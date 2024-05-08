К чему снится кровь: толкование по сонникам и мнение психолога

Согласно исследованиям, сновидения снятся нам во время фазы быстрого сна. Это период, когда мозг работает особенно активно, несмотря на то что тело спит. В среднем за ночь мы можем посмотреть несколько сновидений, общей продолжительностью около двух часов. Правда, это совсем не значит, что мы их запомним. Дело в том, что в памяти остаются, как правило, наиболее эмоциональные сюжеты. Например, те, в которых присутствует кровь. Так, ее нередко можно увидеть в ночных кошмарах.

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Но стоит ли переживать после такого сна? Что о крови в сновидении говорят сонники? И что об этом думает психолог? Рассказывает «Лента.ру».

Толкование сновидений: история

Древняя Греция и Древний Египет

Древние греки и египтяне помогли человечеству сделать огромный рывок вперед. Именно они впервые начали углубленно изучать медицину, астрономию, математику и другие науки. Людьми той цивилизации двигало желание познавать тайны человека и окружающего мира. А потому теме сновидений, в которой, к слову, до конца не могут разобраться даже современные ученые, отводилась особая роль.

Взгляды на жизнь тогда были иными, поэтому изначально этот феномен рассматривался через призму религии. Так, древние греки верили, что сном руководит божество Гипнос. Они были убеждены, что все сновидения люди видят не случайно.

Сны воспринимали как послания от высших сил, способ связи с ними. А потому с их помощью пытались предсказывать будущее

Похожие воззрения были свойственны и древним египтянами. Среди них существовали специально обученные люди, которые служили при храмах и помогали в расшифровке сюжетов сновидений.

Такие толкователи не только помогали понять «послания богов», но и могли провести ритуал, вызывающий особый сон, способный ответить на любой вопрос

Например, больной человек с помощью ритуального сна мог увидеть, что же его ждет: исцеление или смерть.

Со временем в Древней Греции стали отходить от идеи исключительно божественной природы сновидений. Так, афинский философ Платон предположил, что во снах человек видит собственные запретные желания, а не только то, что захотели высшие силы.

Позже об этом заговорил и философ Артемидор Далдианский из Эфеса. Именно ему принадлежит самый большой труд о сновидениях «Онейрокритика», котором он заявил, что сон зависит от состояния и характера самого человека, а не от воли богов.

Медицинский и психоаналитический взгляд

Вплоть до XIX века особенно популярны были физиологии сна, например, на участии головного мозга в этом процессе.

Психологией же этого явления одним из первых заинтересовался основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд. В 1900 году он опубликовал труд под названием «Толкование сновидений». При этом взгляды исследователя были довольно схожи с мнением Платона.

Фрейд предположил, что во сне мы видим наши подавленные желания — те, которые цензурируются сознанием, когда мы бодрствуем

Дело в том, что, по мнению психоаналитика, сновидениями управляет именно бессознательная часть психики. Позже Фрейд сделал дополнение к своей теории, отметив, что в сновидениях отражаются не только наши желания, но и страхи.

Концепция Фрейда о сновидениях все еще остается ведущей, хотя специалисты, работающие в разных методах, периодически привносят в нее собственные корректировки. Так, аналитический психолог Карл Юнг предположил, что сны формируются не только личным, но и коллективным бессознательным, которое состоит из архетипов и народной мудрости.

К чему снится кровь: расшифровка из сонников

В попытках найти объяснение сновидениям люди начали создавать сонники.

Сонники — это сборники, в которых представлены различные толкования символов, которые особенно часто встречаются во снах

Что же такие книги говорят о приснившейся крови?

Cонник Миллера

Согласно этому соннику, кровь не так уж просто трактовать в позитивном ключе. В большинстве случаев она свидетельствует о надвигающихся неприятностях. Например, если во сне пришлось испачкать руки кровью, то это означает, что необходимо срочно позаботиться о себе, выстроить баланс между всеми сферами жизни, иначе во всех них сразу начнутся проблемы.

Кровотечение между тем говорит о трудностях в карьере (например, о неудачных сделках) и сложностях со здоровьем. Окровавленная одежда или лужа крови на земле — о появлении врагов.

Положительно кровь может интерпретироваться в единственном случае: если она разлита на мостовой. Это, вероятнее всего, говорит о скорой встрече с родственниками.

Сонник Ванги

В этом соннике кровь ассоциируется с родственными связями. Однако позитивных интерпретаций лучше не ждать. Так, в большинстве случаев видеть кровь на своих руках означает скорую ссору между близкими людьми. Кровь на своей одежде — к распространению о вас дурной славы (скорее всего, тоже кем-то из друзей или родных). Это знак того, что поступок близкого человека поставит под угрозу вашу репутацию.

Если же во сне наносится ранение врагу, то это предостережение: лучше не мстить этому человеку в реальной жизни, иначе вероятны тяжелые последствия.

Сонник Лоффа

Как и в предыдущих сонниках, здесь кровь не сулит ничего хорошего. В данном случае она представляет собой символ истощения: как морального, так и физического, также предрекает неуспех в делах. В некоторых случаях речь идет даже о смерти.

Правда, есть и отличие от сонника Ванги. Кровь неприятеля, наоборот, означает победу в конфликте с ним.

Сонник Нострадамуса

Этот сонник предлагает, пожалуй, наиболее позитивные значения символов. Так, если во сне вы увидели кровь, это к новостям от родственников. Ранение же человека расшифровывается как совет взять инициативу в свои руки и без страха приступить к решению поставленных задач. Это поможет развеять вашу тоску.

Только вот кровь на земле, по данным сонника Нострадамуса, все же предрекает тяжелые времена, ссоры с окружающими, иногда даже чрезвычайные происшествия. А если приходится видеть ранение у самого себя (особенно если вы пытаетесь остановить льющуюся из раны кровь) — это к временным печалям и одиночеству.

Мнение психолога

Стоит ли доверять сонникам?

Евгения Асеева, психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart