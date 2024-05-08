Даздраперма и Кукуцаполь: как появились нелепые советские имена

Существует мода на одежду, прически, архитектуру, литературу и даже на имена. На заре СССР детей редко называли Матвеями, Пелагеями и Трофимами. Актуальны были имена, связанные с советскими символами, техникой, географическими названиями и вождями. Сейчас многие из них выглядят нелепо, а некоторые даже вызывают смех. Но в 30–40-е годы прошлого века какой-нибудь Тракторине завидовали банальные Маши и Насти.

После 1917 года простым обывателям стало доступно огромное количество информации. Советские газеты и журналы прославляли достижения науки и техники, которые призваны изменить жизнь граждан. Жители молодой советской страны с воодушевлением называли своих детей звучными именами, значения которых далеко не всегда могли объяснить. Так появились Гипотенузы, Гелии, Калии, Вольфрамы.

© Советские календари помогали с выбором имен

Были и имена, звучавшие вполне естественно, например, Элина. Но на самом деле оно состояло из первых слогов сочетания «электрификация и индустриализация». Как грибы после дождя появлялись всевозможные учреждения и организации, названия которых вполне годились в качестве имен новым гражданам нового государства. Мальчиков называли Автодорами, в честь «Общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог», Военморами, от «Военный моряк», Агитпропами — «Отдел агитации и пропаганды при ЦК ВКП (б)». Девочки становились Кармиями — «Красная армия», Академами, в честь Академии наук.

Особо выделялись имена, связанные с советскими лозунгами. Всем известна Даздраперма — «Да здравствует Первое мая», менее знакомы сегодня Кукуцаполь — «Кукуруза — царица полей!» и Кравасил — «Красная армия всех сильней!». А знаете что означает Пячегод? Все просто — «Пятилетку — в четыре года!». Известен случай, когда мальчиков-близнецов назвали Догнат и Перегнат. За это им стоит благодарить В.И. Ленина с его лозунгом «Догнать и перегнать капиталистические страны». Ну и, конечно, своих родителей.

Вожди и сантехника

Немало радости сейчас могут доставить имена, образованные от имен и фамилий вождей и героев эпохи. Загадочное Валтерперженка — это «Валентина Терешкова первая женщина-космонавт». А звучащее крайне брутально имя Бухарина связано с Н. И. Бухариным — революционером и политическим деятелем. На их фоне совсем бледно смотрятся всякие Владлены — «Владимир Ленин» и Дзержи — «Дзержинский». Да, как вам Лентробух — «Ленин, Троцкий, Бухарин».

Бывало и так, что детишек называли понятными всем, но совсем неподходящими для имен словами. Милиция, Маузер, Наган, Монолит, Партизан, Дрезина. В глухих деревнях, куда совсем недавно провели электричество, можно было встретить Радиану и даже Унитаза. Некоторые из этих детей индустриализации и электрификации, повзрослев, сменили имя. Но делать это нужно было осторожно. Объяснить в советском паспортном столе, почему вам не нравится имя Юргаг — «Юрий Гагарин», мог без дрожи в коленях далеко не каждый.