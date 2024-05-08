Как Австрия встретила освобождение от фашизма

ВЕНА, 8 мая. /ТАСС/. радостью и благодарностью встретили советских солдат, освободивших Австрию от фашистов в 1945 году. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС Элеонора Дюпуи, дочь австрийки и красноармейца.

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По ее словам, многие были убеждены в бессмысленности и разрушительности войны.

"Кого-то преследовали нацисты, например евреев. Я знаю еврейскую семью, которая приветствовала русских, это было спасением, бойцы Сопротивления тоже были рады. Я считаю это освобождением, но есть люди, которые называют это оккупацией", - рассказала Дюпуи.

Свой опыт общения с советскими военными Дюпуи описала как хороший.

"В нашем доме были расквартированы русские, в квартире одинокой женщины, расположенной под нами, проживали пять офицеров. По отношению к нам, детям, они были очень милыми - приносили небольшие подарки, шоколад или виноград, что-то поесть. Я также помню, что мне подарили фартук", - сказала она.

Родители Дюпуи познакомились летом 1945 года в городе Санкт-Пёльтен, расположенном в 60 км к западу от Вены. Дюпуи родилась в апреле 1946 года, на тот момент ее отец уже уехал из города. Мать рассказала ей о нем только в 1955 году, когда войска союзников ушли из Австрии. На тот момент девочке было девять лет. Со слов матери Дюпуи узнала, что ее отец был родом из Твери, его могли звать Михаил Громан или Гросман.

Дюпуи неоднократно посещала Россию с 2002 года в поисках информации об отце. В октябре 2023 года Дюпуи нашла блокнот своей матери, в котором обнаружила новое написание возможной фамилии отца - Крован. С помощью этих записей она надеется продолжить поиски. В апреле в Русском доме в Вене состоялся предпремьерный показ документального фильма "Я найду тебя, отец!", рассказывающий историю Элеоноры Дюпуи.