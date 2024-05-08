Стоять – бояться: что известно о преступных группировках в СССР

«Черные кошки»

Ее также называли бандой высокого блондина и бандой Ивана Митина. Преступная группировка считается самой загадочной на постсоветском пространстве. Она не давала покоя жителям Москвы и Московской области долгих три года. Костяк банды состоял из 11 человек, которые проживали в подмосковном Красногорске. Восемь членов группировки работали на Красногорском оборонном заводе, двое были курсантами военных училищ. По Москве ходил слух, будто бы банда перед ограблением рисует на двери квартиры или магазина изображение черной кошки.

Первое преступление банда совершила 1 февраля 1950 года. «Черные кошки» попытались ограбить продовольственный магазин в Тимирязевском районе. В этот же день старший оперуполномоченный Кочкин совершал проверку криминогенности района. Он попросил Митина и его приятелей предъявить документы и получил в ответ выстрел из нагана. Поймать бандитов по горячим следам не удалось, и оперативники тщетно потратили полгода на поиски.

Всего «митинцы» совершили 28 разбойных нападений, убили 11 человек, 12 ранили. Так как все они были спортсменами, то большинство преступлений совершали близ стадионов. Подвела «Черных кошек» неосмотрительность. Один из членов банды по фамилии Лукин выкупил у красногорского стадиона бочку пива, что вызвало у милиции подозрения. За ним установили слежку и через некоторое время вышли на след всей банды. Ивана Митина и его сообщника Александра Самарина приговорили к смертной казни через расстрел.

«Фантомасы»

Одна из самых нашумевших бандитских группировок действовала в Ростове-на-Дону с 1968 по 1973 год. Прозвище «фантомасы» преступники получили за театральную походку и обязательный атрибут для маскировки лица – черные чулки.

Четверо молодых людей под предводительством братьев Вячеслава и Владимира Толстопятовых нападали только на кассиров государственных учреждений, где должна была выдаваться зарплата. Группировка была вооружена самодельным огнестрельным оружием и была технически амбициозна. По городу ходил слух, будто бы «фантомасы» готовятся собрать вертолет для воздушных налетов. В действительности же бандиты использовали для ограблений похищенные автомобили.

Чтобы понять, в какой день совершить налет, Вячеслав «устраивался» на работу в учреждение, узнавал, где расположена касса и в какие дни сотрудникам выдают аванс и зарплату. Бандитам везло не всегда: бывало, что инкассаторы не приезжали в срок или на месте преступления их отпугивало знакомое лицо. Жители Ростова-на-Дону бандитов не боялись и могли дать им отпор. Но и злоумышленники не церемонились с горожанами. Им ничего не стоило выстрелить в старика, который бросился на них с палкой.

Арестовать участников банды удалось 7 июня 1973 года, когда они пытались ограбить кассу НИИ «Южгипроводхоз». К этому моменту они совершили 14 вооруженных нападений, убили двух горожан, троих ранили. Для облавы бандитов были привлечены больше сотни сотрудников милиции, а также был создан оперативный штаб МВД. Братьев Толстопятовых и Владимира Горшкова приговорили к смертной казни, а остальных восьмерых участников к разным срокам тюремного заключения.

«Тяп-Ляп»

В Казани в 80-х о молодежи говорили, что она ездит по городу и стреляет в прохожих из обрезов. Такое представление сформировалось из-за «тяп-ляповцев», которые поставили цель навести ужас на горожан, подчинить себе улицы, микрорайон, а затем и весь город. Лидеры банды жили близ завода «Теплоконтроль» (отсюда и возникло ироничное название группировки).

Одним из главарей банды считался 24-летний Сергей Антипов, который недавно освободился из тюрьмы. Он предложил администрации города открыть в подвале пятиэтажки спортивный клуб. Антипов в красках рассказал, как подростки заинтересуются здоровым образом жизни и перестанут праздно шататься по улицам. Администрации идея понравилась, Сергей сам оборудовал спортклуб кустарным инвентарем.

Вскоре в секцию хлынули подростки, многие из которых хотели стать сильными, чтобы отомстить обидчикам. Отбор «годных» проходил по жесткому принципу: Антипов приказывал новичку подойти ближе и бил его в лицо кулаком. Если кандидату удавалось выстоять, его принимали в члены спортклуба. Банда «тяп-ляповцев» формировалась не только из добровольцев. Иногда Антипов посещал спортивные состязания и высматривал юношей с бандитской жилкой.

Помимо огнестрельного оружия? «тяп-ляповцы» использовали велосипедные цепи, арматуру и ломы. Не щадили даже беременных женщин. По пути к месту преступления они выкорчевывали телефонные будки, чтобы никто из пострадавших или свидетелей на улице не мог вызвать скорую помощь или милицию.

Мало кто из жертв ОПГ писал заявления, поскольку все население Казани было запугано бандитами. Одни члены группировки обворовывали обеспеченные дома, выносили из них предметы роскоши 80-х – кассетные магнитофоны, ковры, хрусталь. Другие «чистили» дачи, угоняли моторные лодки. В местном главке создали оперативную группу для устранения банды.

31 августа 1978 года «тяп-ляповцы» вступили в серьезное противостояние с милицией, которая вынуждена была применить силу и обезвредить банду. Четверо участников ОПГ приговорили к расстрелу, остальные были осуждены на длительные сроки.