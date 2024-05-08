С «лейкой» и блокнотом: опубликованы секретные документы из личных дел фронтовых писателей

В канун Дня Победы Министерство обороны России обнародовало ряд рассекреченных документов. Они касаются личных дел писателей-фронтовиков. Также в разделе на сайте ведомства есть информация о реальных прототипах героев известных книг.

© Кадр из фильма "А зори здесь тихие"

Как сообщили в министерстве, мультимедийный историко-познавательный раздел "Живые книги о главном. Правда войны в произведениях писателей-фронтовиков" был запущен в канун Дня Великой Победы и сопровождается уникальной подборкой исторических документов. Их выбирали в фондах Центрального архива военного ведомства.

Все это также приурочено к юбилеям выхода в свет нескольких важных книг военной прозы.

Речь о произведениях Бориса Васильева "А зори здесь тихие…", (1969 г.), Юрия Бондарева "Горячий снег" (1969 г.), а также о всем известных книгах Константина Симонова "Живые и мертвые" (1959 г.) и Валентина Катаева "Сын полка" (1944 г.), передает РИА Новости.

Например, были обнародованы выписки из личного дела писателя Юрия Бондарева - в честь 55-летия романа "Горячий снег".

Также специалисты представили автобиографию и фотокарточки маршала Родиона Малиновского. Он является прообразом одного из главных героев романа (командарма Бессонова).

Опубликованы и воспоминания самого автора о событиях Сталинградской битвы. Кроме того, рассекречены оперативные сводки и боевые донесения того времени. Появились и записи переговоров военачальников со штабами, а также наградные листы участников сражения.

Раскрыты и нюансы создания повести "А зори здесь тихие...", которая вышла в 1969 году. Сообщается, что целью Бориса Васильева было передать черты реальных женщин, которые оказались на фронте.

"А вот интеллигентную Соню Гурвич прозаик преимущественно списал с собственной жены - Зори Поляк", - отметили в ведомстве.

С супругой, кстати, Борис Васильев познакомился в годы Великой Отечественной - в тот момент, когда его отправили учиться в Военную академию бронетанковых и механизированных войск. Это случилось после ранения писателя.

Отмечается, что желающие могут ознакомиться с актом вручения медалей "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", которой был награжден Борис Васильев.

В разделе также можно найти учетную карточку награжденного фотокорреспондента Михаила Бернштейна. Он стал прототипом персонажа романа "Живые и мертвые" Константина Симонова фотокорреспондента Мишки Вайнштейна.

"Образ был собирательным, но характер Симонов списал именно с Бернштейна", - уточнили в Минобороны.