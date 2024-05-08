Почему в 1947 году в СССР отменили смертную казнь

В нашей стране начиная с 1917 года смертная казнь несколько раз отменялась и вслед за этим возвращалась вновь. Впервые она была отменена сразу после Февральской революции, но очень скоро вновь восстановлена Временным правительством. После октября смертную казнь отменили снова и снова ненадолго – до постановления от 5 сентября 1918 года «О красном терроре». С тех пор смертная казнь через расстрел (иногда – на месте и без малейших судебных проволочек) применялась еще три десятилетия. Но в 1947 году все вновь изменилось.

Что произошло в 1947 году

26 мая 1947 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене смертной казни». В нем говорилось о том, что историческая Победа советского народа над фашизмом обеспечила на длительное время «дело мира» в международном масштабе. Учитывая это, а так же идя навстречу пожеланиям профсоюзных и других «авторитетных организаций, выражающих мнение широких общественных кругов» Президиум Верховного Совета СССР постановил отменить на территории СССР смертную казнь, заменив ее на заключение сроком 25 лет.

Принимая такое решение, Сталин и его ближайшее окружение достигали сразу нескольких целей. Прежде всего, народ действительно устал от крови. Позади были Гражданская война, годы «большого террора», Великая Отечественная война, унесшие миллионы жизней. Людям и в самом деле нужно было дать передохнуть от непрерывных смертей.

Кроме того, Великая Отечественная лишила страну миллионов рабочих рук, а между тем, фабрики и города лежали в руинах. Заменяя смертную казнь на заключение, правительство страны получало бесплатную рабочую силу. Наконец, отмена смертной казни представляла СССР в более выгодном свете на международной арене. В то время как во Франции продолжали использовать такую средневековую казнь, как отсечение головы посредством гильотины, в США вовсю использовали электрический стул, СССР, имевший ореол мрачного кровожадного государства, отменяет смертную казнь!

Впрочем, длилось это благолепие недолго. Уже в 1950 году смертная казнь вновь появляется в Уголовном кодексе СССР. Произошло это в связи с печально знаменитым «ленинградским делом».

«Ленинградское дело»

Большая часть документов по этому делу до сих пор находится на закрытом хранении. Тем не менее в общих чертах ситуация более или менее ясная. В Ленинграде обосновалась группа во главе с Ждановым – первым секретарем Ленинградского обкома партии, Вознесенским – председателем Госплана СССР, и Кузнецовым – вторым секретарем Ленинградского обкома. В составе группы были руководители партийных и советских органов Ленинграда и области, и другие лица. Вина их заключалась в чрезмерной самостоятельности: провели в городе на Неве без согласования с руководством всесоюзную ярмарку, поговаривали о необходимости создания коммунистической партии РСФСР в противовес всесоюзной партии и т.д. Сталин относился к ленинградцам доверительно, и поговаривали, что он видит в них (в частности, в Кузнецове и Вознесенском) своих преемников.

После того, как скоропостижно скончался Жданов, пользовавшийся большим доверием Сталина, Берия и Маленков начали интриговать против соперников, и их аппаратные игры завершились полным разгромом «ленинградцев». Сталин не мог допустить даже мысли о создании компартии РСФСР, прекрасно понимая, что подобный сепаратизм привел бы к расколу партийного единства, а в итоге -- к распаду страны. Кроме того, ему предъявили документы, доказывающие подтасовку результатов тайного голосования на Ленинградской партийной конференции и другие «художества» ленинградских товарищей, такие как коррупция, личное обогащение и т.д. Этого мнительный и впавший, по всей видимости, на старости лет в паранойю вождь стерпеть не мог. Был запущен репрессивный маховик.

Идя навстречу «пожеланиям трудящихся»

В общей сложности по «Ленинградскому делу» было осуждено 214 человек. 188 были приговорены к различным срокам лишения свободы. А как быть с основными фигурантами?

12 января 1950 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам». Текст Указа гласил, что смертная казнь в отношении изменников Родины и шпионов вводится вновь, опять же, по причине многочисленных обращений и пожеланий трудящихся.

При этом – дело неслыханное в мировой юридической практике – этот Указ имел обратную силу, то есть по нему на смерть осуждены были даже те, кто получил сроки в период недолгого моратория.

Таким образом, к расстрелу были приговорены 26 фигурантов «Ленинградского дела».