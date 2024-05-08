Кто взорвал Ахмата Кадырова: история громкого политического убийства

20 лет назад, 9 мая 2004 года, на центральном стадионе Грозного прогремел мощный взрыв, унесший жизни главы Чечни Ахмата Кадырова и еще шестерых человек. Взрывчатка была замурована в опору гостевой трибуны, и ее не смогли обнаружить во время регулярных осмотров помещений. Ответственность за взрыв взял на себя «террорист номер один» Шамиль Басаев — он утверждал, что заплатил исполнителям теракта 50 тысяч долларов. Собственное расследование вместе с прокуратурой вел сын погибшего нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров. В 2008 году он заявил, что покарал причастных к смерти отца — все организаторы теракта были ликвидированы. Историю одного из самых громких политических убийств в современной истории России вспомнила «Лента.ру».

9 мая 2004 года, Грозный, столица Чеченской Республики. На центральном городском стадионе «Динамо» идет парад, посвященный 59-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На центральной трибуне — руководство Чечни во главе с президентом Ахматом Кадыровым, а также представители командования федеральных войск.

На стадионе Кадырова окружают немногочисленные телохранители: большинство сотрудников службы безопасности президента в горах, они уже несколько дней преследуют большую группу сторонников Аслана Масхадова, лидера Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация).

Парад подходит к концу, и на сцену выходит народная артистка Чечни Тамара Дадашева. Ахмату Кадырову пора ехать на награждение бойцов 46-й бригады внутренних войск МВД России, но он решает задержаться и послушать любимую певицу.

«Дадашева пела про то, что хватит уже хаоса, что пора уже жить, как живут наши соседи, мирно. Хорошо пела, и все ей аплодировали, особенно Кадыров. А потом она стала говорить о мире, о жизни, которую мы должны построить, — и раздался взрыв», — вспоминал позже Абдулбек Вахаев, в 2004 году работавший в администрации президента Чеченской Республики.

***

Бомба была заложена прямо под трибуной, где находился Ахмат Кадыров. Сразу после взрыва охрана президента, ожидая возможного обстрела, открыла предупредительный огонь в воздух. Перепуганные зрители кинулись к выходам со стадиона, и трибуны быстро опустели.

Тамару Дадашеву взрывной волной откинуло на 50 метров — она получила многочисленные переломы, но выжила. А глава Чечни получил несовместимое с жизнью ранение в голову, его не стало по пути в больницу. Кроме главы Чечни жертвами теракта стали еще шесть человек, среди которых был председатель Госсовета Республики Хусейн Исаев.

9 мая 2004 года. Трибуна стадиона «Динамо» в Грозном после взрыва. Внизу по центру — предположительно, глава Чечни Ахмат Кадыров, получивший летальные ранения

Теракт стал летальным для фотокорреспондента агентства Reuters Адлана Хасанова, охранников Кадырова и восьмилетней девочки. Ранения разной степени тяжести получили около 80 человек. Среди пострадавших были ветераны Великой Отечественной войны, глава республиканского МВД Аллу Алханов и военный комендант Чечни Григорий Фоменко.

Командующий объединенной группировкой войск генерал-полковник Валерий Баранов попал в госпиталь с тяжелыми травмами ног и позвоночника. Врачам пришлось ампутировать военному ногу, но Баранов выжил и после длительной реабилитации вернулся на службу.

Я сначала подумал — из огнемета пальнули. Сразу после взрыва меня отбросило в сторону, но я тут же попытался встать. Оперся на левую ногу и от боли потерял сознание. Очнулся уже в «Волге» — по пути в медсанбат Из воспоминаний генерал-полковника Валерия Баранова

Раненых срочно доставили в больницы Грозного, а также поселков Северный и Ханкала. На помощь чеченским врачам из окружного госпиталя Ростова-на-Дону на самолете Минобороны прибыли военные медики — специалисты по минно-осколочным ранениям, а из Москвы вылетела группа специалистов Медицинского управления МВД России.

«Cмерть придет в любое время»

Спустя считаные минуты после теракта на стадионе «Динамо» в Северо-Кавказском регионе началась спецоперация, однако найти подозреваемых по горячим следам не удалось. В тот же день Генпрокуратура РФ возбудила уголовные дела по статьям «105» («Убийство») и 205 («Террористический акт») УК РФ.

Для контроля за ходом расследования из Москвы в Грозный прибыл заместитель генпрокурора Сергей Фридинский, который заявил, что одной из причин теракта стал непрофессионализм охраны президента Кадырова.

Сергей Фридинский, в 2004 году — заместитель генпрокурора России

Между тем само присутствие главы Чечни на параде для многих стало неожиданностью: накануне вместе с сыном Рамзаном он был на инаугурации президента России Владимира Путина и планировал задержаться в Москве на несколько дней. Но планы неожиданно поменялись: оставив сына в столице, Кадыров-старший прилетел в Грозный.

Я просил его не уезжать [из Москвы — прим. «Ленты.ру»] на праздники: «Там есть министр внутренних дел, они без тебя проведут парад. Зачем рисковать?» Он сказал: «Рамзан, смерть придет в любое время, где бы ты ни был — в Москве или Грозном. Я туда поеду. Если меня там ждет моя смерть, то этого не миновать» Рамзан Кадыров, глава Чечни

К слову, атаки террористов на стадион «Динамо» в Грозном случались и раньше: в 2002 году неизвестные обстреляли его из подствольного гранатомета. Тогда один из сотрудников правоохранительных органов получил тяжелое ранение. А за год до подрыва Ахмата Кадырова, 9 мая 2003 года, около 10:30 у входа на стадион сдетонировала самодельная бомба.

Она была заложена в фундамент забора. По версии следствия, теракт был Мурманска, а двое милиционеров получили ранения.

Организаторы взрыва надеялись, что это вызовет панику и по всей республике будут отменены праздничные мероприятия Ахмат Кадыров — в 2003 году

«Бомбу подорвали по проводам»

Изначально следствие не исключало, что взрывное устройство на стадионе «Динамо» 9 мая 2004 года активировали террористы-смертники, но после тщательного осмотра места взрыва эксперты опровергли эту версию. Как оказалось, бомба была изготовлена на основе 152-миллиметрового снаряда для самоходных артиллерийских установок. Ее заранее вмонтировали в бетонную опору под центральной трибуной стадиона.

Непосредственно перед праздником ее [взрывчатку] обнаружить было уже сложно — металлоискатели ничего не определили. У нас были включены подавители радиосигналов, но бомбу подорвали по проводам Валерий Баранов, генерал-полковник

Из-за того, что бомба была спрятана в бетонной опоре, при осмотре трибун ее не обнаружили и кинологи со служебными собаками. Следователи предполагали, что минирование могли произвести при капитальной реконструкции стадиона, которая прошла после предыдущего теракта 9 мая 2003 года.

На стадионе «Динамо» в Грозном после теракта 9 мая 2004 года

В ходе реконструкции были заменены все железобетонные стойки, скамейки, а под гостевой трибуной рабочие возвели кирпичную кладку, под которой и находилась опора с бомбой. Впрочем, по другой версии, стадион могли заминировать еще в конце 1990-х годов.

В таком случае главной целью подрывников мог быть лидер ЧРИ Аслан Масхадов. Как бы то ни было, провода длиной 30-40 метров террористы протянули к бомбе уже во время второго, косметического ремонта. Его провели на стадионе весной 2004 года и закончили всего за два дня до парада 9 мая: свежий цемент и штукатурку клали уже поверх проводов, идущих к бомбе.

Эту трибуну очень хорошо проверяли, проводили инженерную разведку. Но так случилось. У президента Чечни были очень сильные и коварные враги — ваххабиты, за которыми стоит «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ). А упрекать сотрудников службы безопасности нет никаких оснований. Они 12 лет охраняли отца, много раз спасали от верной смерти Рамзан Кадыров, глава Чечни

При осмотре стадиона специалисты рядом с местом взрыва нашли еще один фугас, который не сработал лишь чудом — его повредило взрывной волной от первой бомбы. Немногим позже взрывотехники сделали еще более опасную находку: они обнаружили пластиковую бутылку с пластитом и часовым механизмом, заведенным на 12:02.

До детонации оставалось всего десять минут — но, к счастью, это самодельное взрывное устройство успели обезвредить. А четыре дня спустя после теракта, 13 мая, в здании спортзала на территории стадиона нашли четвертую бомбу, собранную из тротиловых шашек, болтов, гаек и металлических обрезков.

«Нам нет дороги назад»

Главными подозреваемыми в теракте на стадионе «Динамо» почти сразу стали чеченские сепаратисты, которые, по версии следствия, хотели убить Ахмата Кадырова и тем самым обезглавить Чеченскую Республику. Это преступление против Кадырова было далеко не первым: на него покушались 13 раз.

Одна из попыток должна была стать особенно изощренной: к чеченскому лидеру хотели подослать смертника, переодетого в старца, а две сообщницы террориста в это время отвлекали бы охрану президента.

Глава Чеченской Республики Ахмат Кадыров (в центре) на окраине Центороя со своей охраной

Но тогда сотрудникам Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Чеченской Республике удалось своевременно раскрыть планы террористов и предотвратить покушение.

Сепаратисты раз за разом стремились убить Ахмата Кадырова по несколькими причинам. С одной стороны, чеченскому лидеру хотели отомстить за то, что он занял сторону федеральных сил.

Мой отец выступил против Масхадова с Басаевым, сказал: это [терроризм] не джихад, а предательство законов ислама. Вот в чем было наше принципиальное разногласие. Они приговорили Ахмата-Хаджи к смертной казни Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кроме того, сепаратисты рассчитывали, что после убийства Кадырова в их ряды вернутся боевики, перешедшие на сторону федеральных сил после гарантий амнистии от чеченского президента. Только в первой половине 2004 года бандитское подполье покинули четверо приближенных Аслана Масхадова.

Аслан Масхадов

Среди них Магомед Хамбиев и начальник охраны Масхадова Шаа Турлаев. Причем бывшие сепаратисты сразу заявляли о том, что больше не намерены менять свою сторону. «Нам нет дороги назад к тем, кто в горах», — утверждал бывший полевой командир Артур Ахмадов.

«Его внутренности вынесло из тела»

В конце мая 2004 года представитель Регионального оперштаба по управлению контртеррористической операцией Илья Шабалкин сообщил о ликвидации двух организаторов теракта на стадионе «Динамо» — 26-летнего полевого командира Тауса Удаева и 24-летнего боевика Саида-Эмина Элиханова.

В этом же месяце на сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-Центр» (признан экстремистским и запрещен в России) появилось сообщение Шамиля Басаева, в то время — вице-президента ЧРИ, который брал на себя ответственность за подрыв Ахмата Кадырова.

Нашими моджахедами в рамках операции «Возмездие» проведена спецоперация «Нал-17», и приведен в исполнение приговор шариатского суда по отношению к (...) Кадырову Из сообщения террориста Шамиля Басаева

Террорист Шамиль Басаев

В другом сообщении месяц спустя Басаев сообщил, что убийцам Кадырова заплатили 50 тысяч долларов. Два года спустя, в ночь на 10 июля 2006 года, российские спецслужбы ликвидировали Басаева близ ингушского села Экажево. Другой организатор теракта против Кадырова, Сулейман Имурзаев (Хайрулла), ненадолго пережил «террориста номер один».

После ликвидации Басаева Имурзаев стал вице-президентом ЧРИ, но 4 апреля 2007 года его ликвидировали на окраине горного села Агишбатой. Это произошло за день до инаугурации нового президента Чечни Рамзана Кадырова, который считал Имурзаева своим кровным врагом.

Пуль было так много, и легли они настолько кучно, что половину внутренностей [Имурзаева] буквально вынесло из тела. Помимо обширной раны на животе, у убитого имелось еще и одиночное огнестрельное ранение головы Из воспоминаний следователей прокуратуры

В причастности к организации теракта против Ахмата Кадырова также подозревались личный помощник Басаева Ризван Исаев и полевой командир Юнади Турчаев, правая рука Доку Умарова, — о последнем Рамзан Кадыров отзывался как о самом подлом и кровожадном террористе. Исаев был ликвидирован в ноябре 2004 года, а Турчаев — в 2005 году.

«Что делает прокуратура — дело десятое»

Если все организаторы теракта на стадионе «Динамо» были ликвидированы на протяжении нескольких лет после преступления, то с поиском непосредственных исполнителей взрыва дело оказалось сложнее. В мае 2004 года следователи проверили больше 100 жителей Грозного, но все они оказались непричастны к подрыву Ахмата Кадырова.

Также под подозрением оказались около 50 рабочих и сотрудников служб ЖКХ, которые занимались ремонтными работами на стадионе. Пять дней спустя после теракта следствие определилось с предполагаемым исполнителем теракта — строителем из села Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни Лом-Али Чупалаевым.

Первый вице-премьер Чечни Рамзан Кадыров (в центре) и исполняющий обязанности президента Республики Сергей Абрамов (справа) по окончании финального матча Кубка России по футболу между командами «Крылья Советов» (Самара) и «Терек» (Грозный). Свою победу (1:0) команда «Терек» посвятила памяти Ахмата Кадырова

Сам мужчина в милицейские сводки не попадал, в отличие от своих братьев: один из них, Саид-Амин, состоял в банде Руслана Гелаева и был ликвидирован в 1996 году, а второй — Саид-Магомед — был подручным Шамиля Басаева, за что его приговорили к 16 годам лишения свободы.

Следователи предполагали, что Лом-Али Чупалаев также ступил на преступный путь. Но проверка, длившаяся месяц, показала, что строитель непричастен к теракту.

Тогда в апреле 2005 года Рамзан Кадыров, недовольный официальным следствием, заявил о начале собственного расследования

В 2007 году прокурорское расследование было приостановлено, а год спустя Кадыров заявил, что все причастные к взрыву на стадионе «Динамо» преступники были найдены и ликвидированы. Впрочем, их имена так и остались тайной.

Уничтожен тот, кто взял на себя ответственность за убийство, уничтожены те, кто косвенно причастен. А что там делает прокуратура — это дело десятое Рамзан Кадыров, глава Чечни

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После гибели Ахмата Кадырова временно исполняющим обязанности главы Чечни был назначен председатель правительства Сергей Абрамов. Одним из первых он подписал документ, согласно которому семьям погибших при теракте выделили по 300 тысяч рублей, а пострадавшим — от 15 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.

В Чечне был объявлен пятидневный траур, который продлился до 14 мая, — в это время по местному телевидению транслировали лишь чтение Корана. Президент России Владимир Путин своим указом посмертно удостоил Ахмата Кадырова звания Героя России.

10 мая в 9 часов утра Ахмата Кадырова похоронили рядом с предками на кладбище родного села Центарой

Стадион «Динамо» в Грозном начали восстанавливать спустя три года после теракта: спортивный объект назвали в память о покойном вице-спикере чеченского парламента Султане Билимханове и торжественно открыли 8 мая 2007 года.