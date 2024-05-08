Красная горка: почему этот народный праздник называют Антипасхой

В следующее воскресенье после Пасхи в России отмечают народный праздник — Красную горку. В православном календаре этот день также называют Антипасхой или Фоминым воскресеньем. Праздник зародился еще в языческие времена, но с веками вобрал в себя христианские традиции. О значении трех названий праздника, народных обычаях и запретах церкви на Красную горку узнала «Газета.Ru».

© Юрий Белинский/ТАСС

Что такое Красная горка

Красная горка — праздник, в котором переплелись языческие и православные традиции. Ее всегда отмечают в первое воскресенье после Пасхи.

Красная горка — народное название праздника. Православная церковь называет этот день Фоминым воскресеньем или Антипасхой, уточнил в беседе с «Газетой.Ru» историк Дмитрий Вятчин.

Почему Красную горку называют Фоминым воскресеньем

Эта версия названия связана с одним из новозаветных апостолов — Фомой. Согласно Евангелию, в отличие от остальных учеников Христа, он не поверил в воскрешение учителя. Тогда на восьмой день после этого чуда Иисус предстал перед Фомой. Но апостол согласился поверить в воскрешение, только увидев у Спасителя раны от гвоздей и дотронувшись до них.

После этого Фома стал одним из самых преданных проповедников учения Иисуса Христа, хотя в народе за ним и закрепился эпитет «неверующий». В Библии сказано, что Фома основал храмы в Палестине, Эфиопии, Месопотамии, Индии, Парфии. Последней страной его проповеди считается Индия, где за имя Христово святой апостол принял мученическую смерть.

© Фрагмент картины Рембрандта Харменс Ван Рейна «Неверие апостола Фомы». 1634 год

Почему Красную горку называют Антипасхой

Второе церковное название Красной горки — Антипасха, которое появилось в IV веке. Противопоставления празднику Воскресения Христова тут нет. С греческого название можно перевести как «вместо Пасхи» или «подобная Пасхе». Этот день по православным традициям отмечают так же радостно, а богослужения посвящены Христову воскресению и апостолу Фоме.

Кроме того, Антипасха знаменует завершение Светлой седмицы. В храмах служат литургию по праздничному пасхальному чину.

Антипасха или Фомино воскресенье всегда приходится на восьмой день после Пасхи, а число «8», согласно иудейской и христианской традиции имеет особый смысл. Число «7» завершает земное исчисление времени, «8» связано с воскрешением Христа и находится за пределами времени, означая жизнь, которая ждет впереди — Царство Божие.

Когда отмечают Красную горку в 2024 году

Красную горку отмечают ровно через неделю после праздника Воскресения Христова.

В 2024 году Пасха была 5 мая, соответственно, Красная горка будет 12 мая.

С воскресенья Красной горки у восточных славян начиналась веселая Радоницкая неделя — дни сватовства, заключения браков, гуляний, пиров, а также поминания усопших родственников. В 2024 году она продлится с 12 по 18 мая.

Обычаи и традиции на Красную горку

Во времена язычества восточные славяне устраивали на холмах и пригорках храмы-капища, где приносили жертвы богам. Такие места чаще всего назывались «красными горками». По словам историка Дмитрия Вятчина, сам праздник был посвящен приходящей весне: именно пригорки и холмы первыми освобождались из-под снега. На Красную горку разжигали костры в честь Даждьбога — бога солнечного света и плодородия.

Изначально Красная горка — это торжество весны и любви у славян, праздник носил увеселительный характер. Люди играли, водили хороводы, плели венки, пели песни — встречали весну. Со временем языческий праздник вобрал в себя христианские идеи и ценности Дмитрий Вятчин, историк

В этот день незамужние девушки с угощениями взбирались на пригорки и устраивали обряды закликанья весны . Красная горка с древних времен считался именно девичьим праздником, в который происходили смотрины невест и женихов и сватовство.

Позднее на Красную горку стали играть свадьбы, объединяя веселье по поводу пришедшей весны с радостью создания новой семьи.

© «Хоровод». Современная федоскинская миниатюра

Красная горка связана со многими старинными обрядами и традициями:

Особое гадание. В этот день молодежь спускала с горы крашеные в красный цвет яйца. Чем дальше укатится яйцо, тем более долгая жизнь ждет его владельца.

Призыв весны. В древности праздник носил заклинательный характер: особыми действиями и песнями — «веснянками» — язычники выражали радость в связи с окончательным приходом тепла и надеялись удержать его, ускорить появление зелени — почек, листьев на деревьях, травы на лугах.

Одна из таких веснянок:

«Весна, весна красная!

Приди, весна, с радостью,

С радостью, с радостью,

С великою милостью,

Со льном высоким,

С корнем глубоким,

С хлебами обильными».

Посещение кладбищ. Так как в саму Пасху посещение кладбищ не рекомендуется церковью, это делалось на Красную горку. Люди ходили на кладбище и оставляли на могилах еду, напитки и крашеные яйца.

Обливание водой. В этот день молодые люди поливали своих избранниц водой. Традиция велела свататься к облитой девушке. Если этого не следовало, то родственники несостоявшейся невесты могли побить горе-жениха.

Лучший день для свадьбы. Красную горку в народе называли «девичьим праздником» из-за традиции свататься и играть свадьбы. Поскольку крестьяне сильно зависели от плана сельскохозяйственных работ, все свадьбы проводились либо ранней весной до посевной — на Красную горку (тем более, это первое воскресенье после длительного поста, когда разрешается таинство венчания), либо осенью после сбора урожая.

Празднование Красной горки в наши дни

Далеко не все традиции празднования Красной горки дошли до наших дней. Некоторые сместились на другие даты. Например, традиция ходить в гости с яйцами на Красную горку трансформировалась в христосование на Пасху.

В наши дни Красная горка как праздник утратила языческий смысл, которым обладала изначально. Современная молодежь не закликает весну, не устраивает гуляний и танцев. Однако часть вековых традиций сохранилась. По-прежнему принято посещать храмы, печь куличи, свататься и вступать в брак. Дмитрий Вятчин, историк

Церковные традиции в праздник

Как уточнил историк, в православии Фомино воскресенье посвящено воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после Воскресения.

С приходом на Русь православия Красная горка не утратила своего значения, а наоборот, усилила его. Этот день совпал с окончанием светлой пасхальной недели и по своему значению приблизился к Пасхе. Осталась традиция играть в этот день свадьбы, запрещенные во время Великого поста. Православная церковь отмечает этот день так же радостно, как и Пасху, с взаимным праздничным приветствием.

«В церквях совершали богослужения, посвященные воскресению Христа и его явлению апостолу Фоме, отсюда и другое название праздника — Фомино воскресенье. Православные исполняли пасхальные песнопения, приветствовали друг друга словами «Христос воскресе! — Воистину воскресе!» и целовались три раза. Также во время Красной горки снимался запрет на венчание», — подчеркнул Дмитрий Вятчин.

По церковным традициям, этот день считается благословенным для создания семьи. После долгого перерыва из-за Великого поста вновь начинают проводиться обряды венчания. Свадьба, сыгранная в этот день, по поверьям сулит молодым долгие годы жизни в счастье, любви и достатке.

© Владимир Смирнов/ТАСС

Приметы на Красную горку

Большинство примет на Красную горку связаны со свадьбами и семьей:

Если разбился бокал, ждите рождения ребенка: мелкие осколки — будет девочка, крупные — будет мальчик.

Если накануне ночью случились заморозки, первым в семье должен родиться мальчик.

Кто на Красную горку женится, тем век жить в любви и достатке.

Считалось дурной приметой просидеть на Красную горку дома — в этом случае девушке или парню пророчили несчастливую семейную жизнь или вовсе ее отсутствие.

Что можно и нельзя делать на Красную горку

Несмотря на то, что праздник уходит корнями в язычество, со временем Красная горка приобрела религиозный характер, поэтому церковь определила целый список правил: что делать можно и чего делать нельзя.

Согласно церковным правилам, в этот день можно:

жениться и венчаться;

подавать милостыню в память о Христе;

печь куличи, красить яйца;

посещать кладбища (соблюдая некоторые правила и ограничения).

На Красную горку при посещении кладбища церковь не разрешает наводить порядок на могилках, устраивать там же поминки, оставлять у захоронений еду. Кроме того, в этот день не рекомендуется заниматься уборкой дома, а также мыться и стричься, гневаться, пить алкоголь и работать в огороде.