-то владели немецкими территориями, которые сегодня относятся к Германии.

Голштиния

В 1742 году 14-летнего герцога Гольштейн-Готторпского Карла Ульриха провозгласили наследником российского престола. Во главе русского государства он позже действительно оказался под именем Петра III, при этом не переставая быть герцогом. После переезда в Россию, Карл на своей малой родине так больше и появился, что ему не мешало управлять делами Голштинии «удалённо». К нему также формально относились герцогства Стормарн (Штормарн) и Дитмарсен (Дитмаршен).

После кончины императора власть перешла к его супруге Екатерине II, а голштинский престол к сыну Павлу.

Но земли давно интересовали Данию, что амбициозная императрица решила использовать в своих интересах. В 1767 году в Копенгагене состоялся обмен: датчане получали Гольштейн-Готторп вместе с Штормарном, а взамен русским передавали графства Ольденбург и Дельменхорст в северо-западной части Германии. Но фактически Российская империя на названых территориях не правила никогда. Непродолжительное время они существовали как бы сами по себе, а в 1777 году царица подарила в наследственное суверенное владение Ольденбург и Дельменхорст Фридриху Августу, родственнику Павла Петровича из Гольштейн-Готторпского дома.

Ольденбург

В 1809 году российский император Александр I отказал французскому «коллеге» Наполеону в сватовстве к сестре Екатерине. Через некоторое время девушку выдали замуж за сына герцога Ольденбургского Петера Фридриха Георга. Так Романовы получили право на наследование Ольденбурга, но только в случае прерывания династии.

Понятно, что правильно заключённый брак вовсе не означал господство русских в Ольденбургском герцогстве, но российские императоры всё же продолжали именоваться герцогами Ольденбургскими. Титул являлся номинальным, а сохранить его решили скорее «на всякий случай».

Шлезвиг

В 1864 году Пруссия объявила войну Дании и аннексировала, наряду с Голштинией, также и датский Шлезвиг. Осенью того же года будущий император Александр III женился на датской принцессе Марии Софье Фредерике (Мария Фёдоровна). Желая продемонстрировать родственникам свою лояльность и подчеркнуть непризнание германского захвата, Александр Александрович включил в свой титул обе области, став герцогом Шлезвиг-Гольштейнским.

Йевер

В 1793 году Екатерина II унаследовала от своего брата, принца Ангальт-Цербста, городок Йевер во Фризии. Владения оказались настолько непримечательными, что о них вспомнили только после изгнания Наполеона из Германии в 1813 году. Русский царь восстановил свои права на населённый пункт, но от этого особо ничего не изменилось. В Йевере продолжили действовать местные законы, а управление находилось в руках местной администрации. Спустя пять лет Александр I решил всё-таки от «недвижимости» избавиться – он «презентовал» городок герцогу Ольденбургскому.