История одного сражения: как снимали фильм «Горячий снег»

О фильме Гавриила Егиазарова, вышедшем на экраны в 1972 году, часто говорят: «Это и есть суровая окопная правда». Лучшей похвалы для картины, которую снял бывший фронтовик, пожалуй, и не придумать. Классика советского кино и одна из самых пронзительных лент о войне – «Горячий снег». Как снимали героическую драму? Почему главной локацией для кинопроизводства оказалась морозная Сибирь? И зачем нужно было лепить сугробы из нафталина? Обо всем, что осталось за кадром, расскажем в материале MIR24.TV.

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Смотрите х/ф «Горячий снег» 9 мая в 17:10 и 11 мая в 10:10 на телеканале «МИР».

Без лишнего пафоса

«Горячий снег» – это история одного сражения, которое предопределило исход всей Великой Отечественной войны. В центре сюжета – кровавый эпизод Сталинградской битвы, получивший название «Котельниковская операция».

Зимой 1942 года многотысячные немецкие войска оказались в окружении под Сталинградом. Чтобы пробить кольцо, Гитлер отправил танковые части. Остановить наступление предстоит советским бойцам, недавним выпускникам военных училищ. Отступать нельзя, и солдаты понимают, что для многих из них эта схватка с врагом окажется последней.

Вопреки ожиданиям, в фильме Гавриила Егизарова нет лишнего пафоса. Как нет его и в одноименном романе Юрия Бондарева, который лег в основу сценария. И автор книги, и режиссер сами прошли через Сталинградскую битву, поэтому создали фильм с невыдуманными героями, которым действительно веришь с первых минут и до последнего кадра.

Хаос войны, затянутое пороховым дымом поле, пламя подбитых танков, взрывы бомб…. Сцены сражений пугают без спецэффектов. А снег не пачкают красной краской, чтобы объяснить, почему его называют горячим.

Сибирские декорации для битвы под Сталинградом

Снимать эту невероятно правдивую историю было решено в Новосибирской области. По расчетам кинематографистов, край с самыми снежными зимами должен был стать идеальной локацией для натурных съемок. Кроме того, для фильма нужна была техника, и Сибирский военный округ обещал обеспечить группу всем необходимым.

К постройке декораций привлекли солдат-срочников. Так, накануне съемок на окраине рабочего поселка Чик появилась импровизированная «деревня» с дощатыми домиками и церквушкой, которые впоследствии эффектно взрывались и горели в кадре. Сюда же согнали десятки танков и пушек, из военных загашников достали сотни автоматов и солдатское обмундирование.

Всего в съемках были заняты 40 танков Т-34 и 16 орудий артиллерийского дивизиона. Половине танков пришлось играть роль немецких «фердинандов» и «тигров», поэтому их утяжеляли дополнительными конструкциями из жести, на дульную часть ствола надевали специальные набалдашники, на корпусе рисовали кресты.

Далеко не весь инвентарь удалось найти на месте, многое везли из Москвы. Например, всю пиротехнику для взрывов и живых лошадей. Тридцать специально обученных скакунов привезли по железной дороге двумя вагонами прямиком с конного батальона при «Мосфильме». В киношной деревне животных разместили в земляных конюшнях, которые отапливались, чтобы породистые «артисты» не замерзли.

Мыши в золе и снег из нафталина

Сибирская зима оказалась беспощадной к кинематографистам. В тот год стояли редкие морозы, столбики термометров опускались до отметки минус 40 градусов. Между дублями актеры бежали согреваться в «теплушки» – деревянные вагончики с печным отоплением. Но если людям было под силу выдержать морозное испытание, то аппаратура предательски ломалась. Режиссер был вынужден несколько раз останавливать работу и дожидаться из Москвы запасных деталей.

Местные жители жалели артистов, которые ходили по площадке в одних шинельках, и часто приносили им в качестве гостинцев горячие пирожки и жареную курицу. Некоторые очевидцы до сих пор вспоминают, какой неимоверный грохот разносился по поселку во время съемок батальных сцен. В такие дни из соображений безопасности селян просили снимать антенны с крыш и не выпускать детей на улицу.

Однажды для фильма понадобились полевые мыши. Их удалось отыскать в Новосибирском научном институте. А чтобы придать белоснежным грызунам «полевой» вид, их обмазали золой.

По просьбе кинематографистов пришлось добывать и снег. Сибирская зима, как назло, выдалась совсем не такой снежной, как ожидалось. Сугробы «собирали» по полям и довозили к месту кинопроизводства. Ситуация усугубилась с приходом весны. Закончить работу до потепления не успели – уже в марте снег превратился в ручьи. Производство финальных сцен было решено перенести в Подмосковье. Чтобы воссоздать зимнюю атмосферу, на площадку привезли целую машину нафталина, известки и мела. Запах был ужасный, но зрители подмены не заметили.

Билет в большое кино

Актерский состав пронзительной драмы подобрался впечатляющий: Георгий Жженов, Анатолий Кузнецов, Борис Токарев, Вадим Спиридонов, Николай Еременко-младший – все они уже успели сняться в нескольких картинах до этого проекта. Однако для некоторых артистов «Горячий снег» оказался пропуском в большое кино. Так, благодаря эпизодической роли старшины Скорика, начинающего актера Владлена Бирюкова заметили режиссеры и стали приглашать в другие фильмы.

Поиском подходящих кадров среди новосибирских актеров занималась помощница режиссера Валентина Щапова. Она приехала в город перед съемками и ходила по местным театрам, смотрела спектакли, знакомилась с артистами, приглашала их на пробы в Москву. На премьере постановки «А зори здесь тихие» она заметила исполнительницу роли Лизы Бричкиной – Тамару Седельникову. Девушке сразу доверили главную женскую роль в картине Егиазарова.

Чтобы сыграть санинструктора Таню, молодой красавице пришлось проявить силу воли. Сначала она наравне с мужчинами-актерами ползала по снегу в сорокаградусный мороз, а потом в жару снималась в тулупе и валенках. Тамара Седельникова блестяще справилась и с самым драматичным эпизодом фильма, хоть этому и пытался помешать надоедливый комар, севший на нос артистке в самый неподходящий момент. Умирающая Танечка не хотела портить сцену, поэтому мужественно терпела кровососа до конца дубля.

Картина принесла актрисе популярность и любовь зрителей. Несмотря на это, Тамара в большом кино больше не снималась. Она вернулась в родной театр, где работает по сей день в звании заслуженной артистки России.