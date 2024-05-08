Раскрыта тысячелетняя тайна Камня Судьбы

Камень Судьбы, также известный как Скунский Камень, — древний шотландский артефакт, используемый при коронации королей Шотландии и Англии. Вероятно, в этих же целях он применялся и в древнем гэльском королевстве Дал Риада, существовавшем в V-IX веках нашей эры.

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Легендарное происхождение

Недавно британские ученые провели повторное исследование Камня Судьбы, представляющего собой кусок древнего красного песчаника массой более полутора центнеров. По легенде, этот камень когда-то вместо подушки использовал ветхозаветный Иаков. Как раз во время сна на нем ему и было явлено чудо — Лестница в Небо. Другая мифическая версия гласит, что Скунский Камень был алтарем Святого Колумбы — ирландского монаха, принесшего христианство в Шотландию.

Новая теория

Правда, ученые после детального исследования не подтвердили ни одну из этих версий. Судя по всему, камень изначально мог быть ступенью или порогом, о чем свидетельствуют многочисленные следы ног. Похоже, что на него многократно наступали в торжественных случаях. Это подтверждает сведения о том, что во времена Дал Риады артефакт был установлен в основание трона местных правителей.

История артефакта

Ранее у ученых были сомнения в этом факте, ведь первое достоверное упоминание о камне в церемонии коронации шотландского правителя Александра II относится к 1249 году. Спустя примерно полвека реликвия была захвачена английским королем Эдуардом I и перевезена на хранение в Вестминстерское аббатство, где с тех пор использовалась уже при коронации английских монархов.

Новые исследования предполагают, что камень был добыт в районе Скуна — древней столицы Шотландского королевства и первоначально использовался в качестве алтаря или ступени в первых христианских храмах, а, может быть, даже являлся частью старинного римского сооружения.