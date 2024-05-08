Месть или расчет? Почему СССР бойкотировал Игры-1984 в США

Ровно 40 лет назад, 8 мая 1984 года, СССР официально объявил о бойкоте летних Олимпийских игр-1984 в Лос-Анджелесе. Многие считают, что решение было зеркальным ответом на аналогичный поступок западных держав перед Играми-1980 в Москве, однако на самом деле все обстояло гораздо сложнее. Ситуация вокруг Игр стремительно менялась и советское руководство до последнего не знало, как поступить — отправлять делегацию или отказаться от участия. «Лента.ру» — подробнее о причинах и последствиях того решения, ставшего судьбоносным для целого поколения спортсменов.

«Узнав о бойкоте, я был зол и разочарован. Я был на самом пике физической формы, когда стало известно, что мы не полетим в Лос-Анджелес. Буквально задыхался от злости из-за этого решения», — вспоминал советский гимнаст Дмитрий Билозерчев, который за год до Лос-Анджелеса стал абсолютным чемпионом мира. В 1985-м он попадет в ДТП, получит страшную травму ноги, но чудом восстановится и возьмет-таки три олимпийских золота на Играх-1988. Но так повезет далеко не всем советским атлетам, потерявшим возможность выступить на Олимпиаде-1984.

«Мы уже успели выбрать дом в Олимпийской деревне»

Еще в 1982 году в СССР никто даже не обсуждал идею бойкота Игр в Лос-Анджелесе. По воспоминаниям Виталия Смирнова, который возглавлял Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР и одновременно имел должность в руководстве Международного олимпийского комитета, американская сторона находилась в диалоге с советскими коллегами. Делегации из-за океана несколько раз приезжали в Москву, чтобы перенять опыт организации крупных соревнований. Аналогичные поездки совершала и советская сторона.

Часто можно было слышать, что, мол, наша страна изначально хотела отомстить американцам за бойкот московской Олимпиады, но, по-моему, это не соответствует истине. Правда в том, что руководители советского спорта, в том числе и я, неоднократно бывали в Лос-Анджелесе, находились в постоянном контакте с местным оргкомитетом и даже успели выбрать дом в олимпийской деревне, где должна была размещаться наша команда

И Смирнов, и многие другие участники тех событий считают поворотной точкой движения Советского Союза в сторону бойкота назначение на пост председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР Марата Грамова в 1983-м. Он был максимально далеким от спорта человеком, путался в терминологии и, по словам Смирнова, не особо желал разбираться в новой для себя сфере.

Марат Грамов

Уже спустя год после назначения Грамов оказался на грани увольнения из-за исторического провала сборной СССР на зимних Олимпийских играх-1984 в Сараево. Советские спортсмены впервые в истории не смогли победить в общекомандном медальном зачете, а главный спортивный функционер понимал, что нового провала, да еще и на территории идеологического противника ему точно не простят. Бойкот для Грамова был отличным решением в создавшейся ситуации, эту идею он начал продвигать высшему руководству СССР во главе с болеющим Константином Черненко. Первое лицо государства, как и многие его приближенные, любви к спорту не питал. Правда, в правящей верхушке партии были исключения.

Мы готовимся к Играм в Лос-Анджелесе. И хотя до нас доходят разговоры о возможном бойкоте с нашей стороны, мы никогда не опустимся до уровня американцев Гейдар Алиев, член политбюро ЦК КПСС

Спорт внутри политики

Возможно, задумка Грамова провалилась бы, но происходившие вокруг события работали на него. В 1983 году президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла», во въездной визе в Америку было отказано олимпийскому атташе СССР Олегу Ермишкину, которого местные спецслужбы заподозрили в связях с КГБ. Помимо этого, американские власти запретили советским чартерам со спортсменами приземляться в аэропорту Лос-Анджелеса, а также не согласились пускать в местный порт теплоход «Грузия», являвшийся плавучей базой сборной СССР.

Вишенкой на торте стали инциденты с наездом грузовика на прохожих в Лос-Анджелесе рядом с Олимпийской деревней и стрельбой по случайным прохожим в Сан-Диего. Кроме того, американский частный детектив Джон Миллер устроил впечатляющий перформанс на олимпийских объектах, проникнув туда с украденным жетоном сотрудника службы безопасности и собрав множество секретной информации. Этот случай широко освещался в советской прессе.

Рональд Рейган

После этого советское руководство потребовало от американской стороны письменных гарантий безопасности для олимпийцев из стран соцлагеря, но организаторы делать это отказались. На фоне этих событий Грамов 29 апреля 1984-го направил в Политбюро ЦК КПСС записку с обоснованием нецелесообразности участия в Играх, а уже 5 мая комитет принял решение о бойкоте Игр. «Считать нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развернутой в США антисоветской кампании», — говорилось в постановлении.

Окончательно решение о бойкоте было утверждено спустя три дня. Национальный олимпийский комитет СССР единогласно проголосовал за отказ от участия советской стороны в Олимпиаде. Среди поддержавших инициативу был и Смирнов.

Это один из тех поступков в жизни, за который мне стыдно. Бойкот — это всегда тупик, он не помогает добиться никаких целей и ни к чему не ведет, кроме трагедии для конкретных спортсменов Виталий Смирнов

«Дружба» вместо Калифорнии

Помимо СССР Олимпиаду в Лос-Анджелесе бойкотировали практически все страны соцлагеря. Исключением стали Югославия, Китай и Румыния, которая с 20 золотыми медалями прыгнула аж на второе место медального зачета. Первыми с 83 победами предсказуемо стали хозяева турнира. Советским же спортсменам пришлось изображать радость от принятого наверху решения и готовиться к «Дружбе-84» — альтернативным соревнованиям для отказников.

Полным ходом развернулась мощная антиолимпийская кампания с привлечением известных спортсменов: мол, правильное решение, ехать в Лос-Анджелес небезопасно, и прочая чушь. Меня, кстати, тоже подключали. Журналисты сочиняли тексты, а мы подписывали. А что было делать? Время было такое. Но если честно, ни тогда, ни сейчас не знаю ни одного спортсмена, кто в самом деле бы так считал Людмила Кондратьева , победительница ОИ-1980 в беге на 100 метров

«Дружба», в которой были представлены все олимпийские, кроме футбола, и три неолимпийские дисциплины, проходила в два захода летом и осенью 1984-го, участников соревнования принимали разные социалистические страны, а советские спортсмены по итогам собрали сумасшедшие 126 медалей. Грамов был в восторге. «Игры "Дружбы" имели успех и способствовали миру, более тесному сотрудничеству и взаимопониманию. А вот в Лос-Анджелесе была безудержная коммерциализация и открытое наступление бизнеса на олимпийские идеалы. У нас же царила по-настоящему душевная атмосфера», — заявлял функционер.

Оптимизма Грамова не разделяет проехавшая мимо Лос-Анджелеса легкоатлетка Иоланда Чен, которая в 2017-м эмоционально выступила на Первом канале. «Нам сообщили про "Дружбу-84" — что это не менее важный старт, и там будут хорошие призовые. Тогда многие поверили. А сейчас я могу точно сказать: да на хрен эта "Дружба" не нужна! Спроси сегодня кого угодно — ни одного чемпиона оттуда не вспомнит. Даже я», — заявила она.

Разбитые мечты

Помимо Билозерчева, хеппи-энд в спортивной судьбе после бойкота Игр-1984 случился у нынешнего президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. На момент отказа от поездки в Лос-Анджелес 20-летний спортсмен был действующим чемпионом мира и являлся одним из фаворитов Игр, однако выступать ему пришлось на «Дружбе-84». Сам Мамиашвили вспоминает, что всячески поддерживал решение властей о бойкоте, но не уверен, что занимал бы аналогичную позицию, если бы на тот момент был более зрелым спортсменом. В итоге Мамиашвили прошел еще один полноценный олимпийский цикл и взял свою золотую медаль на Играх-1988 в Сеуле.

Михаил Мамиашвили (в центре) проводит прием

Гораздо драматичнее сложилась судьба борца вольного стиля Салмана Хасимикова. Он был на 10 лет старше Мамиашвили, взял четыре золота мировых чемпионатов, но на Олимпиаде выступить так и не смог. Перед Играми-1976 спортсмен получил травму, спустя четыре года из-за нового повреждения не отобрался на домашнюю Олимпиаду, а когда со здоровьем было все в порядке, и казалось, что третьи Игры от него уж точно никуда не уйдут, СССР их бойкотировал.

Из-за бойкота не стали по-настоящему великими советские гимнастки Ольга Мостепанова и Ольга Бичерова. Первая в возрасте 14 лет взяла два золота на чемпионате мира-1983, а вторая была победительницей первенства планеты в индивидуальном многоборье. В итоге Мостепанова завершила карьеру уже в 1985-м, а Бичерова — в 1988-м. Олимпиад в их жизни так и не случилось.

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В последние месяцы идут постоянные дискуссии по поводу необходимости бойкота сборной России летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Главными сторонниками такого решения выступают Ирина Винер, никогда не выступавшая на высоком уровне, а также Станислав Поздняков и Елена Вяльбе, завоевывавшие золотые медали Игр в период, когда ни о каких бойкотах речи не шло.

Мамиашвили, переживший отказ сборной СССР от Игр в Лос-Анджелесе, высказывается гораздо менее радикально. «Российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх, чтобы доказать, что, несмотря на все сложности, ограничения и санкции, медали главных мировых спортивных форумов все равно уедут в сильнейшую державу — Россию», — недавно заявил он ТАСС.